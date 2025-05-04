Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! "Yine aynı film"

Jakobs girdikten sonra iyi işler yaptı. Galatasaray skor 4-0 olduktan sonra oyunu rölantiye aldı. Bu arada kötü bir gol yedi. Muslera'nın o golü yememesi gerekirdi. Galatasaray fişi ilk yarıda çekerek ne kadar motive olduğunu gösterdi. 2. yarıda pozisyonlar vardı ama iştah olarak ilk yarıdaki gibi değildiler. Morata çok etkili değildi. G.Saray'da son bir aydır herkes inanılmaz formda. Okan hoca ve futbolcuları kutluyorum. Maçın yıldızı da Osimhen'di. "Galatasaray ikinci yarıda iştahlı değildi ama işi erken bitirdiler. Cimbom şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı"

BÜLENT TİMURLENK: TAKDİRE ŞAYAN Bir Anadolu takımının bir İstanbul büyüğünü hasım bellemesi iyi fikir değil. Sivasspor'a baktığımızda ligin ilk yarısında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a hareketi, ligde sadece Galatasaray maçları öncesinde özel açıklamalarıyla gündeme gelen bir teknik direktör Rıza Çalımbay ve geçmişte sakatlanmış Muslera'nın fotoğrafının üstüne oyun skorunu resmi siteden yazmak… Şampiyonluk yarışında son 5 haftaya girilirken yüksek motivasyona sahip bir takıma bir de saydıklarımın öfkesini eklediğinizde neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Evet, herkesin tahmin ettiği oldu. Galatasaray, 20 dakikada rakibin etini kemiğinden sıyırdı. Sarı kart sınırında olduğu kadar oyun performansıyla da dinlenmesi gereken Sara'nın kulübede başladığı, Osimhen arkası Morata'lı oyunda tribünleriyle beraber Sivas'ın üzerine çöktü Galatasaray.

Hafta boyunca dışarda türlü madrabazlıklar dönerken Okan Buruk'un Kemerburgaz'da takımıyla dört duvar arasında kurduğu iletişim ve kalan haftalar için sağladığı konsantrasyon takdire şayan. Zaten bu sezon G.Saray'ın lideri ne başkanı ne yönetimi. Galatasaray'ın tek komutanı Okan Buruk, sahada da elbette önce Osimhen, sonra diğerleri. İki Trabzonspor sınavı öncesi Eren'in sakatlanması oyuncu açısından talihsizlik. Ligin zirvesi matematiksel olarak çözüldüğünde belki Osimhen'in söyleyeceği tek kelime var, "Kalıyorum'' ya da "Kalmıyorum". Ama tüm bu madrabazlıklara karşı Buruk'un söyleyeceği çok sözü olmalı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: TEMEL DİREK TORREIRA Öncelikle şunu belirteyim. Son viraja girildiğinde Galatasaray'ın her maça önemli bir derbi maçı oynayacakmış gibi çıkacağını tahmin etmek zor değil! Dün de maça son derece hırslı bir başlangıç yaptılar. Rıza hocanın taktik planında kanat forvetlerin önde bırakılması yeterli bir alan savunması oluşmasına izin vermeyince Galatasaray çok erken üst üste gelen 2 golle rahatladı . Ondan sonra da 31. dakikada 4. golü atarak maçın fişini çekti. Sonrasında da akıllı bir düşünceyle karşılaşmayı bir idman havasına getirdiler. Sonuçta da bir önemli 3 puan ı daha kazandılar. Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Beşiktaş maçından sonra ağır eleştirilere uğrayan Okan hoca, Morata ile konuşarak tek santrfora döndü. Zaten 3'lü defanstan 4'lüye geçtikten sonra bir de tek santrfora geçince işler rayına girdi.