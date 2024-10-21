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Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi! "Gio ile zor"

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Spor yazarları Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirirken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a flaş bir eleştiri geldi. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:09 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 10:09
Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi! Gio ile zor

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GALİBİYET İLAÇ GİBİ GELECEK - OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş için Konyaspor maçının önemi çok büyüktü. Çünkü Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi kaybedilecek puanlar hem moral bozukluğuna uğratır hem de lig yarışında önemli bir yaraya neden olurdu. Beşiktaş Konyaspor karşısında maçın başından itibaren oyunu forse etti. Konyaspor ise buna bir türlü karşılık veremedi.
Konyaspor çok fazla birşey yapmadığından Beşiktaş etkili bir oyun oynuyormuş gibi göründü.
Uzun bir zamandan beri ilk 11'in yüzünü görmeyen Semih maçın kazanılmasında önemli rol oynayan isimlerin başında geldi.
Rafa Silva belki ilk geldiğindeki canlılığında değil ama yine de klasıyla alınan 3 puanda önemli rol oynadı. Muçi ve Ndour'u Konya karşısında etkisiz gördüm.
Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Paulista'nın olmaması da Beşiktaş'ı olumsuz etkilemedi.
Çünkü Konyaspor cılız ataklar yaptı ve Beşiktaş savunmasını yeterince zorlayamadı. Gaziantep beraberliğinden sonra Kartal'ın bu maçta hata yapmaması gerekiyordu.
Oynanan futbol ahım şahım olmasa da yine de Beşiktaş kazanmayı biliyor. Dolmabahçe'de şu ana kadar puan kaybedilmemesi de çok önemli bir detay.

Semih Kılıçsoy. (AA)Semih Kılıçsoy. (AA)
BEŞİKTAŞ DERBİYE HAZIR - SİNAN VARDAR

Süper Lig'in 9. Haftasında Tümosan Konyaspor'la karşılaşan Beşiktaş Dolmabahçe'de kendi evinde tüm tribünler dolu şekilde oynadı. Pazar gündüz maçı olması sebebiyle herkes çocuklarıyla, eşleriyle maça rağbet gösterdi. Bu da harika bir aile görüntüsü ortaya koydu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle tüm statta açılan Türk bayrakları, maç öncesi yapılan Cumhuriyetin Bekçisiyiz kareografisi tek telime ile muhteşemdi. Ortama uygun olarak maça baskılı başlayan Beşiktaş ilk dakikalarda pek aradığını bulamasa da Semih'in yapmış olduğu atakla bulduğu penaltı golü maçı 1-0'a getirmeyi başardı. Özellikle bu maçta Semih'in kanatta gösterdiği performans ile kanatlar harika çalıştı.
İlk yarının son dakikalarında Rafa Silva'nın fıtsatçılığını konuşturarak yaptığı müthiş hareket maçın ilk yarısının 2-0'lık üstünlükle bitmesini sağladı. İkinci yarıda özellikle sahanın her tarafında baskı kuran bir Konyaspor izledik. Bu da Beşiktaş'ın oyun düzenini bozdu. Ali Çamdal'ı tebrik ederim harika bir Konyaspor yaratmış. Beşiktaş'ın da en büyük şansı Mert gibi bir kalecisinin olması. Konyaspor'un özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu kora kor mücadele olsa da Beşiktaş gol pozisyonlarıda buldu. Bulduğu pozisyonları hunharca harcayan Beşiktaş başka bir gol bulamayınca mücadele 2-0 galibiyet ile tamamlandı. Bence Beşiktaş bugün oynadığı futbolla Galatasaray derbisine de hazır bir görüntü ortaya koydu. Ayrıca Federasyon başkanı ve hakemler dik durumca hakemlerde böyle maç yönetiyor tebrik ediyorum.

Gedson Fernandes. (AA)Gedson Fernandes. (AA)
GRİ PANTOLON, LACİVERT HIRKA! - TURGAY DEMİR

