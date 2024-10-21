Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi! "Gio ile zor"

Ciro Immobile. (AA)

GİO VE SEMİH'İN DÖNÜŞÜ - FATİH DOĞAN Futbolda inanç ve istikrar önemlidir. Ancak bu sistem tercihsel inatlaşmayı ve hatta fikirsel dikleşmeyi uzun süre kaldırmaz. Çünkü yaşayan bir organizmaya benzeyen futbolda yüksek aidiyet duygusuyla taraftar, yeri gelir camialar müdahale eder. Beşiktaş'ta iyi işler yapacağına inandığımız Van Bronckhorst, Ajax maçıyla başlayan üst üste yanlış kararlar verdi. Semih'in oynatılmaması, sol açıkta iyi performans vermemesine rağmen Muçi'de ısrar etmesi, Onana'ya önemli bir rol vermesi gibi birçok konuda inatlaşmaya gitti. Milli arada Gio, camianın güvenini yeniden tesis edecek doğru hamleler yaptı. Paulista ve Rashica gibi iki savaşçı ve dinamik iki oyuncusundan yoksun olmasına rağmen Konya karşısında zafere gidecek kaldırım taşlarını doğru döşedi. Semih'i solda başlattı, galibiyetin anahtarı olan penaltıyı kazandırdı. Biraz yedek kalmış olmanın gerginliği üzerinde olmasa skora daha fazla katkı yapabilirdi. Ndour'un, Gedson'a Al-Musrati'den daha fazla destek verdiğini ve oyun konforu sağladığını dün bir kez daha gördük. Uduokhai ile Emirhan'ın uyumu iyiydi. Ancak Emirhan'ın baskı karşısında birkaç kez ayak çalımıyla topu kurtarması dikkat çekti. Gio'yu bilemem ama bize göre riskli hareketler. Hollandalı hocanın 2-3 maçtır Muçi'yi sol açıkta dün de Rashica'nın yokluğunda sağda, bitime doğru solda oynatması yine verimli olmadı. Hem de Joao Mario beklenirken… 'Her forvet arkası kanatta da iyi oynar' diye bir kural yok. Lyon ve G.Saray öncesi çok değerli bir galibiyet.

Giovanni van Bronckhorst. (AA)

PAULISTA VE RASHICA DERBİYE ŞART - MURAT ÖZBOSTAN Öncelikle gündüz maçlarının keyfi bir başka oluyor.. Hava güzel, atmosfer harika ve bir de üstüne Cumhuriyet Bayramı coşkusu eklenince, Beşiktaş adına mutlu bir gün oldu.. İki yarısı farklı bir karşılaşmaydı.. Beşiktaş ilk devre iyi, ikinci yarı ise biraz terledi.. Konyaspor, 45 ile 65. dakikalar arasında sıkıntılar yarattı.. Mert'in kurtarışı ve isyanı vardı bu bölümde.. Kibar bir şekilde arkadaşlarını uyardı! Pozisyon verdi rakibe Kartal.. Bitirici, kaliteli ayakları olsaydı Konyaspor maça ortak olabilirdi.. Taraftarın baskısı ile sonunda Semih 11'de sahaya çıktı.. Penaltıyı yaptırdı.. Maçın kırılma anıydı.. Değerliydi.. Siyah-beyazlı takımı taşıyan önemli isimler var.. Birincisi Rafa Silva.. Attığı gol, sakinliği, kalitesi, duruşu ve yeteneği 100 üzerinden 100 olan bir isim.. Ama acımasız tekmelere maruz kalmaya devam ediyor.. Muçi vasattı, Gedson önemli fırsatlar kaçırdı.. Immobile, Kayserispor maçında attığı kafa golü dışında penaltıdan goller atıyor.. Akan oyunda gol bulamıyor.. Hollandalı teknik adam, Semih'i çıkartarak Al-Musrati'yi oyuna aldı.. Musrati ceza sınırındaydı.. Risk alarak Lyon maçının denemesini yaptı 4-3-3 ile.. Önce Lyon maçı ama ardından da G.Saray karşılaşması var.. Beşiktaş bir G.Saray maçıyla lig öncesi coşmuştu.. Şimdi rakibiyle ikinci bir final müsabakası oynayacak.. Bu futbolun üstüne çıkması lazım. Beşiktaş kadro olarak G.Saray'ın gerisinde.. Kötü fikstürü nedeniyle de yine Avrupa'da deplasmandan dönecek. Beşiktaş'ın bu stoper ikilisi (Emirhan-Uduokhai) G.Saray'ın ekmeğine yağ sürer. Derbiye Paulista ve Rashica'nın yetişmesi gerekiyor.

