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Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe'den o yıldız için teklif

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ve ligde de zirveye oynayarak kupayı müzesine götürebilecek bir oyuncu grubu yaratmanın peşinde. Ancak öyle bir isim listeye girdi ki imza atması halinde yer yerinden oynayabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 10:14 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 10:14
Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

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Galatasaray'ın gerisinde sürdürdüğü şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transfer ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler, birçok ismi gündeminde tutuyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

JOSE MOURINHO LİSTESİNİ BELİRLEDİ

Gelecek sezon da takımın başında olması yüksek ihtimal olarak gözüken Jose Mourinho'nun kadroyu güçlendirmek ve devam etmek istemediği oyuncular konusunda listesini belirlediği öğrenildi.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Bu konuda özellikle kontenjan için sıkıntı yaşamak istemeyen Kanarya'da oluşacak boşlukla birlikte imzaların atılması planlanıyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

BRANCO PAZARDA

Marco Branco da Portekizli teknik adamın talep ettiği futbolcuları İstanbul'a indirmek adına dört koldan pazarlıklarını sürdürüyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Çok sayıda oyuncu için temas kuran Branco'nun, sezonun bitimiyle birlikte somut adımlarla yönetim ve teknik heyetin karşısına çıkması bekleniyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

GÜVEN KAYBETTİ

Geçen sezon başında 9.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Dominik Livakovic, yaşadığı sakatlık sonrası kaptırdığı formasına İrfan Can Eğribayat'ın formu da eklenince gözden düştü.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Hırvat file bekçisi ile ilgili olarak birçok ülkede transfer iddiaları alevlendi. Bu bilgiler ışığında kendisiyle yolların ayrılması mümkün gibi gözüküyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

30 yaşındaki eldiven için İngiltere ve Suudi Arabistan iddiaları söz konusu.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

SAKATLIK YAKTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao da ayrılması gündemdeki isimler arasında bulunuyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süreli ve istikrarlı bir şekilde oynama şansı elde edemeyen deneyimli futbolcunun talibi çıkması halinde kolaylık sağlanacak.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Süper Lig organizasyonunda lisansı da çıkarılmayan 29 yaşındaki savunmacının özellikle ülkesinden isteyeninin çıkması konusunda bekleyiş var.

Becao'nun Fenerbahçe ile 3 sezon daha kontratı bulunuyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

SERDAR AZİZ VE BURAK KAPACAK YOLCU

Sezon başında kendisine takım bulması yönünde talimat verilen Serdar Aziz ve Burak Kapacak, hiçbir kulüple anlaşmamış ve sarı lacivertli ekipte kalmışlardı. Süre almayı başaramayan iki futbolcu için yol gözüktü.

Sözleşmesi bitecek olan Serdar için herhangi bir teklif yapılmayacak ve yollar ayrılacak. Böylelikle maaşından da tasarruf edilecek.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Burak konusunda da karşılıklı anlaşılmak isteniyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

OOSTERWOLDE BEKLENİYOR

Parma'dan transfer edildikten sonra performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Jayden Oosterwolde için sakatlık sürecinin bitmesi bekleniyor. Eğer beklenen düzeyde bir geri dönüş olursa Hollandalı stoper ile yola devam edilecek.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Aksi bir durum yaşanırsa satılmasına sıcak bakılacak ve gereken kolaylık sağlanacak.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

DURUMU BELLİ DEĞİL

Kontratı sona erecek isimlerden biri de Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı sağ bek ve kanat için henüz anlaşma yolu mümkün gözükmüyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Ancak yönetim, Ognjen Mimovic kozuyla yaklaştığı 27 yaşındaki futbolcudan maaşını indirmesini talep etti. Bu istek şu anlık karşılık bulmadı.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

YAŞLI KURTLARA VEDA

Takımın en yaşlı ve deneyimli isimleri Dusan Tadic ile Edin Dzeko için de ayrılık kapıda gibi. İki futbolcuyla şu ana kadar anlaşma sağlanamadı ve maaşlarındaki yük nedeniyle artık devam edilmeye sıcak bakılmıyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Ayrıca Jose Mourinho'nun daha atletik ve ileriye kısa sürede gidebilecek bir takım yaratma isteği bu durumu perçinliyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

KİRALIKLARDA DURUM OLUMSUZ

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı isimlerden Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli'ye dönecek.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunun kullanılmaması gündemde.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Elde sadece Milan Skriniar var ancak Slovak futbolcunun kulübü PSG ile pazarlıklar başlasa da İtalya'dan gelen teklifler Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

İNGİLİZ DEVİNİN YILDIZI LİSTEDE

Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Chelsea'den ayrılması gündemde olan Fransız yıldız Christopher Nkunku için devreye girdi. Chelsea'nin 2023 yazında Leipzig'e 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Christopher Nkunku, ilk sezonunda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı.

Bu sezon da menajer Enzo Maresca'nın tercihleri arasında ön planda yer alamayan yıldız futbolcunun, kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

AYRILIĞA YAKIN

Chelsea yönetiminin de yeni sezon planlamasında Nkunku'yu düşünmediği ve ayrılığına yeşil ışık yaktığı bildirildi. Ünlü menajer Pini Zahavi, oyuncusuna kulüp arayışını resmen başlattı.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

TEKLİF SEZON SONU

Ara transfer döneminde de Fenerbahçe ile ismi anılan Nkunku için somut girişim yapılmamıştı. Ancak bu kez işler farklı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Kulüp kaynaklarına göre teklifin haziran başında yapılması planlanıyor.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

TAM MOU'YA GÖRE

Teknik direktör Jose Mourinho, Tadic ile birlikte hücumun birçok bölgesinde görev yapabilen oyunculara özel önem veriyor. Nkunku'nun da hem forvet, hem on numara, hem de kanat oynayabilmesi, bu transferi stratejik açıdan önemli hale getiriyor.

Fransız yıldız bu sezon 42 maçta 14 gol, 5 asist üretti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

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Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif
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