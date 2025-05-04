Transferde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe’den o yıldız için teklif

Galatasaray'ın gerisinde sürdürdüğü şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transfer ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler, birçok ismi gündeminde tutuyor.
Galatasaray'ın gerisinde sürdürdüğü şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transfer ile ilgili çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertliler, birçok ismi gündeminde tutuyor.
JOSE MOURINHO LİSTESİNİ BELİRLEDİ
Gelecek sezon da takımın başında olması yüksek ihtimal olarak gözüken Jose Mourinho'nun kadroyu güçlendirmek ve devam etmek istemediği oyuncular konusunda listesini belirlediği öğrenildi.
Bu konuda özellikle kontenjan için sıkıntı yaşamak istemeyen Kanarya'da oluşacak boşlukla birlikte imzaların atılması planlanıyor.
BRANCO PAZARDA
Marco Branco da Portekizli teknik adamın talep ettiği futbolcuları İstanbul'a indirmek adına dört koldan pazarlıklarını sürdürüyor.
Çok sayıda oyuncu için temas kuran Branco'nun, sezonun bitimiyle birlikte somut adımlarla yönetim ve teknik heyetin karşısına çıkması bekleniyor.
GÜVEN KAYBETTİ
Geçen sezon başında 9.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen Dominik Livakovic, yaşadığı sakatlık sonrası kaptırdığı formasına İrfan Can Eğribayat'ın formu da eklenince gözden düştü.
Hırvat file bekçisi ile ilgili olarak birçok ülkede transfer iddiaları alevlendi. Bu bilgiler ışığında kendisiyle yolların ayrılması mümkün gibi gözüküyor.
30 yaşındaki eldiven için İngiltere ve Suudi Arabistan iddiaları söz konusu.
SAKATLIK YAKTI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao da ayrılması gündemdeki isimler arasında bulunuyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süreli ve istikrarlı bir şekilde oynama şansı elde edemeyen deneyimli futbolcunun talibi çıkması halinde kolaylık sağlanacak.
Süper Lig organizasyonunda lisansı da çıkarılmayan 29 yaşındaki savunmacının özellikle ülkesinden isteyeninin çıkması konusunda bekleyiş var.
Becao'nun Fenerbahçe ile 3 sezon daha kontratı bulunuyor.
SERDAR AZİZ VE BURAK KAPACAK YOLCU
Sezon başında kendisine takım bulması yönünde talimat verilen Serdar Aziz ve Burak Kapacak, hiçbir kulüple anlaşmamış ve sarı lacivertli ekipte kalmışlardı. Süre almayı başaramayan iki futbolcu için yol gözüktü.
Sözleşmesi bitecek olan Serdar için herhangi bir teklif yapılmayacak ve yollar ayrılacak. Böylelikle maaşından da tasarruf edilecek.
Burak konusunda da karşılıklı anlaşılmak isteniyor.
OOSTERWOLDE BEKLENİYOR
Parma'dan transfer edildikten sonra performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Jayden Oosterwolde için sakatlık sürecinin bitmesi bekleniyor. Eğer beklenen düzeyde bir geri dönüş olursa Hollandalı stoper ile yola devam edilecek.
Aksi bir durum yaşanırsa satılmasına sıcak bakılacak ve gereken kolaylık sağlanacak.
DURUMU BELLİ DEĞİL
Kontratı sona erecek isimlerden biri de Bright Osayi-Samuel. Nijeryalı sağ bek ve kanat için henüz anlaşma yolu mümkün gözükmüyor.
Ancak yönetim, Ognjen Mimovic kozuyla yaklaştığı 27 yaşındaki futbolcudan maaşını indirmesini talep etti. Bu istek şu anlık karşılık bulmadı.
YAŞLI KURTLARA VEDA
Takımın en yaşlı ve deneyimli isimleri Dusan Tadic ile Edin Dzeko için de ayrılık kapıda gibi. İki futbolcuyla şu ana kadar anlaşma sağlanamadı ve maaşlarındaki yük nedeniyle artık devam edilmeye sıcak bakılmıyor.
Ayrıca Jose Mourinho'nun daha atletik ve ileriye kısa sürede gidebilecek bir takım yaratma isteği bu durumu perçinliyor.
KİRALIKLARDA DURUM OLUMSUZ
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı isimlerden Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli'ye dönecek.
Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonunun kullanılmaması gündemde.
Elde sadece Milan Skriniar var ancak Slovak futbolcunun kulübü PSG ile pazarlıklar başlasa da İtalya'dan gelen teklifler Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.
İNGİLİZ DEVİNİN YILDIZI LİSTEDE
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Chelsea'den ayrılması gündemde olan Fransız yıldız Christopher Nkunku için devreye girdi. Chelsea'nin 2023 yazında Leipzig'e 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Christopher Nkunku, ilk sezonunda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı.
Bu sezon da menajer Enzo Maresca'nın tercihleri arasında ön planda yer alamayan yıldız futbolcunun, kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
AYRILIĞA YAKIN
Chelsea yönetiminin de yeni sezon planlamasında Nkunku'yu düşünmediği ve ayrılığına yeşil ışık yaktığı bildirildi. Ünlü menajer Pini Zahavi, oyuncusuna kulüp arayışını resmen başlattı.
TEKLİF SEZON SONU
Ara transfer döneminde de Fenerbahçe ile ismi anılan Nkunku için somut girişim yapılmamıştı. Ancak bu kez işler farklı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Kulüp kaynaklarına göre teklifin haziran başında yapılması planlanıyor.
TAM MOU'YA GÖRE
Teknik direktör Jose Mourinho, Tadic ile birlikte hücumun birçok bölgesinde görev yapabilen oyunculara özel önem veriyor. Nkunku'nun da hem forvet, hem on numara, hem de kanat oynayabilmesi, bu transferi stratejik açıdan önemli hale getiriyor.
Fransız yıldız bu sezon 42 maçta 14 gol, 5 asist üretti. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro.