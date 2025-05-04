Allan Saint-Maximin (AA)
FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEY
Ligde 75 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Bu derbi, sadece prestij değil, aynı zamanda şampiyonluk umutlarını canlı tutma açısından da büyük önem taşıyor.
Arthur Masuaku (AA)
SAVUNMA KRİZİ
Beşiktaş, zorlu derbiye savunma hattında büyük sıkıntılarla giriyor. Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista'nın sakatlıkları sürerken, Felix Uduokhai'nin durumu maç saatinde netleşecek. Takımla çalışmalara başlayan Necip Uysal'ın derbide forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan sarı kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku'nun ilk 11'de yer alması bekleniyor.
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Bakhtiyor Zaynutdinov, tedavisi süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin de derbide forma giymeyeceği bildirildi.
Dominik Livakovic (AA)
GÖZLER LIVAKOVIC'TE
Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlığını atlatan Mert Müldür'ün durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
Kale konusunda da Fenerbahçe'de belirsizlik sürüyor. Ligin ilk yarısında tüm maçlarda görev alan Dominik Livakovic, ikinci devrede hem sakatlık hem de teknik tercihler nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. 20 maçta görev alan Hırvat eldiven, 20 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapadı.
Yedek kaleci İrfan Can Eğribayat ise 11 maçta görev aldı, 10 gol yedi ve 4 maçta gol yemedi. Fenerbahçe, İrfan Can'ın koruduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.
Mert Günok (AA)
MERT GÜNOK'UN 12. DERBİSİ
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, kariyerinde 11 derbiye çıktı. Bu maçların 10'unda kalesinde toplam 14 gol gördü. Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 5 derbiye çıkan Günok, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.
Son 7 maçın tamamında kalesini gole kapatamayan Günok, ligde sadece 9 maçta gol yemedi. Bu sezon 30 lig maçında 30 gol yiyen milli kaleci, Fenerbahçe'ye karşı yine zorlu bir sınav verecek.
Ciro Immobile (İHA)
5 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde 35. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.