Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao da ayrılması gündemdeki isimler arasında bulunuyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süreli ve istikrarlı bir şekilde oynama şansı elde edemeyen deneyimli futbolcunun talibi çıkması halinde kolaylık sağlanacak.

Becao'nun Fenerbahçe ile 3 sezon daha kontratı bulunuyor.

Süper Lig organizasyonunda lisansı da çıkarılmayan 29 yaşındaki savunmacının özellikle ülkesinden isteyeninin çıkması konusunda bekleyiş var.

SERDAR AZİZ VE BURAK KAPACAK YOLCU

Sezon başında kendisine takım bulması yönünde talimat verilen Serdar Aziz ve Burak Kapacak, hiçbir kulüple anlaşmamış ve sarı lacivertli ekipte kalmışlardı. Süre almayı başaramayan iki futbolcu için yol gözüktü.

Sözleşmesi bitecek olan Serdar için herhangi bir teklif yapılmayacak ve yollar ayrılacak. Böylelikle maaşından da tasarruf edilecek.