Koyu gri pantolon üzerine lacivert hırka giyen karizmatik (!) bir teknik direktörü var Beşiktaş'ın!.. Kadroları, oyuna müdahaleleri gibi kıyafet seçimi de ezbere dayanıyor besbelli.
Konyaspor vasat bir takım.. Buna rağmen maç içinde skora ve sahadaki görüntüye göre tam beş kez müdahale etti kenar yönetimi… Bir şeyleri değiştirmeye çalıştı. Öte yandan İmmobile'nin penaltı golüyle öne geçip, Rafa Silva'nın şık golüyle rahatlayan Beşiktaş ortaya futbol olarak bir şey koyamazken, Giovanni son dakikalara kadar, seyretmek dışında hiç bir şey yapmadı!.. PES!
Beşiktaş'ın matematiğinde ortada iki savaşçı şart... Bunlardan biri Al Musrati, diğeri Gedson, tek alternatifleri ise Salih Uçan… Garip olan şu ki, Al Musrati sakatken o bölgede bir tek Salih'e şans vermedi Gio… NEDEN!? Sol kanatta ilk yazılması gereken oyuncu Can Keleş… Bu Beşiktaş metamatiğinin Pi Sayısı gibi bir şey… Peki hiç şans buldu mu!? HAYIR!
GİO çizgi ötesi bir teknik adam olsa takım 2-0 öne geçmişken, derbiyi ve Lyon deplasmanını da düşünüp İmmobile'yi çıkarır, Semih'i en öne, Can Keleş'i sola, Onur Bulut'u da sağ öne atardı! Böylece Konya risk alırken siz her iki kanadı da kapatmış olur ve onca pozisyonu vermezdiniz... Dahası Lyon ve G.Saray deplasmanları için de ders çalışmış olurdunuz... Ancak Gio yine ezberini bozmadı; çıkardı Semih'i, aldı Al Musrati'yi, ortayı üçledi, kanatları boşladı vesselam!.. Sonra baktı manzara kötü, çaresizce dediğimiz noktaya geldi ve en azından sağ öne Onur'u koydu... BRAVO!...
"Uzatma be adam, Beşiktaş 2-0 kazandı, çuvalla da gol kaçırdı" diyebilirsiniz!.. Peki Konyaspor ikinci yarının başlarında yüklenirken, Mert adeta karateci gibi ayağıyla topu çıkaramasa neler olurdu!.. Bir düşünün derim!.. Uzatmayalım, gri pantolon, lacivert hırkayla olmaz bu işler…

Spor yazarları Beşiktaş - Konyaspor maçını değerlendirdi! Gio ile zor

Ciro Immobile. (AA)Ciro Immobile. (AA)
GİO VE SEMİH'İN DÖNÜŞÜ - FATİH DOĞAN

Futbolda inanç ve istikrar önemlidir. Ancak bu sistem tercihsel inatlaşmayı ve hatta fikirsel dikleşmeyi uzun süre kaldırmaz. Çünkü yaşayan bir organizmaya benzeyen futbolda yüksek aidiyet duygusuyla taraftar, yeri gelir camialar müdahale eder. Beşiktaş'ta iyi işler yapacağına inandığımız Van Bronckhorst, Ajax maçıyla başlayan üst üste yanlış kararlar verdi. Semih'in oynatılmaması, sol açıkta iyi performans vermemesine rağmen Muçi'de ısrar etmesi, Onana'ya önemli bir rol vermesi gibi birçok konuda inatlaşmaya gitti. Milli arada Gio, camianın güvenini yeniden tesis edecek doğru hamleler yaptı. Paulista ve Rashica gibi iki savaşçı ve dinamik iki oyuncusundan yoksun olmasına rağmen Konya karşısında zafere gidecek kaldırım taşlarını doğru döşedi. Semih'i solda başlattı, galibiyetin anahtarı olan penaltıyı kazandırdı. Biraz yedek kalmış olmanın gerginliği üzerinde olmasa skora daha fazla katkı yapabilirdi. Ndour'un, Gedson'a Al-Musrati'den daha fazla destek verdiğini ve oyun konforu sağladığını dün bir kez daha gördük. Uduokhai ile Emirhan'ın uyumu iyiydi. Ancak Emirhan'ın baskı karşısında birkaç kez ayak çalımıyla topu kurtarması dikkat çekti. Gio'yu bilemem ama bize göre riskli hareketler. Hollandalı hocanın 2-3 maçtır Muçi'yi sol açıkta dün de Rashica'nın yokluğunda sağda, bitime doğru solda oynatması yine verimli olmadı. Hem de Joao Mario beklenirken… 'Her forvet arkası kanatta da iyi oynar' diye bir kural yok. Lyon ve G.Saray öncesi çok değerli bir galibiyet.

Giovanni van Bronckhorst. (AA)Giovanni van Bronckhorst. (AA)
PAULISTA VE RASHICA DERBİYE ŞART - MURAT ÖZBOSTAN

