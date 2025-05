ANKARA 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2012/167

Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU ile ZHEJIANG BAONASI HOSTARY CO. LTD. aleyhine açılan Marka YİDK Karar iptali ve Marka Hükümsüzlüğü davasında; Davacı şirket vekili dava dilekçesi ile "Dava konusu 2010/59333başvuru numaralı "BONAS" ibareli marka başvurusuna yapılan itirazın reddine dair verilen 07.08.2012 tarih ve 2012-M-2490 karar numaralı Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının iptali ve2010/59333 numaralı marka başvurusunun iptaline ve sicilden terkinine" karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalı ZHEJIANG BAONASI HOSTARY CO. LTD. bildirilen ve tespit olunan adreslerine dava dilekçesi ve ilk inceleme tensip tutanağının tebliği için çıkartılan istinabe talebimiz cevap verilmemiş olması ve tebliğe yarar başkaca bir adresinin de belirlenememiş olması nedeniyle mahkememiz dosyasında taraf teşkili sağlanması için TK 28 ve 29 md gereğince Türkiye'de yayınlanan ve internet üzerinden genel yayın yapan bir gazetede ilanen tebliğine, ilan metninin ayrıca iadeli taahütlü olarak davalının en son bilinen adresine tebliğine karar verilmiştir.

Davalı ZHEJIANG BAONASI HOSTARY CO. LTD.in dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi sunmak üzere,6100 Sayılı Hukuk Muhakeme Kanunu uyarınca, iş bu ilanın yayımı tarihinden yedi gün sonra başlamak üzere, cevap dilekçesini sunmak üzere iki haftalık kesin mehil verilmiş olup, kesin mehil içinde beyanda bulunmadığı takdirde beyanda bulunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı, ayrıca Türkiye'de ikamet adresi bildirmesinin zorunlu olduğu, adres bildirilmediği takdirde yeniden bir tebligatın yapılmayacağının ve mahkememizce 06/05/2025 günü saat: 09:35'da yapılacak olan duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında yapılacak işlemlere itiraz edemeyecekleri hususunun ihtarına ilişkin, dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.14/04/2025

