Ligde 75 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Bu derbi, sadece prestij değil, aynı zamanda şampiyonluk umutlarını canlı tutma açısından da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEY

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Bakhtiyor Zaynutdinov, tedavisi süren Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin de derbide forma giymeyeceği bildirildi.

Dominik Livakovic (AA)

GÖZLER LIVAKOVIC'TE

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlığını atlatan Mert Müldür'ün durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Kale konusunda da Fenerbahçe'de belirsizlik sürüyor. Ligin ilk yarısında tüm maçlarda görev alan Dominik Livakovic, ikinci devrede hem sakatlık hem de teknik tercihler nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı. 20 maçta görev alan Hırvat eldiven, 20 gol yedi ve 9 maçta kalesini gole kapadı.

Yedek kaleci İrfan Can Eğribayat ise 11 maçta görev aldı, 10 gol yedi ve 4 maçta gol yemedi. Fenerbahçe, İrfan Can'ın koruduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.