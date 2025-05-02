PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Birbirinden ünlü isimlerle görüşen Aslan, Okan Buruk'un takımın yeni lideri yapmak istediği yıldızın menajerini resmen İstanbul'a davet etti. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 09:52
Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da hedef, sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı göğsüne takmak.

Sarı kırmızılılar, bir yandan bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezon için de girişimlerine devam ediyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

GABRIEL SARA KARARI

Galatasaray, Manchester City haberleri gündeme gelen Gabriel Sara'yı 40 milyon euro'nun altında bırakmayı düşünmüyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu için sezon içerisinde İngiltere Premier Lig ekipleri gündeme gelmişti. Fransız medyası, geçtiğimiz günlerde ise Manchester City'nin de 25 yaşındaki futbolcuyu listesine dahil ettiğini duyurmuştu.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

18 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray, Gabriel Sara için yaz transfer döneminde Norwich City'ye 18 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Gündel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Sara'nın Galatasara ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

OSIMHEN ARABİSTAN YOLCUSU

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen, gelecek sezon Suudi Arabistan'da forma giyebilir.

Il Mattino Gazetesi'nin haberine göre; Nijeryalı golcünün tapusunu elinde bulunduran Napoli, Al Hilal ile anlaşmaya yakın.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

65 MİLYON EURO

İtalya ekibi, yapılan görüşmelerde Suudi takımına bir şartla indirim yapacağını iletti. Al-Hilal, eğer haziran ayına kadar ödeme yapmayı garanti ederse, 65 milyon euro bedelle Osimhen'i kadrosuna katabilir.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

EN AZ 75 BEKLİYORLARDI

Napoli, birçok Avrupa devinin talip olduğu yıldız golcüsü için en az 75 milyon euro bekliyordu. Fakat yaz transfer döneminde hızlıca kadrosunu güçlendirmek isteyen Çizme devi, erkenden kasasını doldurmak istiyor.

Al Hilal cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek için Osimhen'i hızlıca ikna etmek zorunda. Sarı-Kırmızılılar'la sezonu tamamladıktan sonra kararını vermesi beklenen Nijeryalı, sezon başında Suudi ekiplerinin yaptığı teklifleri geri çevirdi.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

CHELSEA'Yİ İSTİYOR

Öte yandan Victor'un Chelsea'de forma giymek istediği bildirildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi maça çıkan golcü oyuncu 31 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı.

Performansıyla taraftarın sevgisini kazanan Osimhen'in takımda kalma ihtimali zor gözüküyor. Galatasaray Yönetimi, bu düşük ihtimal için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

YUNUS AKGÜN'E SON TEKLİF

Yıllık 300 bin euro alan ve sözleşmesinde 11 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Yunus'un 2026'ya kadar anlaşması var. Yönetim, oyuncuya performansına bağlı olarak 'iyileştirme' önermişti. Ve bir süredir devam eden görüşmelerde orta yol bulunmaya çalışılıyordu.

Yıllık 2 milyon euro önerilen Yunus'un teklifi son olarak 2,4 milyon euro'ya (yaklaşık 100 milyon TL) çıkarıldı.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

"AT ARTIK İMZAYI"

Newcastle United, Aston Villa, Benfica'nın yakından takip ettiği ve basında çıkan haberlerden rahatsız olan yönetim, Yunus Akgün'e son olarak teklifini sundu ve "At artık imzayı" mesajını net olarak verdi.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

CEVAP BEKLENİYOR

Sarı kırmızılı oyuncunun cevabını bekleyen yönetim, sözleşmesindeki 11 milyon avroluk serbest kalma maddesini de yeni anlaşmada kaldıracak. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası boşluğu dolduran ve Okan Buruk'un önemli bir değeri olan Yunus Akgün konusunun sezon sonuna kadar çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

CUESTA'YA VEDA

Galatasaray'da devre arası transfer döneminin sonlarında kadroya katılan Carlos Cuesta gelecek planları arasında yer almıyor.

Kasımpaşa maçı performansıyla hedef haline gelen Kolombiyalı ekstra çalışmalar yapıyor ve özgüvenini tazelemek istiyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Galatasaray ise hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de oyuncunun performansından memnun kalmadığı için Cuesta'yı yazın göndermeyi düşünüyor.

Galatasaray, Carlos Cuesta için devre arası transfer döneminde Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, transferinin ardından Galatasaray'da 7 maçta süre buldu.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

DAVINSON SANCHEZ HAZIRLIĞI

İç transferde Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper'in sözleşmesini uzatan Galatasaray Yönetimi, yerlilerden Yunus Akgün'le görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımda yabancılarda ise sıradaki imzayı Davinson Sanchez atacak.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

EVERTON TALİP OLDU

38 maçtaki savunma performansını hücumda 5 gol-2 asistle süsleyen Sanchez'e Everton talip oldu.

İngiliz ekibinin teklif yapmaya hazırlandığı Kolombiyalı stoperi Galatasaray satmayı düşünmüyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

LİG BİTİNCE GÖRÜŞME

2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Sanchez ile lig biter bitmez masaya oturulacak.

28 yaşındaki oyuncunun 3.2 milyon Euro olan ücretine cüzi bir zam yapılması ve taraflar arasında 3 yıllık yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

BARIŞ ALPER İÇİN SIRADALAR

Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana yükselen değeri konumunda olan ve Avrupa'dan talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz için üç kulübün markajı arttı.

