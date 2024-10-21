Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi! "Gio ile zor"

GALİBİYET İLAÇ GİBİ GELECEK - OKTAY DERELİOĞLU
Beşiktaş için Konyaspor maçının önemi çok büyüktü. Çünkü Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi kaybedilecek puanlar hem moral bozukluğuna uğratır hem de lig yarışında önemli bir yaraya neden olurdu. Beşiktaş Konyaspor karşısında maçın başından itibaren oyunu forse etti. Konyaspor ise buna bir türlü karşılık veremedi.
Konyaspor çok fazla birşey yapmadığından Beşiktaş etkili bir oyun oynuyormuş gibi göründü.
Uzun bir zamandan beri ilk 11'in yüzünü görmeyen Semih maçın kazanılmasında önemli rol oynayan isimlerin başında geldi.
Rafa Silva belki ilk geldiğindeki canlılığında değil ama yine de klasıyla alınan 3 puanda önemli rol oynadı. Muçi ve Ndour'u Konya karşısında etkisiz gördüm.
Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Paulista'nın olmaması da Beşiktaş'ı olumsuz etkilemedi.
Çünkü Konyaspor cılız ataklar yaptı ve Beşiktaş savunmasını yeterince zorlayamadı. Gaziantep beraberliğinden sonra Kartal'ın bu maçta hata yapmaması gerekiyordu.
Oynanan futbol ahım şahım olmasa da yine de Beşiktaş kazanmayı biliyor. Dolmabahçe'de şu ana kadar puan kaybedilmemesi de çok önemli bir detay.
Semih Kılıçsoy. (AA)
BEŞİKTAŞ DERBİYE HAZIR - SİNAN VARDAR
Süper Lig'in 9. Haftasında Tümosan Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş Dolmabahçe'de kendi evinde tüm tribünler dolu şekilde oynadı. Pazar gündüz maçı olması sebebiyle herkes çocuklarıyla, eşleriyle maça rağbet gösterdi. Bu da harika bir aile görüntüsü ortaya koydu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle tüm statta açılan Türk bayrakları, maç öncesi yapılan Cumhuriyetin Bekçisiyiz kareografisi tek telime ile muhteşemdi. Ortama uygun olarak maça baskılı başlayan Beşiktaş ilk dakikalarda pek aradığını bulamasa da Semih'in yapmış olduğu atakla bulduğu penaltı golü maçı 1-0'a getirmeyi başardı. Özellikle bu maçta Semih'in kanatta gösterdiği performans ile kanatlar harika çalıştı.
İlk yarının son dakikalarında Rafa Silva'nın fıtsatçılığını konuşturarak yaptığı müthiş hareket maçın ilk yarısının 2-0'lık üstünlükle bitmesini sağladı. İkinci yarıda özellikle sahanın her tarafında baskı kuran bir Konyaspor izledik. Bu da Beşiktaş'ın oyun düzenini bozdu. Ali Çamdal'ı tebrik ederim harika bir Konyaspor yaratmış. Beşiktaş'ın da en büyük şansı Mert gibi bir kalecisinin olması. Konyaspor'un özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu kora kor mücadele olsa da Beşiktaş gol pozisyonlarıda buldu. Bulduğu pozisyonları hunharca harcayan Beşiktaş başka bir gol bulamayınca mücadele 2-0 galibiyet ile tamamlandı. Bence Beşiktaş bugün oynadığı futbolla Galatasaray derbisine de hazır bir görüntü ortaya koydu. Ayrıca Federasyon başkanı ve hakemler dik durumca hakemlerde böyle maç yönetiyor tebrik ediyorum.
Gedson Fernandes. (AA)
GRİ PANTOLON, LACİVERT HIRKA! - TURGAY DEMİR
Koyu gri pantolon üzerine lacivert hırka giyen karizmatik (!) bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın!.. Kadroları, oyuna müdahaleleri gibi kıyafet seçimi de ezbere dayanıyor besbelli.
Konyaspor vasat bir takım.. Buna rağmen maç içinde skora ve sahadaki görüntüye göre tam beş kez müdahale etti kenar yönetimi… Bir şeyleri değiştirmeye çalıştı. Öte yandan İmmobile'nin penaltı golüyle öne geçip, Rafa Silva'nın şık golüyle rahatlayan Beşiktaş ortaya futbol olarak bir şey koyamazken, Giovanni son dakikalara kadar, seyretmek dışında hiç bir şey yapmadı!.. PES!
Beşiktaş'ın matematiğinde ortada iki savaşçı şart... Bunlardan biri Al Musrati, diğeri Gedson, tek alternatifleri ise Salih Uçan… Garip olan şu ki, Al Musrati sakatken o bölgede bir tek Salih'e şans vermedi Gio… NEDEN!? Sol kanatta ilk yazılması gereken oyuncu Can Keleş… Bu Beşiktaş metamatiğinin Pi Sayısı gibi bir şey… Peki hiç şans buldu mu!? HAYIR!
GİO çizgi ötesi bir teknik adam olsa takım 2-0 öne geçmişken, derbiyi ve Lyon deplasmanını da düşünüp İmmobile'yi çıkarır, Semih'i en öne, Can Keleş'i sola, Onur Bulut'u da sağ öne atardı! Böylece Konya risk alırken siz her iki kanadı da kapatmış olur ve onca pozisyonu vermezdiniz... Dahası Lyon ve G.Saray deplasmanları için de ders çalışmış olurdunuz... Ancak Gio yine ezberini bozmadı; çıkardı Semih'i, aldı Al Musrati'yi, ortayı üçledi, kanatları boşladı vesselam!.. Sonra baktı manzara kötü, çaresizce dediğimiz noktaya geldi ve en azından sağ öne Onur'u koydu... BRAVO!...
"Uzatma be adam, Beşiktaş 2-0 kazandı, çuvalla da gol kaçırdı" diyebilirsiniz!.. Peki Konyaspor ikinci yarının başlarında yüklenirken, Mert adeta karateci gibi ayağıyla topu çıkaramasa neler olurdu!.. Bir düşünün derim!.. Uzatmayalım, gri pantolon, lacivert hırkayla olmaz bu işler…