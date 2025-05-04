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Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! "Yine aynı film"

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 34. haftada Sivasspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'in rekor akşamına sahne olan mücadelede rakibini 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 8 puan farkla yoluna devam etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları Cimbom'u değerlendirerek önemli yorumlarda bulundu. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 07:48 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 07:48
Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Yine aynı film

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Üst üste üç, toplamda ise 25'inci kez mutlu sona ulaşarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maça ilk yarıdan nokta konuldu. Atılan 5 golün ardından ikinci devre sessiz geçince karşılaşma 4-1 sona erdi.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Galatasaray'ın gollerini Lucas Torreira, Victor Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Yiğidolar adına tek sayı Rey Manaj'dan geldi.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Cimbom bu 3 puanla birlikte maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8'e yükseltti. Derbi öncesi moral bulan sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor ile önce lig ardından kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Diğer yandan gözler rekor kıran Victor Osimhen'deydi. Nijeryalı futbolcu iki kez ağları havalandırdığı karşılaşmada en çok gol attığı sezona ulaşmayı başardı.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Ayrıca bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanı için de Mario Jardel'e çok yaklaştı.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Maçın ardından spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

EVREN TURHAN: CİMBOM FİŞİ ERKEN ÇEKTİ

GALATASARAY her maç final parolasıyla mayıs ayı yaklaştıkça şampiyonluğa doğdu emin adımlarla ilerliyor. Sarı-Kırmızılılar maça çok hızlı bir başlangıç yaptı. Bir taraftan Yunus, bir taraftan Osimhen, diğer taraftan Barış inanılmaz pozisyonlar buldular ve maçı erkenden çözdüler. Arka arkaya gelen goller Cimbom'u iyice rahatlattı.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Ancak Torreira'ya da ayrı bir parantez açmak gerekir. Lemina geldikten sonra ofansif gücü inanılmaz derecede yükseldi. Her maçta gol atmaya başladı. Onun adına bu performans inanılmaz. Sivasspor Galatasaray savunmasını zorlayamadı. Sallai yine formdaydı. Okan hoca onu sağ bekte oynatarak doğru bir karar verdi. Eren'in sakatlığı üzücü umarım ciddi bir durumu yoktur.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Jakobs girdikten sonra iyi işler yaptı. Galatasaray skor 4-0 olduktan sonra oyunu rölantiye aldı. Bu arada kötü bir gol yedi. Muslera'nın o golü yememesi gerekirdi. Galatasaray fişi ilk yarıda çekerek ne kadar motive olduğunu gösterdi. 2. yarıda pozisyonlar vardı ama iştah olarak ilk yarıdaki gibi değildiler. Morata çok etkili değildi. G.Saray'da son bir aydır herkes inanılmaz formda.

Okan hoca ve futbolcuları kutluyorum. Maçın yıldızı da Osimhen'di.

"Galatasaray ikinci yarıda iştahlı değildi ama işi erken bitirdiler. Cimbom şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı"

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

BÜLENT TİMURLENK: TAKDİRE ŞAYAN

Bir Anadolu takımının bir İstanbul büyüğünü hasım bellemesi iyi fikir değil. Sivasspor'a baktığımızda ligin ilk yarısında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a hareketi, ligde sadece Galatasaray maçları öncesinde özel açıklamalarıyla gündeme gelen bir teknik direktör Rıza Çalımbay ve geçmişte sakatlanmış Muslera'nın fotoğrafının üstüne oyun skorunu resmi siteden yazmak… Şampiyonluk yarışında son 5 haftaya girilirken yüksek motivasyona sahip bir takıma bir de saydıklarımın öfkesini eklediğinizde neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Evet, herkesin tahmin ettiği oldu. Galatasaray, 20 dakikada rakibin etini kemiğinden sıyırdı. Sarı kart sınırında olduğu kadar oyun performansıyla da dinlenmesi gereken Sara'nın kulübede başladığı, Osimhen arkası Morata'lı oyunda tribünleriyle beraber Sivas'ın üzerine çöktü Galatasaray.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Hafta boyunca dışarda türlü madrabazlıklar dönerken Okan Buruk'un Kemerburgaz'da takımıyla dört duvar arasında kurduğu iletişim ve kalan haftalar için sağladığı konsantrasyon takdire şayan. Zaten bu sezon G.Saray'ın lideri ne başkanı ne yönetimi. Galatasaray'ın tek komutanı Okan Buruk, sahada da elbette önce Osimhen, sonra diğerleri. İki Trabzonspor sınavı öncesi Eren'in sakatlanması oyuncu açısından talihsizlik. Ligin zirvesi matematiksel olarak çözüldüğünde belki Osimhen'in söyleyeceği tek kelime var, "Kalıyorum'' ya da "Kalmıyorum". Ama tüm bu madrabazlıklara karşı Buruk'un söyleyeceği çok sözü olmalı.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