Öncelikle gündüz maçlarının keyfi bir başka oluyor.. Hava güzel, atmosfer harika ve bir de üstüne Cumhuriyet Bayramı coşkusu eklenince, Beşiktaş adına mutlu bir gün oldu.. İki yarısı farklı bir karşılaşmaydı.. Beşiktaş ilk devre iyi, ikinci yarı ise biraz terledi.. Konyaspor, 45 ile 65. dakikalar arasında sıkıntılar yarattı.. Mert'in kurtarışı ve isyanı vardı bu bölümde.. Kibar bir şekilde arkadaşlarını uyardı! Pozisyon verdi rakibe Kartal.. Bitirici, kaliteli ayakları olsaydı Konyaspor maça ortak olabilirdi.. Taraftarın baskısı ile sonunda Semih 11'de sahaya çıktı.. Penaltıyı yaptırdı.. Maçın kırılma anıydı.. Değerliydi.. Siyah-beyazlı takımı taşıyan önemli isimler var.. Birincisi Rafa Silva.. Attığı gol, sakinliği, kalitesi, duruşu ve yeteneği 100 üzerinden 100 olan bir isim.. Ama acımasız tekmelere maruz kalmaya devam ediyor.. Muçi vasattı, Gedson önemli fırsatlar kaçırdı.. Immobile, Kayserispor maçında attığı kafa golü dışında penaltıdan goller atıyor.. Akan oyunda gol bulamıyor.. Hollandalı teknik adam, Semih'i çıkartarak Al-Musrati'yi oyuna aldı.. Musrati ceza sınırındaydı.. Risk alarak Lyon maçının denemesini yaptı 4-3-3 ile.. Önce Lyon maçı ama ardından da G.Saray karşılaşması var.. Beşiktaş bir G.Saray maçıyla lig öncesi coşmuştu.. Şimdi rakibiyle ikinci bir final müsabakası oynayacak.. Bu futbolun üstüne çıkması lazım. Beşiktaş kadro olarak G.Saray'ın gerisinde.. Kötü fikstürü nedeniyle de yine Avrupa'da deplasmandan dönecek. Beşiktaş'ın bu stoper ikilisi (Emirhan-Uduokhai) G.Saray'ın ekmeğine yağ sürer. Derbiye Paulista ve Rashica'nın yetişmesi gerekiyor.

Rafa Silva. (AA)Rafa Silva. (AA)
BU BEŞİKTAŞ MUTLU EDER - ALİ GÜLTİKEN

Fernandes, Rafa Silva, İmmobile… Beşiktaş bu üç oyuncu ile merkez hücum yapabildiği zaman çok etkili hale geliyor. Birkaç maç bu düzenin dışında oyuncuları kullanma düşüncesi Beşiktaş'ta işe yaramadı. Bu şekilde oynadıklarında oyuncular da mutlu hale geliyor. Daha etkili bir Rafa Silva, daha etkili bir Fernandes ortaya çıkıyor. Konya galibiyetinde de yine başrolde bu oyuncular ve performansları vardı. Beşiktaş'ta bir diğer merak konusu da Muçi ve Semih'in kanat pozisyonlarındaki performanslarıydı. İkisi de skora katkı yaptı, Muçi'nin biraz daha fazla kendine güvenini artırdığını gördük. Yetenekli bir oyuncu, daha iyi performansları da ortaya koyabilir. Semih özellikle iç saha maçları için önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle ceza sahası içerisinde gol bölgesinde her zaman cebinden bir şeyler çıkartabilir. Dün, kazandırdığı penaltı ile oyuna etki etti. Beşiktaş'ın bu oyuncuların performanslarına bütün sezon boyunca çok ihtiyacı var. Uzun bir maraton ve bu yol üzerinde farklı alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Şans alan oyuncuların da bunun farkında olması ve bunu doğru kullanmaları lazım. Beşiktaş, çok pozisyon üreten bir takım. İzleyenleri de taraftarlarını da mutlu ediyor. Dün skor 2 golde kalsa da pozisyon olarak yine çok fazlası sahada vardı. Bu sezon başından beri devam eden bir zenginlik, her hafta da üstüne koyarak devam ediyorlar.

Beşiktaş'ın Cumhuriyet koreografisi. (AA)Beşiktaş'ın Cumhuriyet koreografisi. (AA)
BEŞİKTAŞ'I İKİ YILDIZI TAŞIYOR - AHMET ÇAKAR

Şurası kesin ki Beşiktaş, birkaç oyuncusuyla ayakta duruyor. Bunun başında da Rafa Silva var... Muçi, Semih gibi umut bağlanan oyuncular gerekli patlamayı yapamıyorlar. Beşiktaş golü bulana kadar zorlandı. Semih penaltı kazandırdı, İmmobile golü attı, sonrasında da Beşiktaş rahatladı. İlk yarının son dakikalarında Rafa'nın attığı bir gol var ki, halı sahada bile zor atılır. Topu alışı, çekişi, hemen vuruşu, müthiş bir teknik olgunluk. İkinci yarıda da oyunun kontrolü Beşiktaş'taydı. Çok gol kaçırdılar ama Allah korusun Rafa Silva ve İmmobile'ye bir şey olsa Beşiktaş çok sıradanlaşır. Özellikle kanatlarda çok etkisiz kalan bir Beşiktaş var. Takımın yıldızı Semih'e söylenecek şeyler önemli; bir türlü beklenen sıçramayı yapamıyor. Genel olarak baktığımızda kazandırdığı penaltı dışında da fazla bir şey yapmadı. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam genel olarak iyi maç yönetti. Tartışmasız bir penaltı verdi ki doğruydu. Bir iki ufak hata dışında da çok başarılı oldu.

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