Özgür Özel’in çifte operasyonuna Mansur Yavaş cephesinden yanıt: Haftada bir pozisyon değiştirmiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son günlerde yaşadıkları iç krizler ile gündemde.

ÖZEL OYUNUNU DEVREYE SOKTU

Ekrem İmamoğlu'nun devasa yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, planını devreye koymak üzere kollarını sıvadı.

Genel Başkan Adaylığından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ettiğine yönelik birçok eleştiri alan Özgür Özel, CHP'de kontrolü ele almak için "Adaylık formülü" adı altında yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olabileceğini ima ederek içeriden çıkamayacağının sinyalini verdi. Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş'ı parlamenter sistemin "tarafsız adayı", İmamoğlu'nu ise "başbakan" olarak konumlandırarak her iki ismi de yıpratacak bir siyasi senaryoyu masaya getirdi.

Son olarak katıldığı bir YouTube programında Özel, Ekrem İmamoğlu tutuklu kalmaya devam eder veya siyasi yasak gelirse Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olabileceğini belirtti.