ÖMER ÜRÜNDÜL: TEMEL DİREK TORREIRA

Öncelikle şunu belirteyim. Son viraja girildiğinde Galatasaray'ın her maça önemli bir derbi maçı oynayacakmış gibi çıkacağını tahmin etmek zor değil! Dün de maça son derece hırslı bir başlangıç yaptılar. Rıza hocanın taktik planında kanat forvetlerin önde bırakılması yeterli bir alan savunması oluşmasına izin vermeyince Galatasaray çok erken üst üste gelen 2 golle rahatladı . Ondan sonra da 31. dakikada 4. golü atarak maçın fişini çekti. Sonrasında da akıllı bir düşünceyle karşılaşmayı bir idman havasına getirdiler. Sonuçta da bir önemli 3 puan ı daha kazandılar. Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Beşiktaş maçından sonra ağır eleştirilere uğrayan Okan hoca, Morata ile konuşarak tek santrfora döndü. Zaten 3'lü defanstan 4'lüye geçtikten sonra bir de tek santrfora geçince işler rayına girdi.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Ama maçtan önce tahmin ett-i ğim gibi dün gece de kolay maç diye tekrar Osimhen- Morata ikilisine döndü. Ancak eminim ki Trabzon maçında da tek santrfor ile çıkacaktır. İlk 2 golde de Eren'in katkısı vardı. Bu çok formda oyuncunun sakatlık geçirmesi dün gecenin tek kaybıdır. Torreira'nın iki kişilik presle birlikte çok az pas hatası yaptığını, istikrarlı olduğunu ve de kr-i tik goller attığını söyleyerek geçen haftaki maç yazımın başlığını da "Torreira takımın temel direği" diye attık. Ertesi gün yazımı okuyan bir arkadaşım telefon açtı. 'Osimhen varken onun önünde Torreira olur mu?' dedi. Ben de şu cevabı verdim. "Torreira 3 senedir takımın temel direği, Osimhen bu sene geldi" diyerek durumu özetledim. Dün de haftalardır bahsettiğim gibi Torreira golcülüğünü gösterdi...

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

ZEKİ UZUNDURUKAN: 25. ŞAMPİYONLUK YÜKLENİYOR

Rams Park yine sarı-kırmızı renklerin hakim olduğu devasa bir çiçek bahçesi gibiydi. Dünyanın en güzel tribün manzaralarından biri ve coşkusu vardı yine Rams Park'ta... Galatasaray taraftarı, maçı iliklerine kadar yaşıyor. Yeri geliyor Muslera, Torreira, Osimhen oluyorlar. Takıma oksijen taşıyorlar. Galatasaray'ı ateşliyorlar, coşturuyorlar, yüreklendiriyorlar. Galatasaray futbol takımının arkasında dağ gibi duruyorlar...

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Galatasaray, Sivasspor karşısında bu sezonki en rahat maçını oynadı. Art arda gelen gollerle daha ilk yarıda 3 puanı cebine koydu sarı-kırmızılılar. Hem de hiç yorulmadan, yıpranmadan, adeta bir idman maçı oynar gibi... Galatasaray; 'Mayıslar bizimdir' mottosu ile ligin son bölümüne bir uzay mekiği gibi, bir futbol makinesi gibi giriyor. Son üç sezondur aynı filmi izliyoruz. Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluğuna koşuyor. Artık matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edeceği günü bekliyor sarı-kırmızılılar...

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

25. şampiyonluk ve 5. yıldız artık yükleniyor. Futbolcular da bu bilinçle öyle yürekli futbol oynuyorlar ki... Adeta yanardağ ordusu gibiler. Yunus Akgün'e bakıyorum, 10 numarada Mertens'i aratmayan bir performans! Osimhen, Sivasspor maçıyla birlikte kendisini sollayan bir uzay golcüsü oldu. Napoli'yi şampiyon yaptığı sezonda 31 gol atmıştı. Osimhen. Dün peş peşe attığı gollerle kariyer rekorunu kırdı. Ligde 24'e toplamda 33 gole ulaştı Osimhen! Barış Alper, Galatasaray'ın cesur yüreği. Dün yine büyük işler yaptı.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Maça müthiş başlayan, sarı kırmızılı formayı giydiği günden beri muazzam oynayan Eren Elmalı'nın sakatlanması büyük şanssızlık Galatasaray için... Torreira son maçların gizli golcüsü. İçine Ronaldo kaçmış gibi bir Torreira izliyoruz son haftalarda. Ligde 4., toplamda 5. golünü attı Torreira. Okan hoca, gelecek hafta oynayacağı Trabzonspor derbisini düşünerek, kart sınırındaki Davinson Sanchez ve Osimhen'i 70'te kenara aldı. Galatasaray, Sivasspor engelini çok kolay geçerek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Galatasaray'ın önünde 4 maçı kaldı ligde... Ben şimdiden 'Galatasaray şampi..' diyorum!

