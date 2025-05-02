Galatasaray’dan dev transfer! İstanbul’a davet edildi

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen, gelecek sezon Suudi Arabistan'da forma giyebilir. Il Mattino Gazetesi'nin haberine göre; Nijeryalı golcünün tapusunu elinde bulunduran Napoli, Al Hilal ile anlaşmaya yakın.

65 MİLYON EURO İtalya ekibi, yapılan görüşmelerde Suudi takımına bir şartla indirim yapacağını iletti. Al-Hilal, eğer haziran ayına kadar ödeme yapmayı garanti ederse, 65 milyon euro bedelle Osimhen'i kadrosuna katabilir.

EN AZ 75 BEKLİYORLARDI Napoli, birçok Avrupa devinin talip olduğu yıldız golcüsü için en az 75 milyon euro bekliyordu. Fakat yaz transfer döneminde hızlıca kadrosunu güçlendirmek isteyen Çizme devi, erkenden kasasını doldurmak istiyor. Al Hilal cephesi ise bu fırsatı değerlendirmek için Osimhen'i hızlıca ikna etmek zorunda. Sarı-Kırmızılılar'la sezonu tamamladıktan sonra kararını vermesi beklenen Nijeryalı, sezon başında Suudi ekiplerinin yaptığı teklifleri geri çevirdi.

CHELSEA'Yİ İSTİYOR Öte yandan Victor'un Chelsea'de forma giymek istediği bildirildi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi maça çıkan golcü oyuncu 31 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı. Performansıyla taraftarın sevgisini kazanan Osimhen'in takımda kalma ihtimali zor gözüküyor. Galatasaray Yönetimi, bu düşük ihtimal için çalışmalarını sürdürüyor.

YUNUS AKGÜN'E SON TEKLİF

Yıllık 300 bin euro alan ve sözleşmesinde 11 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Yunus'un 2026'ya kadar anlaşması var. Yönetim, oyuncuya performansına bağlı olarak 'iyileştirme' önermişti. Ve bir süredir devam eden görüşmelerde orta yol bulunmaya çalışılıyordu.

Yıllık 2 milyon euro önerilen Yunus'un teklifi son olarak 2,4 milyon euro'ya (yaklaşık 100 milyon TL) çıkarıldı.



