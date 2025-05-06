Fenerbahçe’de dev temizlik! Tam 18 yolcu

BAŞKAN ALİ KOÇ'A İKNA ÇABALARI Yönetim kurulundaki birçok ismin "olağanüstü kongreye giderek güven tazeleyelim" görüşünü savundu. Bu kapsamda, başkan Ali Koç'un ikna edilmesi için girişimlerin başladığı öne sürüldü. Tüzük gereği olağanüstü kongre kararı alınması durumunda seçimli genel kurulun en erken bir ay içerisinde toplanabileceği belirtilirken, gözler artık Başkan Ali Koç'un vereceği nihai kararda.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Acun Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde: "Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır. Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur. Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim."

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, açıklamalarda bulundu. Cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini ve yol haritasını açıklayacağını söyleyen Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için, "Ali Koç'u gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile." sözlerini sarf etti.

Mahmut Uslu'nun sözleri şu şekilde: "Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz."

VOLKAN DEMİREL'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

Volkan Demirel, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirel, Jose Mourinho'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"Tamam yönetimi eleştirelim istifa diyelim ama onun öncesinde Mourinho istifa demek lazım."

"Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Diyelim ki yönetim gitti ya da kaldı, Fenerbahçe taraftarı seneye Mourinho ile devam etmeye razı mı? Bence değil kimse. Önce bu işi çözmek lazım."

"Mourinho, Fenerbahçe'nin bugün birinci sorunudur. Dün mesela çok yoruldum diyor, ne gördün de yoruldun?"

"İstediğin her oyuncu alınmış, imkanlar verilmiş, neyde zorlanıyorsun? Mourinho'nun büyük bir tazminatı olduğunu biliyoruz, bu parayı Fenerbahçe kulübüne ödettirmeyin."