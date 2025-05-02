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CANLI TAKİP |TEKNOFEST KKTC'de ikinci gün! 7'den 70'e büyük ilgi! Ziyaretçilerden çağrı: Karton diyenler gelsin görsün

Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTC'yi yerinden takip ediyor. İlk gün 62 bin kişi ziyaret ettiği festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor. Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, festivalden dakika dakika tüm detayları aktarıyor.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 12:26
CANLI TAKİP |TEKNOFEST KKTC’de ikinci gün! 7’den 70’e büyük ilgi! Ziyaretçilerden çağrı: Karton diyenler gelsin görsün

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    TEKNOFEST KKTC, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla eski Ercan Havalimanı'nda kapılarını açtı.

    Dün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor. Festivali ilk gününde 62 bin kişi ziyaret etti.

    Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştiriliyor.

    Organizasyonda, teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.

    Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

    Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

    Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabiliyor.

    Peki, festivalin ilk gününde neler yaşanmıştı? İşte ilk günden öne çıkanlar👇🏻

    Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTCde! Selçuk Bayraktardan Turkuvaz Medyaya özel teşekkürTakvim.com.tr TEKNOFEST KKTCde! Selçuk Bayraktardan Turkuvaz Medyaya özel teşekkür
    Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTC'de! Selçuk Bayraktar'dan Turkuvaz Medya'ya özel teşekkür

    Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, festivalden dakika dakika tüm detayları aktarıyor.

    CANLI ANLATIM
    12:16 02 Mayıs 2025
    ÇOCUKLAR FESTİVAL ALANINDA

    Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, festival alanını ziyaret eden çocuklarla bir röportaj gerçekleştirdi.  Çocuklar, festival alanında olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. 

    12:11 02 Mayıs 2025
    "KARTON DİYENLERİN GELİP GÖRMESİNİ İSTERİZ"
    Ailesi ile alana gelen ve TEKNOFEST'i görmenin gurur verdiğini söyleyen bir başka ziyaretçi, "Türkiye'nin gururu bizim gururumuz. Sokaklarda görüştüğümüz karton, strafor diyen bazı inanmayan insanların uçakları burada görmelerini isteriz. Bizim gururumuz bizim onurumuzdur. Bunun devam etmesini isteriz. Emeği geçenlere teşşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. 
    12:04 02 Mayıs 2025
    "HASRET GİDERİLDİ"
    TEKNOFEST'i ilgiyle takip ettiğini belirten Kıbrıslı bir ziyaretçi, "Çok kıymetli ve değerli bir günümüzdür. Çünkü ana vatanımız senelerdir beklediğimiz hasretliğimizi gidermiştir." dedi. 
    11:00 02 Mayıs 2025
    7'DEN 70'E HERKES TEKNOFEST'TE
    Alanda farklı yaş kategorilerinden birçok ziyaretçinin olduğu görüldü. 
    10:00 02 Mayıs 2025
    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, 7'den 70'e büyük ilgi gören TEKNOFEST KKTC'yi yerinden takip ederek, yarışmacıların ve ziyaretçilerin heyecanını vaktardı. 

    Pamukkale Üniversitesi'nde akademisyen olduğunu söyleyen bir vatandaşın kız çocuğu  ile alana geldiği görüldü. Festivale ilişkin konuşan vatandaş, "Çok mutlu hissediyoruz. 5 yıldır TEKNOFEST yarışlarına katılıyoruz. Takımımız finale kaldı çok mutluyuz. Hem Kıbrıs'ı görmüş olduk. Gençlerimizin teknoloji merakı üretim ile devam eder. Bizler çok mutluyuz. " dedi.

     

    09:00 02 Mayıs 2025
    TEKNOFEST KKTC'DE İKİNCİ GÜN

    Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
     

    İkinci gününde de teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuldu.