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Özgür Özel’in çifte operasyonuna Mansur Yavaş cephesinden yanıt: Haftada bir pozisyon değiştirmiyoruz

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “adaylık formülü” adı altında hem İmamoğlu’nu hem de Mansur Yavaş’ı yıpratma operasyonuna başladı. Takvim.com.tr bu çıkışın Özgür Özel'in "çifte operasyon"u olduğuna dikkat çekti. Özel bu hamle ile İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı" apoletini söktü Yavaş'ı ise "Yedey aday" durumuna getirdi. Yavaş'ın ekibinden konu ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Öte yandan Özel'in ara seçim hamlesi yapacağı iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 09:13 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 09:25
Özgür Özel’in çifte operasyonuna Mansur Yavaş cephesinden yanıt: Haftada bir pozisyon değiştirmiyoruz

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son günlerde yaşadıkları iç krizler ile gündemde.

ÖZEL OYUNUNU DEVREYE SOKTU
Ekrem İmamoğlu'nun devasa yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, planını devreye koymak üzere kollarını sıvadı.

Genel Başkan Adaylığından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ettiğine yönelik birçok eleştiri alan Özgür Özel, CHP'de kontrolü ele almak için "Adaylık formülü" adı altında yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olabileceğini ima ederek içeriden çıkamayacağının sinyalini verdi. Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş'ı parlamenter sistemin "tarafsız adayı", İmamoğlu'nu ise "başbakan" olarak konumlandırarak her iki ismi de yıpratacak bir siyasi senaryoyu masaya getirdi.

Son olarak katıldığı bir YouTube programında Özel, Ekrem İmamoğlu tutuklu kalmaya devam eder veya siyasi yasak gelirse Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olabileceğini belirtti.

Özgür Özel (Takvim.com.tr Arşiv)Özgür Özel (Takvim.com.tr Arşiv)

Yaşanan gelişmelerin ardından Özel 29 Nisan'da Saraçhane'ye giderek yaptığı, "A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıdır, nokta." açıklaması ile yine İmamoğlu'nu işaret etti.

Takvim.com.tr bu çıkışın Özgür Özel'in "çifte operasyon"u olduğuna dikkat çekti.

Ekrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in adaylık operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattıEkrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in adaylık operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattı

YAVAŞ YEDEK ADAY KONUMUNA GELDİ
Özel bu hamle ile İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı" apoletini söktü Yavaş'ı ise "Yedey aday" durumuna getirdi.

CHP içinde özellikle İmamoğlu ve ekibinin Özel'in tavrından rahatsız olduğu konuşulurken bir çıkış da Yavaş cephesinden geldi.

Özgür Özel 28 Nisan'da yayınlanan programda konuştu (Ekran Görüntüsü)Özgür Özel 28 Nisan'da yayınlanan programda konuştu (Ekran Görüntüsü)

"YAVAŞ'I HANÇERLETMEYİZ"
İmamoğlu'nun yedeği olarak görülen Yavaş'ın ekibi Gazeteci Nuray Başaran'a açıklamalarda bulundu.

Kulis bilgisini aktaran Başaran, "Mansur Yavaş'ın yakın çevresiyle hem Özel'in röportajı verdiği gün hem de bugün görüştüm. Sosyal medyada bazı Yavaş taraftarları Özel'e karşı "Yavaş'ı hançerletmeyiz" diyerek tweet attı. Mansur Yavaş'ın ekibi Yavaş'ın pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmadığını söylüyor" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş. (AA)ABB Başkanı Mansur Yavaş. (AA)

HAFTADA BİR POZİSYON DEĞİŞTİRMİYORUZ
Başaran, Mansur Yavaş'ın ekibinin "haftada bir pozisyon değiştirmiyoruz" dediğini de ifade etti.

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)

ARA SEÇİM HAMLESİ YAPACAK

Öte yandan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Selvi, Yavaş'ın kendisine oynanan oyunun farkında olduğunu kaleme alarak, Özel'n ara seçim hamlesi yapacağını da ifade etti.

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu. (Takvim.com.tr)

Selvi, CHP'nin erken seçim hesabını şöyle aktardı:

"Meclis'te 7 milletvekilliği boş. 23 milletvekili daha istifa ederse sayı 30'a ulaşıyor. 600 milletvekilimiz olduğu için bunun yüzde 5'i boşaldığı takdirde ara seçimlere gidilmesi gerekiyor. Ama onun şartları var."

İstifaların Anayasa'da "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nca tespit edildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca kararlaştırıldığı" düzenlemesini hatırlatan Selvi, şu soruları gündeme getirdi:

"1-Peki istifalar Meclis'e indirilemezse ne olur?

2- Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargılama sürecinde ortaya çıkacak yeni görüntüler, yeni tanıklar ve itirafçılar nedeniyle rüzgâr tersine dönerse ne olacak?

O konjonktürde gidilecek bir ara seçimde CHP elindeki milletvekillerini kaybetmiş olmaz mı?"

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