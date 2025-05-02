Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören hayran: Hollywood yıldızı gibi!

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan'da Ceylan karakteriyle başrolü üstlenen Sümeyye Aydoğan, hem performansı hem güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi.