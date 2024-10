Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi! "Gio ile zor"

Gedson Fernandes. (AA)

GRİ PANTOLON, LACİVERT HIRKA! - TURGAY DEMİR



Koyu gri pantolon üzerine lacivert hırka giyen karizmatik (!) bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın!.. Kadroları, oyuna müdahaleleri gibi kıyafet seçimi de ezbere dayanıyor besbelli.

Konyaspor vasat bir takım.. Buna rağmen maç içinde skora ve sahadaki görüntüye göre tam beş kez müdahale etti kenar yönetimi… Bir şeyleri değiştirmeye çalıştı. Öte yandan İmmobile'nin penaltı golüyle öne geçip, Rafa Silva'nın şık golüyle rahatlayan Beşiktaş ortaya futbol olarak bir şey koyamazken, Giovanni son dakikalara kadar, seyretmek dışında hiç bir şey yapmadı!.. PES!

Beşiktaş'ın matematiğinde ortada iki savaşçı şart... Bunlardan biri Al Musrati, diğeri Gedson, tek alternatifleri ise Salih Uçan… Garip olan şu ki, Al Musrati sakatken o bölgede bir tek Salih'e şans vermedi Gio… NEDEN!? Sol kanatta ilk yazılması gereken oyuncu Can Keleş… Bu Beşiktaş metamatiğinin Pi Sayısı gibi bir şey… Peki hiç şans buldu mu!? HAYIR!

GİO çizgi ötesi bir teknik adam olsa takım 2-0 öne geçmişken, derbiyi ve Lyon deplasmanını da düşünüp İmmobile'yi çıkarır, Semih'i en öne, Can Keleş'i sola, Onur Bulut'u da sağ öne atardı! Böylece Konya risk alırken siz her iki kanadı da kapatmış olur ve onca pozisyonu vermezdiniz... Dahası Lyon ve G.Saray deplasmanları için de ders çalışmış olurdunuz... Ancak Gio yine ezberini bozmadı; çıkardı Semih'i, aldı Al Musrati'yi, ortayı üçledi, kanatları boşladı vesselam!.. Sonra baktı manzara kötü, çaresizce dediğimiz noktaya geldi ve en azından sağ öne Onur'u koydu... BRAVO!...

"Uzatma be adam, Beşiktaş 2-0 kazandı, çuvalla da gol kaçırdı" diyebilirsiniz!.. Peki Konyaspor ikinci yarının başlarında yüklenirken, Mert adeta karateci gibi ayağıyla topu çıkaramasa neler olurdu!.. Bir düşünün derim!.. Uzatmayalım, gri pantolon, lacivert hırkayla olmaz bu işler…