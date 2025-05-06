Fenerbahçe’de dev temizlik! Tam 18 yolcu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de büyük şok yaşanıyor. Sezonu şampiyonluk ile tamamlamak isteyen Kanarya, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybederek havlu attı.
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de şoke edici gelişmelerin de yaşandığı öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de büyük şok yaşanıyor. Sezonu şampiyonluk ile tamamlamak isteyen Kanarya, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybederek havlu attı.
Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de şoke edici gelişmelerin de yaşandığı öğrenildi.
SEÇİM BASKISI
Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe Yönetimi üzerindeki olağanüstü kongre baskısı zirveye çıktı.
Yüksek Divan Kurulu'ndaki açıklamasında seçime sıcak bakmadığını dile getiren Başkan Ali Koç, taraftarın derbide gösterdiği büyük tepkiyle bir kez daha kararının merkezine yerleşti.
TÜM TRİBÜNLER 'İSTİFA' DEDİ
Ülker Stadı'nda bu kez tüm tribünlerden yükselen "istifa" sesleri ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları, yönetim kanadında ciddi bir yankı uyandırdı. Maçın ardından gece saatlerinde camianın önde gelen isimlerinin yöneticilerle iletişime geçerek, oluşan atmosferin ancak bir seçim kararıyla yumuşayabileceğini ifade ettikleri öğrenildi.
BAŞKAN ALİ KOÇ'A İKNA ÇABALARI
Yönetim kurulundaki birçok ismin "olağanüstü kongreye giderek güven tazeleyelim" görüşünü savundu. Bu kapsamda, başkan Ali Koç'un ikna edilmesi için girişimlerin başladığı öne sürüldü.
Tüzük gereği olağanüstü kongre kararı alınması durumunda seçimli genel kurulun en erken bir ay içerisinde toplanabileceği belirtilirken, gözler artık Başkan Ali Koç'un vereceği nihai kararda.
ILICALI'DAN YALANLAMA
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde:
"Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır.
Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur.
Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim."
MAHMUT USLU'DAN SERT ÇIKIŞ
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, açıklamalarda bulundu.
Cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini ve yol haritasını açıklayacağını söyleyen Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için, "Ali Koç'u gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile." sözlerini sarf etti.
Mahmut Uslu'nun sözleri şu şekilde:
"Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz."
VOLKAN DEMİREL'DEN İSTİFA ÇAĞRISI
Volkan Demirel, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirel, Jose Mourinho'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.
"Tamam yönetimi eleştirelim istifa diyelim ama onun öncesinde Mourinho istifa demek lazım."
"Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Diyelim ki yönetim gitti ya da kaldı, Fenerbahçe taraftarı seneye Mourinho ile devam etmeye razı mı? Bence değil kimse. Önce bu işi çözmek lazım."
"Mourinho, Fenerbahçe'nin bugün birinci sorunudur. Dün mesela çok yoruldum diyor, ne gördün de yoruldun?"
"İstediğin her oyuncu alınmış, imkanlar verilmiş, neyde zorlanıyorsun? Mourinho'nun büyük bir tazminatı olduğunu biliyoruz, bu parayı Fenerbahçe kulübüne ödettirmeyin."
MOURINHO'YA RUSYA'DAN DAVET
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rusya'da antrenörlük kurslarına katılabilir.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Futbol Birliği Antrenörlük departmanı başkanı Sergey Ovchinnikov, Mourinho'yu Rusya'ya davet ettiklerini söyledi.
GUARDIOLA, KLOPP
"Guardiola'nın Rusya'da kurslar vereceği haberleri doğru mu?" sorusuna cevap veren Ovchinnikov, "Birçok teknik direktörle iletişim halindeyiz. Son zamanlarda Jürgen Klopp ile konuştuk." ifadelerini kullandı.
"DÜNYADAKİ DURUM DEĞİŞMELİ"
Açıklamalarına devam eden Ovchinnikov, "Teknik direktörler dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor. Bugüne kadar böyle bir şeyi reddettiklerini hiç duymadım. Rusya'ya gelmekten mutluluk duyarlar ancak bugünkü siyasi durumu biliyorsunuz. Her şey yoluna girdiğinde gelmekten mutluluk duyacaklardır. Birçok teknik direktörle sık sık iletişim halindeyiz ancak yüz yüze görüşmeler için dünyadaki durumun farklı olması gerekiyor." dedi.
"Jürgen Klopp, Rusya'ya gelmeye hazır mı?" sorusuna cevap veren Rus futbol insanı, "Davet edersek reddetmeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.
"MOURINHO GELMEYE HAZIR"
Rusya'ya davet ettikleri başka teknik direktör olup olmadığı yönünde gelen soruya cevap veren Ovchinnikov, "Şahsen yok ama Mourinho ile yakın zamanda konuştuk." dedi.
Mourinho'nun gelmek için ne yanıt verdiği sorulan Ovchinnikov, "Tamam dedi. Rusya'ya gelmeye hazır olduğunu söyledi." sözlerini sarf etti.
"Mourinho ne zaman gelecek?" sorusu yöneltilen Ovchinnikov, "Ben aradığımda. Artık dünyada istikrarın sağlanması kaldı." dedi.
TEMİZLİK BAŞLIYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde takımdan birçok ismi gönderme kararı aldığı öğrenildi.
İşte Fenerbahçe'de devam etmeyecek o isimler;