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Not: Maçın son anlarında Sivasspor, Koita ile golü buldu. Yan hakem ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR'daki Polonyalı hakem Pawel Malec, uzun süre pozisyonu çözmeye çalıştı. Bir ara Ozan Ergün orta noktayı gösterdi. VAR uyarısı ile kararından döndü. Sonra VAR'dan hakem Ozan Ergün'e pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonda Mertens'e yapılan faul sonunda tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

LEVENT TÜZEMEN: SEN NEYMİŞSİN TORREIRA

Türkiye Kupası'nda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenen Galatasaraylı oyuncular coşkulu oyunu yeniden kazandılar. O derbi galibiyeti başta Okan Buruk olmak üzere camiayı, taraftarları ve futbolcuları şampiyon olma konusunda motive etti. Sivas karşısında da oyunun tümüne hakim, topun patronu olan, sürekli hücumu düşünen ve müthiş pozisyonlar üreten bir Galatasaray izledik. Sivas gibi kapanan takımları açmanın tek şifresi, golü erken bulmaktı. 9. dakikada Torreira'nın takipçiliğiyle attığı gol, Galatasaray'ın gövdeli galibiyetinin kapısını açtı. Toplam 22 dakika içerisinde Galatasaray, Sivas kalesine gol olup yağdı. Özellikle Osimhen'in attığı 2. gol haftanın en güzel golüne aday olacaktır. Hikâyesine baktığımızda faulü Osimhen aldı, ortayı Sallai yaptı. Osimhen, kontrolvuruş şeklinde topu köşeye bıraktı. Özellikle sakatlanıncaya kadar Eren'in çalışkanlığı göz doldurdu. Sallai, hem hücumda hem de savunmada başarıydı.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

Yunus kanat oyuncusu olmasına rağmen orta alana gelip bir maestro gibi pas dağıtımını sağladı. Maçtan önce taraftarlara projeler tanıtıldı. Bakan Dursun Özbek, inanılmaz işlere imza atacak. Ama yeni sezon için bir daha söylüyorum, Osimhen Galatasaray'da devam etmeli. Okan Buruk'un Lemina'ya özgürlük vermesi, Sanchez, Abdülkerim ikilisinin de daha rahat oynamasını sağladı. Çünkü Lemina savunmanın önünden topu alıyor. Orta alandan kanatlara ve dikine gerektiğinde etkili paslar atıyor. Lemina'nın varlığı Torreira'nın içindeki golcülüğün de dışarı çıkması sağladı.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

MUSTAFA ÇULCU: DİYECEK SÖZÜM YOK

Ozan Ergün kendisine verilen şansı olumlu kullanan ve kumaşı olan bir hakem. Maçın başında Abdülkerim-Manaj didişmesinde gösterdiği reaksiyon ve sözlü ikaz çok yerindeydi. Ancak Osimhen'in topuğuna basan limitli temas-kontrolsüz harekette Camara'ya mutlaka sarı kart göstermeliydi, göstermedi! İlginçtir... 33. dakikada 4 kez faul, 6 kez başlama vuruş düdüğü çaldı. İlk yarı biterken Efkan'ın Sanchez'e hareketinde artık sözlü ikaz olmaz! Efkan'a net sarı kart çıkmalıydı. Ama sözlü ikazla geçiştirdi, olmadı! Manaj'ın öfke ve davranışlarını pozisyon takibinde olan hakem kaçırabilir lakin yardımcıların ve 4. hakemin duyarlı ve takipçi olması gerekir. Seyirciyi kabul edilemez tahrik edici davranışlar mutlak disipline edilmeli. Ligin ilk yarısında oynanan maçın hikayesi var çünkü! Osimhen'in 48'de attığı gol açık ofsayt ama yardımcı Çağlar Uyarcan geride kalınca pozisyonu kaçırdı.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

VAR'dan gelen iptal doğru. Mertens'e çıkardığı sarı kart "Mertens aldatır ön yargısı" ile gereksiz bir karttı. Disiplin yorumlarında sıkıntı var, gözden geçirmeli. Son dakikalarda Barış Alper'in ortasında Camara'nın koluna gelen çok kısa mesafeden beklenmedik top ve Torreira kaleci pozisyonunda devam kararları doğru. Penaltı olmaz. 88'de Sivasspor golünde hakem, 2 nolu yardımcı ve VAR açık oturum yaptılar. Önce VAR'dan golü verdiler sonra VAR çağırdı, OFR'den izledi ve gol iptal... Galatasaray lehine faul ile başladılar. Alıştık kalitesiz, standart dışı uygulamalara... Diyecek sözüm yok.

Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Konsantrasyon

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Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı! Yine aynı film
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