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Sustalı Ceylan'ın yıldızı Sümeyye Aydoğan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Sustalı Ceylan dizisinin başrol oyuncusu Sümeyye Aydoğan, performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun güzelliğinin kaynağı ise belli oldu. Sümeyye Aydoğan'ın annesi ile olan benzerliği dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun annesi için "Hollywood yıldızı gibi", "Annesi değil ablası sanki", "Çok güzel" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025 , 09:31 Güncelleme Tarihi :02 Mayıs 2025 , 09:31
Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan'da Ceylan karakteriyle başrolü üstlenen Sümeyye Aydoğan, hem performansı hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

26 yaşındaki ünlü oyuncu şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Aydoğan'ın annesini görenler hayran kaldı.

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Anne-kızın benzerliği dikkat çekerken "Annesinin kopyası", "Çok benziyorlar", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı.

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Öte yandan ünlü oyuncunun annesi için "Hollywood yıldızı gibi", "Annesi değil ablası sanki", "Çok güzel" ifadeleri kullanıldı.

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

İşte Sümeyye Aydoğan başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Pelin Karahan

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Pelin Karahan ve annesi

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Ece Erken

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Ece Erken ve annesi

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Oktay Kaynarca

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Oktay Kaynarca ve annesi

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Ebru Şallı

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Ebru Şallı ve annesi

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Esra Erol

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Esra Erol ve annesi

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

SÜMEYYE AYDOĞAN

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

SÜMEYYE AYDOĞAN VE ANNESİ

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

SÜMEYYE AYDOĞAN VE ANNESİ

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

SÜMEYYE AYDOĞAN VE ANNESİ

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Aslıhan Güner

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Aslıhan Güner ve annesi

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Bensu Soral

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Bensu Soral ve annesi

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Demet Özdemir

Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Demet Özdemir ve annesi