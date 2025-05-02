SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Vatikan’da “beyaz duman” hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

Vatikan'da Papa seçimi için hazırlıklar başladı. Vatikan itfaiyecileri Sistine Şapeli'nin tepesine yeni Papa'nın müjdesini verecek olan bacayı yerleştirirken görüntülendi. Peki Papa seçimi ne zaman yapılacak? İşte Papa seçimi ile ilgili tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 11:49
Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

Vatikan'da yeni Papa seçimi için hazırlıklar başladı.

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

Vatikan itfaiyecileri 7 Mayıs'ta başlayacak olan toplantıda kullanılmak üzere Sistine Şapeli'nin tepesine yeni Papa'nın müjdesini verecek olan bacayı yerleştirdi.

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

YENİ PAPA'NIN MÜJDECİSİ BEYAZ DUMAN

Kardinaller, yeni papayı belirlemek için şapelde gizlice oylama yapıyor ve sonucu bekleyen dünyaya, oy pusulalarını özel bir sobada yakarak açıklıyorlar. Sobada eğer kimse seçilmemişse bacadan siyah duman çıkıyor, eğer yeni bir papa seçilmişse beyaz duman çıkıyor.

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

KARDİNALLER VATİKAN'A ÇAĞRILDI

Katolik Kilisesi'ne 12 yıl boyunca liderlik eden Arjantinli Papa Franciscus'un 21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın dört bir yanından kardinaller Roma'ya geri çağrıldı.

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

GİZLİ OYLAMA 7 MAYIS'TA BAŞLIYOR

80 yaşın altında olan ve dolayısıyla halefini seçme hakkına sahip olan 133 kardinal, 7 Mayıs'ta bir araya gelerek gizli oylama yapmaya başlayacak. Sürecin birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

İlk gün bir kez oylama yapılıyor, sonraki günlerde ise sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oylama yapılıyor.

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

Bir aday kazanmak için gereken üçte iki çoğunluğu (en az 89 oy) elde ederse, oylar beyaz duman çıkaran kimyasallar eklenerek özel bir sobada yakılacak.

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

İlk sabah oylamasında hiçbir aday yeterli oyu alamazsa, kardinaller ikinci oylamaya geçecek ve ancak o noktadan sonra oylar yakılacak.

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

Papa seçilmediği takdirde kimyasal madde eklenmiyor ve bacadan çıkan duman siyah oluyor.

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da

Öğleden sonraki oturumda da aynı prosedür izleniyor; ilk oylamada papa seçilirse beyaz duman çıkıyor, seçilemezse kardinaller ikinci oylamaya geçiyor ve ancak ondan sonra oy pusulaları yakılıyor.

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da
Dünyanın gözü Vatikan’da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden skandallara karışanlara...
Dünyanın gözü Vatikan'da! Yeni Papa kim olacak? LGBT destekçilerinden skandallara karışanlara...

Vatikan’da beyaz duman hazırlığı! Sistine Şapeli’nde baca hazır: Sıra yeni Papa’da