Özgür Özel’in çifte operasyonuna Mansur Yavaş cephesinden yanıt: Haftada bir pozisyon değiştirmiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son günlerde yaşadıkları iç krizler ile gündemde.
ÖZEL OYUNUNU DEVREYE SOKTU
Ekrem İmamoğlu'nun devasa yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, planını devreye koymak üzere kollarını sıvadı.
Genel Başkan Adaylığından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ettiğine yönelik birçok eleştiri alan Özgür Özel, CHP'de kontrolü ele almak için "Adaylık formülü" adı altında yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olabileceğini ima ederek içeriden çıkamayacağının sinyalini verdi. Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş'ı parlamenter sistemin "tarafsız adayı", İmamoğlu'nu ise "başbakan" olarak konumlandırarak her iki ismi de yıpratacak bir siyasi senaryoyu masaya getirdi.
Son olarak katıldığı bir YouTube programında Özel, Ekrem İmamoğlu tutuklu kalmaya devam eder veya siyasi yasak gelirse Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olabileceğini belirtti.
Özgür Özel (Takvim.com.tr Arşiv)
Yaşanan gelişmelerin ardından Özel 29 Nisan'da Saraçhane'ye giderek yaptığı, "A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıdır, nokta." açıklaması ile yine İmamoğlu'nu işaret etti.
Takvim.com.tr bu çıkışın Özgür Özel'in "çifte operasyon"u olduğuna dikkat çekti.
YAVAŞ YEDEK ADAY KONUMUNA GELDİ
Özel bu hamle ile İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı" apoletini söktü Yavaş'ı ise "Yedey aday" durumuna getirdi.
CHP içinde özellikle İmamoğlu ve ekibinin Özel'in tavrından rahatsız olduğu konuşulurken bir çıkış da Yavaş cephesinden geldi.
Özgür Özel 28 Nisan'da yayınlanan programda konuştu (Ekran Görüntüsü)
"YAVAŞ'I HANÇERLETMEYİZ"
İmamoğlu'nun yedeği olarak görülen Yavaş'ın ekibi Gazeteci Nuray Başaran'a açıklamalarda bulundu.
Kulis bilgisini aktaran Başaran, "Mansur Yavaş'ın yakın çevresiyle hem Özel'in röportajı verdiği gün hem de bugün görüştüm. Sosyal medyada bazı Yavaş taraftarları Özel'e karşı "Yavaş'ı hançerletmeyiz" diyerek tweet attı. Mansur Yavaş'ın ekibi Yavaş'ın pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını söylüyor" dedi.