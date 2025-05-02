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Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! “Ölümden döndüm” demişti...

Kibar Feyzo'nun Gülo'su, Öyle Olsun'un Alev'i, Tosun Paşa'nın Leyla'sı, Gülen Gözler'in İsmet'i... Yeşilçam'ın cilveli güzeli Müjde Ar, yer aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Attığı her adım sevenleri tarafından yakından takip edilen ünlü oyuncu, hem yeteneği hem güzelliği hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Geçen aylarda geçirdiği korkunç trafik kazasıyla yürekleri ağızlara getiren ve "Ölümden döndüm" diyen Ar, bu kez Seda Bakan'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Adile Naşit'in hayatını konu alan 'Adile' filminde Müjde Ar'ı canlandırmaya hazırlanan Bakan, ünlü oyuncuyla verdiği pozu sosyal medyada paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Müjde Ar'ın son hali dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 12:02 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 12:02
Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Kibar Feyzo'nun Gülo'su, Öyle Olsun'un Alev'i, Tosun Paşa'nın Leyla'sı, Gülen Gözler'in İsmet'i... Türk sinemasının sembol isimlerinden biri olan oyuncu Müjde Ar; yeteneği, güzelliği ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Ar, geçen şubat ayında ise geçirdiği korkunç kazayla hayranlarını korkuttu. Müjde Ar ile eşinin içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı.

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

"MUTLAK ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Kaza sonrası açıklamada bulunan Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" dedi.

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

MÜJDE AR'I SEDA BAKAN CANLANDIRACAK

Yeşilçam yıldızı, şimdi ise Adile Naşit'in hayatı beyaz perdeye taşımaya hazırlanan 'Adile' filmiyle gündeme geldi. Adile Naşit'i Meltem Kaptan canlandırmaya hazırlanırken Müjde Ar için seçilen isim Seda Bakan oldu.

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Filmin çekimleri devam ederken Seda Bakan, role hazırlık sürecinde usta oyuncuyla bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Bakan, o anlara ait bir kareyi de paylaşmayı ihmal etmedi.

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara; "Müjde Ar olmak… Heyecan, korku, merak, mucize" notunu düştü.

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Paylaşım kısa sürede gündem olurken Müjde Ar'ın son hali dikkat çekti. Yeşilçam yıldızı bir kez daha güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

İşte Müjde Ar başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Perihan Savaş

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Perihan Savaş

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Gülşen Bubikoğlu

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Gülşen Bubikoğlu

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Banu Alkan

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Banu Alkan

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

MÜJDE AR

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

MÜJDE AR

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

MÜJDE AR

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

MÜJDE AR

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Lale Belkıs

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Lale Belkıs

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Yaprak Özdemiroğlu

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Yaprak Özdemiroğlu

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Ayben Erman

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Ayben Erman

Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! Ölümden döndüm demişti...

Perran Kutman