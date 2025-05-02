Yeşilçam’ın cilveli güzeli Müjde Ar’ın son hali Seda Bakan’ın paylaşımında ortaya çıktı! “Ölümden döndüm” demişti...

Kibar Feyzo'nun Gülo'su, Öyle Olsun'un Alev'i, Tosun Paşa'nın Leyla'sı, Gülen Gözler'in İsmet'i... Türk sinemasının sembol isimlerinden biri olan oyuncu Müjde Ar; yeteneği, güzelliği ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Ar, geçen şubat ayında ise geçirdiği korkunç kazayla hayranlarını korkuttu. Müjde Ar ile eşinin içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı.

"MUTLAK ÖLÜMDEN DÖNDÜM" Kaza sonrası açıklamada bulunan Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" dedi.

MÜJDE AR'I SEDA BAKAN CANLANDIRACAK Yeşilçam yıldızı, şimdi ise Adile Naşit'in hayatı beyaz perdeye taşımaya hazırlanan 'Adile' filmiyle gündeme geldi. Adile Naşit'i Meltem Kaptan canlandırmaya hazırlanırken Müjde Ar için seçilen isim Seda Bakan oldu.