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Suriye’de Dürzi oyunu! İsrail’den Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı

Dürzileri kışkırtıp Şam yönetimine karşı ayaklanma çıkarmaya çalışan İsrail, şimdi de sözde Dürzileri koruma bahanesiyle Şam'a saldırıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." şeklinde açıklama yaptı.

Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 09:01 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 09:22
Suriye’de Dürzi oyunu! İsrail’den Şam’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı

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Suriye'de Dürzileri kışkırtıp çatışmalara yol açan İsrail, şimdi de sözde Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırıyor. İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu bildirildi.

Şam'da güvenlik güçleri, Dürzilerin yaşadığı mahallenin girişlerine konuşlandı, AAŞam'da güvenlik güçleri, Dürzilerin yaşadığı mahallenin girişlerine konuşlandı, AA

NETANYAHU VE KATZ'DAN SURİYE'YE TEHDİT

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Şam'da güvenlik güçleri, Dürzilerin yaşadığı mahallenin girişlerine konuşlandı, AAŞam'da güvenlik güçleri, Dürzilerin yaşadığı mahallenin girişlerine konuşlandı, AA

İsrail Savunma Bakanı Katz, dün, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da dün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.

Şam'da güvenlik güçleri, Dürzilerin yaşadığı mahallenin girişlerine konuşlandı, AAŞam'da güvenlik güçleri, Dürzilerin yaşadığı mahallenin girişlerine konuşlandı, AA

DÜRZİLERİ KORUMA BAHANESİYLE SALDIRDILAR

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan toplam 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.

Suriye yönetimi, Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirmişti.

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