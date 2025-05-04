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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin şifreleri! Son 13 maçta dikkat çeken sayı

Süper Lig’de sezonun son virajına girilirken, 34. haftanın en kritik karşılaşması Ülker Stadı’nda oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. Hem puan tablosu hem de tarihi rekabet açısından büyük öneme sahip derbi, birçok anlamda sezonun kaderini şekillendirecek.

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Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 08:30 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 08:34
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin şifreleri! Son 13 maçta dikkat çeken sayı

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, 28 Kasım 1924'te başlayan ezeli rekabette bugüne dek 360 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, 135 kez galip gelirken, Beşiktaş 128 kez sahadan zaferle ayrıldı. 97 maç ise beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe rakip fileleri 499 kez havalandırırken, Beşiktaş 458 gol kaydetti.

Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında (AA)Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak amacında (AA)

KANARYA ÜSTÜN

Süper Lig tarihinde oynanan 137 maçta ise Fenerbahçe'nin 49, Beşiktaş'ın 43 galibiyeti bulunuyor. 45 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda her iki takım da 158'er gol attı.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

DERBİLERDE GALİBİYETİ YOK

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 4 derbi maçta galibiyet elde edemedi. Galatasaray'a karşı ligde ve kupada oynanan toplam 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 kaybetti.

Allan Saint-Maximin (AA)Allan Saint-Maximin (AA)

FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEY

Ligde 75 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Bu derbi, sadece prestij değil, aynı zamanda şampiyonluk umutlarını canlı tutma açısından da büyük önem taşıyor.

Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

SAVUNMA KRİZİ

Beşiktaş, zorlu derbiye savunma hattında büyük sıkıntılarla giriyor. Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista'nın sakatlıkları sürerken, Felix Uduokhai'nin durumu maç saatinde netleşecek. Takımla çalışmalara başlayan Necip Uysal'ın derbide forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan sarı kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku'nun ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Bakhtiyor Zaynutdinov, tedavisi süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin de derbide forma giymeyeceği bildirildi.

Dominik Livakovic (AA)Dominik Livakovic (AA)

GÖZLER LIVAKOVIC'TE

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlığını atlatan Mert Müldür'ün durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Kale konusunda da Fenerbahçe'de belirsizlik sürüyor. Ligin ilk yarısında tüm maçlarda görev alan Dominik Livakovic, ikinci devrede hem sakatlık hem de teknik tercihler nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. 20 maçta görev alan Hırvat eldiven, 20 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapadı.

Yedek kaleci İrfan Can Eğribayat ise 11 maçta görev aldı, 10 gol yedi ve 4 maçta gol yemedi. Fenerbahçe, İrfan Can'ın koruduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Mert Günok (AA)Mert Günok (AA)

MERT GÜNOK'UN 12. DERBİSİ

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, kariyerinde 11 derbiye çıktı. Bu maçların 10'unda kalesinde toplam 14 gol gördü. Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 5 derbiye çıkan Günok, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Son 7 maçın tamamında kalesini gole kapatamayan Günok, ligde sadece 9 maçta gol yemedi. Bu sezon 30 lig maçında 30 gol yiyen milli kaleci, Fenerbahçe'ye karşı yine zorlu bir sınav verecek.

Ciro Immobile (İHA)Ciro Immobile (İHA)

5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde 35. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

SOLSKJAER'İN HEDEFİ 2. ZAFER

19 Ocak 2025'te Beşiktaş'ta göreve başlayan Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye kariyerindeki ilk derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Norveçli teknik adam, şimdi de Fenerbahçe'ye karşı galip gelerek derbilerde 2'de 2 yapmanın peşinde.

Mert Günok (AA)Mert Günok (AA)

KARTAL KALESİNİ KAPATAMADI

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 8 maçta da kalesinde gol gördü. Bu süreçte 10 gol atan siyah-beyazlılar, 9 gol yedi. Kupada Göztepe'ye 3-1 yenilerek elenen Beşiktaş, ligde Galatasaray ve Hatayspor'u yendi, Göztepe ve Kasımpaşa ile berabere kaldı, Başakşehir'e ise 2-0 mağlup oldu.

Gabriel Paulista ve Rafa Silva (AA)Gabriel Paulista ve Rafa Silva (AA)

DEPLASMANDA ÇOK ÇETİN!

Siyah-beyazlı ekip, son 5 sezonda Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 5 derbide 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Kadıköy'de attığı ve yediği gol sayısı 12 olan Beşiktaş, bu deplasmanda son yıllarda rakibine zorluk çıkartmayı başardı.

Beşiktaş sezonun ilk devresinde Fenerbahçe'yi 1-0 yendi (AA)Beşiktaş sezonun ilk devresinde Fenerbahçe'yi 1-0 yendi (AA)

SON 13 DERBİNİN 6'SI BERABERE BİTTİ

2018-2019 sezonundan bu yana oynanan son 13 derbinin 6'sı eşitlikle tamamlandı. Bu süreçte Beşiktaş 4, Fenerbahçe ise 3 galibiyet elde etti. Rekabet, son yıllarda dengeli bir yapıya büründü.

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