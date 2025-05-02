Vatikan’da “beyaz duman” hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

Vatikan itfaiyecileri 7 Mayıs'ta başlayacak olan toplantıda kullanılmak üzere Sistine Şapeli'nin tepesine yeni Papa'nın müjdesini verecek olan bacayı yerleştirdi.
YENİ PAPA'NIN MÜJDECİSİ BEYAZ DUMAN
Kardinaller, yeni papayı belirlemek için şapelde gizlice oylama yapıyor ve sonucu bekleyen dünyaya, oy pusulalarını özel bir sobada yakarak açıklıyorlar. Sobada eğer kimse seçilmemişse bacadan siyah duman çıkıyor, eğer yeni bir papa seçilmişse beyaz duman çıkıyor.
KARDİNALLER VATİKAN'A ÇAĞRILDI
Katolik Kilisesi'ne 12 yıl boyunca liderlik eden Arjantinli Papa Franciscus'un 21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın dört bir yanından kardinaller Roma'ya geri çağrıldı.
İlk gün bir kez oylama yapılıyor, sonraki günlerde ise sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oylama yapılıyor.
Bir aday kazanmak için gereken üçte iki çoğunluğu (en az 89 oy) elde ederse, oylar beyaz duman çıkaran kimyasallar eklenerek özel bir sobada yakılacak.
İlk sabah oylamasında hiçbir aday yeterli oyu alamazsa, kardinaller ikinci oylamaya geçecek ve ancak o noktadan sonra oylar yakılacak.
Papa seçilmediği takdirde kimyasal madde eklenmiyor ve bacadan çıkan duman siyah oluyor.
Öğleden sonraki oturumda da aynı prosedür izleniyor; ilk oylamada papa seçilirse beyaz duman çıkıyor, seçilemezse kardinaller ikinci oylamaya geçiyor ve ancak ondan sonra oy pusulaları yakılıyor.