Rafa Silva. (AA)

BU BEŞİKTAŞ MUTLU EDER - ALİ GÜLTİKEN Fernandes, Rafa Silva, İmmobile… Beşiktaş bu üç oyuncu ile merkez hücum yapabildiği zaman çok etkili hale geliyor. Birkaç maç bu düzenin dışında oyuncuları kullanma düşüncesi Beşiktaş'ta işe yaramadı. Bu şekilde oynadıklarında oyuncular da mutlu hale geliyor. Daha etkili bir Rafa Silva, daha etkili bir Fernandes ortaya çıkıyor. Konya galibiyetinde de yine başrolde bu oyuncular ve performansları vardı. Beşiktaş'ta bir diğer merak konusu da Muçi ve Semih'in kanat pozisyonlarındaki performanslarıydı. İkisi de skora katkı yaptı, Muçi'nin biraz daha fazla kendine güvenini artırdığını gördük. Yetenekli bir oyuncu, daha iyi performansları da ortaya koyabilir. Semih özellikle iç saha maçları için önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle ceza sahası içerisinde gol bölgesinde her zaman cebinden bir şeyler çıkartabilir. Dün, kazandırdığı penaltı ile oyuna etki etti. Beşiktaş'ın bu oyuncuların performanslarına bütün sezon boyunca çok ihtiyacı var. Uzun bir maraton ve bu yol üzerinde farklı alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Şans alan oyuncuların da bunun farkında olması ve bunu doğru kullanmaları lazım. Beşiktaş, çok pozisyon üreten bir takım. İzleyenleri de taraftarlarını da mutlu ediyor. Dün skor 2 golde kalsa da pozisyon olarak yine çok fazlası sahada vardı. Bu sezon başından beri devam eden bir zenginlik, her hafta da üstüne koyarak devam ediyorlar.

Beşiktaş'ın Cumhuriyet koreografisi. (AA)

BEŞİKTAŞ'I İKİ YILDIZI TAŞIYOR - AHMET ÇAKAR Şurası kesin ki Beşiktaş, birkaç oyuncusuyla ayakta duruyor. Bunun başında da Rafa Silva var... Muçi, Semih gibi umut bağlanan oyuncular gerekli patlamayı yapamıyorlar. Beşiktaş golü bulana kadar zorlandı. Semih penaltı kazandırdı, İmmobile golü attı, sonrasında da Beşiktaş rahatladı. İlk yarının son dakikalarında Rafa'nın attığı bir gol var ki, halı sahada bile zor atılır. Topu alışı, çekişi, hemen vuruşu, müthiş bir teknik olgunluk. İkinci yarıda da oyunun kontrolü Beşiktaş'taydı. Çok gol kaçırdılar ama Allah korusun Rafa Silva ve İmmobile'ye bir şey olsa Beşiktaş çok sıradanlaşır. Özellikle kanatlarda çok etkisiz kalan bir Beşiktaş var. Takımın yıldızı Semih'e söylenecek şeyler önemli; bir türlü beklenen sıçramayı yapamıyor. Genel olarak baktığımızda kazandırdığı penaltı dışında da fazla bir şey yapmadı. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam genel olarak iyi maç yönetti. Tartışmasız bir penaltı verdi ki doğruydu. Bir iki ufak hata dışında da çok başarılı oldu. Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! İhanet gecesi Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "İhanet gecesi"