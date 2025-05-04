Evlat katili Selçuk Tengioğlu Özgür Özel’e tokat atmadan önce ne yaptı? Detaylar ilk kez ortaya çıktı: X-Ray’den geçmemiş, otel-Beyoğlu rotası...

Türkiye bu skandalı konuşurken evlat katili Selçuk Tengioğlu ile ilgili çarpıcı detayları ilk kez A Haber ekranlarında Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman açıkladı.

İşte Karaman'ın kamuoyu ile paylaştığı detaylar: "BOYACILIK VE MARANGOZLUK İŞLERİYLE UĞRAŞIYORDU" 2004'de iki tane çocuğunu öldüren bir katil bu adam. 1959 İskenderun doğumlu bir kişi. Cezaevine girmeden önce boyacılık ve marangozluk işleriyle uğraşan biri. 1984 yılında evlenmiş ve eşiyle büyük sorunlar yaşamış. 9 Mayıs 2004'de eve gelerek çocuklarını öldürmeye başlıyor. Ölmedikleri anlayınca onları bıçaklıyor. "TÜM ÇOCUKLARININ SAÇLARINI DA SIFIRA VURUYORMUŞ" Tüm çocuklarının saçlarını sıfıra vurduruyormuş.16 yıl 2 gün cezaevinde kalıyor ve 25 gün hastanede yaparak psikolojik tedavi görüyor. 2020'de cezaevinden çıkarak Alanya'daki otellerde bulaşıkçılık yapıyor. Şu anki mesleği de bulaşıkçılık.

Selçuk Tengioğlu. (Takvim.com.tr arşiv)

"4000 TL KİRA ÖDÜYOR"

İstanbul'da bir otelde kalıyor ve 4000 TL kira veriyor. Bu olay olmasaydı yine İstanbul'dan Alanya'ya giderek bulaşıkçılık yapacaktı. İstanbul'a ilk geldiğinde bazı kafelerde de çalışmış.

SALDIRI ÖNCESİNDE NELER YAPTI?

Beyoğlu'nda kaldığı otelden Taksim'e geliyor ve Sırrı Süreyya Önder'i sevdiğini söyleyerek cenazeye gidiyor. Pervin Buldan'ın konuşmasını beğeniyor ve onu dinliyor. AKM'ye hiçbir şekilde girmiyor ve hiçbir X-Ray cihazından geçmiyor. Özgür Özel'i de hiç sevmediğini söyleyip saldırıyor.