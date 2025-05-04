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Evlat katili Selçuk Tengioğlu Özgür Özel'e tokat atmadan önce ne yaptı? Detaylar ilk kez ortaya çıktı: X-Ray'den geçmemiş, otel-Beyoğlu rotası...

Anneler gününde 2 çocuğunu katleden 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından CHP'li Özgür Özel'e tokat attı. Saldırı sonrası Selçuk Tengioğlu'nun yıllar önceki vahşeti gazete manşetlerinde yer aldığı ortaya çıkarken gözaltına alınan saldırganın sabıka kaydı ve geçmişi ilk kez A Haber ekranlarında kamuoyuyla paylaşıldı. Selçuk Tengioğlu'nun Alanya'da bulaşıkçılık yaptığı, tokatlı saldırı öncesi ise hiçbir X-Ray cihazından geçmediği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mayıs 2025 , 22:47 Güncelleme Tarihi :04 Mayıs 2025 , 23:17
Evlat katili Selçuk Tengioğlu Özgür Özel’e tokat atmadan önce ne yaptı? Detaylar ilk kez ortaya çıktı: X-Ray’den geçmemiş, otel-Beyoğlu rotası...

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2004 yılında Takvim Gazetesi'nin manşetinde yer alan habere göre Selçuk Tengioğlu 2004 yılında iki çocuğunu öldürdü.

Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

EŞİ EVİ TERK EDİNCE CİNNET GEÇİRMİŞ

Tengioğlu eşinin evi terk etmesinden 2 hafta sonra sabah saat 04.00 sularında geldiği evinde, geçirdiği cinnet sonucu silahını çekerek bağırıp çağırmaya başladı. Tengioğlu, anneler gününde bağırma sesleri üzerine uyanan çocuklarından oğlu Barış'ı (19) daha sonra, kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu.

Ayrıca hırsızlık ve tehdit suçlarından da sabıkası bulunan Tengioğlu, bu suçları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştı.

(Takvim.com.tr) (Takvim.com.tr)

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN CENAZE TÖRENİNDE ORTAYA ÇIKTI

Evlat katili Selçuk Tengioğlu yıllar sonra Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninde ortaya çıktı. 66 yaşındaki Tengioğlu, CHP lideri Özgür Özel'e tokatlı saldırıda bulundu.

A Haber Ekran Görüntüsü.A Haber Ekran Görüntüsü.

ÇARPICI DETAYLAR İLK KEZ A HABER'DE

Türkiye bu skandalı konuşurken evlat katili Selçuk Tengioğlu ile ilgili çarpıcı detayları ilk kez A Haber ekranlarında Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman açıkladı.

Özgür Özel'e yapılan saldırıda çarpıcı detaylar ilk kez A Haber'de!

Selçuk Tengioğlu.Selçuk Tengioğlu.

İşte Karaman'ın kamuoyu ile paylaştığı detaylar:

"BOYACILIK VE MARANGOZLUK İŞLERİYLE UĞRAŞIYORDU"
2004'de iki tane çocuğunu öldüren bir katil bu adam. 1959 İskenderun doğumlu bir kişi. Cezaevine girmeden önce boyacılık ve marangozluk işleriyle uğraşan biri. 1984 yılında evlenmiş ve eşiyle büyük sorunlar yaşamış. 9 Mayıs 2004'de eve gelerek çocuklarını öldürmeye başlıyor. Ölmedikleri anlayınca onları bıçaklıyor.

"TÜM ÇOCUKLARININ SAÇLARINI DA SIFIRA VURUYORMUŞ"
Tüm çocuklarının saçlarını sıfıra vurduruyormuş.16 yıl 2 gün cezaevinde kalıyor ve 25 gün hastanede yaparak psikolojik tedavi görüyor. 2020'de cezaevinden çıkarak Alanya'daki otellerde bulaşıkçılık yapıyor. Şu anki mesleği de bulaşıkçılık.

Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

"4000 TL KİRA ÖDÜYOR"
İstanbul'da bir otelde kalıyor ve 4000 TL kira veriyor. Bu olay olmasaydı yine İstanbul'dan Alanya'ya giderek bulaşıkçılık yapacaktı. İstanbul'a ilk geldiğinde bazı kafelerde de çalışmış.

SALDIRI ÖNCESİNDE NELER YAPTI?
Beyoğlu'nda kaldığı otelden Taksim'e geliyor ve Sırrı Süreyya Önder'i sevdiğini söyleyerek cenazeye gidiyor. Pervin Buldan'ın konuşmasını beğeniyor ve onu dinliyor. AKM'ye hiçbir şekilde girmiyor ve hiçbir X-Ray cihazından geçmiyor. Özgür Özel'i de hiç sevmediğini söyleyip saldırıyor.

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