Yüksek fizik gücü, skor katkısı ve joker özelliği ile ön plana çıkan Yılmaz için İngiltere'den West Ham United ile Aston Villa, İtalya'dan ise Napoli devrede.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

GALATASARAY RAKAMI BELİRLEDİ

Üç kulüp milli futbolcunun transferi için temasları sıklaştırırken oyuncu ile sözleşme uzatmanın rahatlığı içinde olan yönetim kafasındaki rakamı net olarak belirledi.

Barış Alper Yılmaz'ı uzun süredir takip eden ve kalan final maçlarında da Rams Park'a temsilci gönderecek 3 Avrupa kulübüne bonservis bedeli olarak 35 milyon euro rakamı bildirildi.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

FİYAT KIRILMAYACAK

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi ve bir sezon daha takımda kalmasını çok istediği Barış Alper için fiyat kırmayacak.

Bu bağlamda Barış'ın menajerine ve görüşmeleri yürüten yabancı oyuncu temsilcisine konunun pazarlığa kapalı olduğu ve net rakamın da bonussuz olduğu iletildi.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

SANE TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Bayern Münih'ten Leroy Sane ile ilgilenen Galatasaray'ın Alman yıldıza sunduğu teklif ortaya çıktı.

Sane transferi için George Gardi'ye tam yetki veren Galatasaray, Alman yıldıza yıllık 7 milyon euro'yu bulan bir teklifte bulundu.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

SON GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Bayern Münih ile yeni sözleşme görüşmelerinde de bulunan 29 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yapacağı son görüşmeyi bekliyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

GİRİŞİMLER HIZ KAZANACAK

Bayern Münih ile Sane arasında yapılacak bu son görüşmelerden sonuç alınmazsa Galatasaray'ın transfer için girişimlerinin artması bekleniyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen Leroy Sane'nin bonservissiz transfer ihtimali Galatasaray tarafından büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

SACHA BOEY'DE RAKİP VAR

Bayern Münih, yaz transfer döneminde Sacha Boey ile yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği Fransız futbolcu için yeni bir haber gündeme geldi.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Bayern Münih'in yollarını ayırmak istediği Sacha Boey'un menajerler aracılığıyla Marsilya, Nice ve Lyon'a önerildiği belirtildi.

Sacha Boey'un Fransa'ya dönmeye açık olduğu ancak Fransız kulüplerinin transfer için henüz somut bir hamlesinin olmadığı yazıldı.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA

Bayern Münih'in 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği ancak Ligue 1 ekiplerinin olası transfer hamlesinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olabileceği öne sürüldü.

Bayern Münih, Sacha Boey'u geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı. Alman ekibindeki sakatlıklarıyla dikkat çeken Sacha Boey, şu ana kadar Bayern Münih forması altında 17 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

XHAKA'DAN VAZGEÇİLMİYOR

Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde yer alan Granit Xhaka için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın son dönemdeki transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi'ye İsviçreli orta sahanın transferinde de tam yetki verdi.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Xhaka transferinde somut bir adım atmak isteyen Gardi, 32 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Bu davetin ardından Galatasaray cephesi ve oyuncu tarafı arasındaki ilk resmi görüşmenin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

İstanbul'da gerçekleştirilecek transfer zirvesine Galatasaray yönetiminden de bir ismin katılması bekleniyor.

Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Dünya İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’ni izleyecek! Turkuvaz Medya’nın ev sahipliği ve Başkan Erdoğan’ın katılımıyla sektörün devleri bir araya geliyor
İngilizlere Didim kapanı: CHP’li belediye çalışanlarından sahte vekalet gerçek vurgun!
Suriye’de Dürzi oyunu! İsrail’den Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı
İşte yeni hayat | Çalışma yaşamına ve emekliliğe ilişkin yeni reformlar yolda!
Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi
Kentsel dönüşümde yeni dönem! Yarısı Bizden Kampanyası’na 1 milyon 875 bin liralık destek başlıyor
Kırpılmış görüntü ile algı! CHP’li Adnan Beker’in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı güvenlik kamerasında
Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
15 yıldır çözülemeyen sır ölüm! Can Paksoy’a Yargıtay şoku! Holding veliahtı için gözler Ceza Kurulu’nda
Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTC’de! Selçuk Bayraktar’dan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür
Signalgate skandalı Beyaz Saray’dan kovdurdu! ABD basınından Mike Waltz iddiası: Trump emri verdi
Lütfü Savaş’tan CHP’li Özgür Özel’e reçete | Şaibeli kurultaydan girdi İBB’ye terör soruşturmasından çıktı! Sizler gibi terörün gölgesinde ’DEM’lenmedim
Bakan Kurum’dan iftiralara sert tepki: CHP’li Özel’e tavsiyem gözlerindeki bandı çıkarsın
1 Mayıs’ta provokasyona izin yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 kişi gözaltına alındı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvim’e konuştu! Başkan Erdoğan’ı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı
Esad düştü İran’ın Marshall planı çöktü! 400 milyar dolarlık emperyal fiyasko: Flaş USAID detayı
Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC’de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir
TEKNOFEST 2025 Yunan’ı panikletti! Atina skandal haritayla duyurdu: İşgal altındaki topraklarda savaş uçakları
KKTC’deki TEKNOFEST için skandal çağrı! Kıbrıslı sözde öğretmenlerde CHP esintisi! Laiklikten dem vurdular
Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...