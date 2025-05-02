CANLI TAKİP |TEKNOFEST KKTC’de ikinci gün! 7’den 70’e büyük ilgi! Ziyaretçilerden çağrı: Karton diyenler gelsin görsün

TEKNOFEST KKTC, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla eski Ercan Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Dün başlayan ve 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor. Festivali ilk gününde 62 bin kişi ziyaret etti.

Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştiriliyor.

Organizasyonda, teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabiliyor.

Peki, festivalin ilk gününde neler yaşanmıştı? İşte ilk günden öne çıkanlar👇🏻

Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, festivalden dakika dakika tüm detayları aktarıyor.