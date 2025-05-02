Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da hedef, sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı göğsüne takmak.
Sarı kırmızılılar, bir yandan bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezon için de girişimlerine devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da hedef, sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı göğsüne takmak.
Sarı kırmızılılar, bir yandan bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezon için de girişimlerine devam ediyor.
GABRIEL SARA KARARI
Galatasaray, Manchester City haberleri gündeme gelen Gabriel Sara'yı 40 milyon euro'nun altında bırakmayı düşünmüyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusu için sezon içerisinde İngiltere Premier Lig ekipleri gündeme gelmişti. Fransız medyası, geçtiğimiz günlerde ise Manchester City'nin de 25 yaşındaki futbolcuyu listesine dahil ettiğini duyurmuştu.
18 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray, Gabriel Sara için yaz transfer döneminde Norwich City'ye 18 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Gündel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Sara'nın Galatasara ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
OSIMHEN ARABİSTAN YOLCUSU
Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen, gelecek sezon Suudi Arabistan'da forma giyebilir.
Il Mattino Gazetesi'nin haberine göre; Nijeryalı golcünün tapusunu elinde bulunduran Napoli, Al Hilal ile anlaşmaya yakın.
65 MİLYON EURO
İtalya ekibi, yapılan görüşmelerde Suudi takımına bir şartla indirim yapacağını iletti. Al-Hilal, eğer haziran ayına kadar ödeme yapmayı garanti ederse, 65 milyon euro bedelle Osimhen'i kadrosuna katabilir.
EN AZ 75 BEKLİYORLARDI
Napoli, birçok Avrupa devinin talip olduğu yıldız golcüsü için en az 75 milyon euro bekliyordu. Fakat yaz transfer döneminde hızlıca kadrosunu güçlendirmek isteyen Çizme devi, erkenden kasasını doldurmak istiyor.
Al Hilal cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek için Osimhen'i hızlıca ikna etmek zorunda. Sarı-Kırmızılılar'la sezonu tamamladıktan sonra kararını vermesi beklenen Nijeryalı, sezon başında Suudi ekiplerinin yaptığı teklifleri geri çevirdi.
CHELSEA'Yİ İSTİYOR
Öte yandan Victor'un Chelsea'de forma giymek istediği bildirildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi maça çıkan golcü oyuncu 31 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı.
Performansıyla taraftarın sevgisini kazanan Osimhen'in takımda kalma ihtimali zor gözüküyor. Galatasaray Yönetimi, bu düşük ihtimal için çalışmalarını sürdürüyor.
YUNUS AKGÜN'E SON TEKLİF
Yıllık 300 bin euro alan ve sözleşmesinde 11 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Yunus'un 2026'ya kadar anlaşması var. Yönetim, oyuncuya performansına bağlı olarak 'iyileştirme' önermişti. Ve bir süredir devam eden görüşmelerde orta yol bulunmaya çalışılıyordu.
Yıllık 2 milyon euro önerilen Yunus'un teklifi son olarak 2,4 milyon euro'ya (yaklaşık 100 milyon TL) çıkarıldı.
"AT ARTIK İMZAYI"
Newcastle United, Aston Villa, Benfica'nın yakından takip ettiği ve basında çıkan haberlerden rahatsız olan yönetim, Yunus Akgün'e son olarak teklifini sundu ve "At artık imzayı" mesajını net olarak verdi.
CEVAP BEKLENİYOR
Sarı kırmızılı oyuncunun cevabını bekleyen yönetim, sözleşmesindeki 11 milyon avroluk serbest kalma maddesini de yeni anlaşmada kaldıracak. Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası boşluğu dolduran ve Okan Buruk'un önemli bir değeri olan Yunus Akgün konusunun sezon sonuna kadar çözüme kavuşturulması hedefleniyor.
CUESTA'YA VEDA
Galatasaray'da devre arası transfer döneminin sonlarında kadroya katılan Carlos Cuesta gelecek planları arasında yer almıyor.
Kasımpaşa maçı performansıyla hedef haline gelen Kolombiyalı ekstra çalışmalar yapıyor ve özgüvenini tazelemek istiyor.
8 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray ise hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de oyuncunun performansından memnun kalmadığı için Cuesta'yı yazın göndermeyi düşünüyor.
Galatasaray, Carlos Cuesta için devre arası transfer döneminde Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 26 yaşındaki Kolombiyalı savunma oyuncusu, transferinin ardından Galatasaray'da 7 maçta süre buldu.
DAVINSON SANCHEZ HAZIRLIĞI
İç transferde Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper'in sözleşmesini uzatan Galatasaray Yönetimi, yerlilerden Yunus Akgün'le görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı takımda yabancılarda ise sıradaki imzayı Davinson Sanchez atacak.
EVERTON TALİP OLDU
38 maçtaki savunma performansını hücumda 5 gol-2 asistle süsleyen Sanchez'e Everton talip oldu.
İngiliz ekibinin teklif yapmaya hazırlandığı Kolombiyalı stoperi Galatasaray satmayı düşünmüyor.
LİG BİTİNCE GÖRÜŞME
2027'de sona erecek sözleşmesinde +1 yıl opsiyon bulunan Sanchez ile lig biter bitmez masaya oturulacak.
28 yaşındaki oyuncunun 3.2 milyon Euro olan ücretine cüzi bir zam yapılması ve taraflar arasında 3 yıllık yeni anlaşma imzalanması bekleniyor.
BARIŞ ALPER İÇİN SIRADALAR
Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana yükselen değeri konumunda olan ve Avrupa'dan talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz için üç kulübün markajı arttı.
Yüksek fizik gücü, skor katkısı ve joker özelliği ile ön plana çıkan Yılmaz için İngiltere'den West Ham United ile Aston Villa, İtalya'dan ise Napoli devrede.
GALATASARAY RAKAMI BELİRLEDİ
Üç kulüp milli futbolcunun transferi için temasları sıklaştırırken oyuncu ile sözleşme uzatmanın rahatlığı içinde olan yönetim kafasındaki rakamı net olarak belirledi.
Barış Alper Yılmaz'ı uzun süredir takip eden ve kalan final maçlarında da Rams Park'a temsilci gönderecek 3 Avrupa kulübüne bonservis bedeli olarak 35 milyon euro rakamı bildirildi.
FİYAT KIRILMAYACAK
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesi ve bir sezon daha takımda kalmasını çok istediği Barış Alper için fiyat kırmayacak.
Bu bağlamda Barış'ın menajerine ve görüşmeleri yürüten yabancı oyuncu temsilcisine konunun pazarlığa kapalı olduğu ve net rakamın da bonussuz olduğu iletildi.
SANE TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI
Bayern Münih'ten Leroy Sane ile ilgilenen Galatasaray'ın Alman yıldıza sunduğu teklif ortaya çıktı.
Sane transferi için George Gardi'ye tam yetki veren Galatasaray, Alman yıldıza yıllık 7 milyon euro'yu bulan bir teklifte bulundu.
SON GÖRÜŞME BEKLENİYOR
Bayern Münih ile yeni sözleşme görüşmelerinde de bulunan 29 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yapacağı son görüşmeyi bekliyor.
GİRİŞİMLER HIZ KAZANACAK
Bayern Münih ile Sane arasında yapılacak bu son görüşmelerden sonuç alınmazsa Galatasaray'ın transfer için girişimlerinin artması bekleniyor.
PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen Leroy Sane'nin bonservissiz transfer ihtimali Galatasaray tarafından büyük bir fırsat olarak görülüyor.
SACHA BOEY'DE RAKİP VAR
Bayern Münih, yaz transfer döneminde Sacha Boey ile yollarını ayırmak istiyor.
Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği Fransız futbolcu için yeni bir haber gündeme geldi.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Bayern Münih'in yollarını ayırmak istediği Sacha Boey'un menajerler aracılığıyla Marsilya, Nice ve Lyon'a önerildiği belirtildi.
Sacha Boey'un Fransa'ya dönmeye açık olduğu ancak Fransız kulüplerinin transfer için henüz somut bir hamlesinin olmadığı yazıldı.
KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA
Bayern Münih'in 24 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle göndermek istediği ancak Ligue 1 ekiplerinin olası transfer hamlesinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olabileceği öne sürüldü.
Bayern Münih, Sacha Boey'u geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna katmıştı. Alman ekibindeki sakatlıklarıyla dikkat çeken Sacha Boey, şu ana kadar Bayern Münih forması altında 17 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.
XHAKA'DAN VAZGEÇİLMİYOR
Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde yer alan Granit Xhaka için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın son dönemdeki transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi'ye İsviçreli orta sahanın transferinde de tam yetki verdi.
İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Xhaka transferinde somut bir adım atmak isteyen Gardi, 32 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.
Bu davetin ardından Galatasaray cephesi ve oyuncu tarafı arasındaki ilk resmi görüşmenin gelecek hafta yapılması bekleniyor.
İstanbul'da gerçekleştirilecek transfer zirvesine Galatasaray yönetiminden de bir ismin katılması bekleniyor.