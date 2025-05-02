Vatikan’da “beyaz duman” hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

Vatikan'da yeni Papa seçimi için hazırlıklar başladı.

Vatikan itfaiyecileri 7 Mayıs'ta başlayacak olan toplantıda kullanılmak üzere Sistine Şapeli'nin tepesine yeni Papa'nın müjdesini verecek olan bacayı yerleştirdi.

YENİ PAPA'NIN MÜJDECİSİ BEYAZ DUMAN Kardinaller, yeni papayı belirlemek için şapelde gizlice oylama yapıyor ve sonucu bekleyen dünyaya, oy pusulalarını özel bir sobada yakarak açıklıyorlar. Sobada eğer kimse seçilmemişse bacadan siyah duman çıkıyor, eğer yeni bir papa seçilmişse beyaz duman çıkıyor.

KARDİNALLER VATİKAN'A ÇAĞRILDI Katolik Kilisesi'ne 12 yıl boyunca liderlik eden Arjantinli Papa Franciscus'un 21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın dört bir yanından kardinaller Roma'ya geri çağrıldı.