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Fenerbahçe'de dev temizlik! Tam 18 yolcu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Sarı lacivertlilerin tam 18 futbolcusuyla yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. İşte o isimler ve yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:08 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 09:08
Fenerbahçe’de dev temizlik! Tam 18 yolcu

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de büyük şok yaşanıyor. Sezonu şampiyonluk ile tamamlamak isteyen Kanarya, Kadıköy'de Beşiktaş'a kaybederek havlu attı.

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de şoke edici gelişmelerin de yaşandığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

SEÇİM BASKISI

Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet sonrası Fenerbahçe Yönetimi üzerindeki olağanüstü kongre baskısı zirveye çıktı.

Yüksek Divan Kurulu'ndaki açıklamasında seçime sıcak bakmadığını dile getiren Başkan Ali Koç, taraftarın derbide gösterdiği büyük tepkiyle bir kez daha kararının merkezine yerleşti.

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

TÜM TRİBÜNLER 'İSTİFA' DEDİ

Ülker Stadı'nda bu kez tüm tribünlerden yükselen "istifa" sesleri ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları, yönetim kanadında ciddi bir yankı uyandırdı. Maçın ardından gece saatlerinde camianın önde gelen isimlerinin yöneticilerle iletişime geçerek, oluşan atmosferin ancak bir seçim kararıyla yumuşayabileceğini ifade ettikleri öğrenildi.

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

BAŞKAN ALİ KOÇ'A İKNA ÇABALARI

Yönetim kurulundaki birçok ismin "olağanüstü kongreye giderek güven tazeleyelim" görüşünü savundu. Bu kapsamda, başkan Ali Koç'un ikna edilmesi için girişimlerin başladığı öne sürüldü.

Tüzük gereği olağanüstü kongre kararı alınması durumunda seçimli genel kurulun en erken bir ay içerisinde toplanabileceği belirtilirken, gözler artık Başkan Ali Koç'un vereceği nihai kararda.

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

ILICALI'DAN YALANLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Son birkaç gündür, Futbol Takımımız odağında, alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır.

Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur.

Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim."

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

MAHMUT USLU'DAN SERT ÇIKIŞ

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, açıklamalarda bulundu.

Cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini ve yol haritasını açıklayacağını söyleyen Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için, "Ali Koç'u gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

Mahmut Uslu'nun sözleri şu şekilde:

"Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz."

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

VOLKAN DEMİREL'DEN İSTİFA ÇAĞRISI

Volkan Demirel, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirel, Jose Mourinho'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

"Tamam yönetimi eleştirelim istifa diyelim ama onun öncesinde Mourinho istifa demek lazım."

"Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Diyelim ki yönetim gitti ya da kaldı, Fenerbahçe taraftarı seneye Mourinho ile devam etmeye razı mı? Bence değil kimse. Önce bu işi çözmek lazım."

"Mourinho, Fenerbahçe'nin bugün birinci sorunudur. Dün mesela çok yoruldum diyor, ne gördün de yoruldun?"

"İstediğin her oyuncu alınmış, imkanlar verilmiş, neyde zorlanıyorsun? Mourinho'nun büyük bir tazminatı olduğunu biliyoruz, bu parayı Fenerbahçe kulübüne ödettirmeyin."

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

MOURINHO'YA RUSYA'DAN DAVET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rusya'da antrenörlük kurslarına katılabilir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Futbol Birliği Antrenörlük departmanı başkanı Sergey Ovchinnikov, Mourinho'yu Rusya'ya davet ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

GUARDIOLA, KLOPP

"Guardiola'nın Rusya'da kurslar vereceği haberleri doğru mu?" sorusuna cevap veren Ovchinnikov, "Birçok teknik direktörle iletişim halindeyiz. Son zamanlarda Jürgen Klopp ile konuştuk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

"DÜNYADAKİ DURUM DEĞİŞMELİ"

Açıklamalarına devam eden Ovchinnikov, "Teknik direktörler dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor. Bugüne kadar böyle bir şeyi reddettiklerini hiç duymadım. Rusya'ya gelmekten mutluluk duyarlar ancak bugünkü siyasi durumu biliyorsunuz. Her şey yoluna girdiğinde gelmekten mutluluk duyacaklardır. Birçok teknik direktörle sık sık iletişim halindeyiz ancak yüz yüze görüşmeler için dünyadaki durumun farklı olması gerekiyor." dedi.

"Jürgen Klopp, Rusya'ya gelmeye hazır mı?" sorusuna cevap veren Rus futbol insanı, "Davet edersek reddetmeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

"MOURINHO GELMEYE HAZIR"

Rusya'ya davet ettikleri başka teknik direktör olup olmadığı yönünde gelen soruya cevap veren Ovchinnikov, "Şahsen yok ama Mourinho ile yakın zamanda konuştuk." dedi.

Mourinho'nun gelmek için ne yanıt verdiği sorulan Ovchinnikov, "Tamam dedi. Rusya'ya gelmeye hazır olduğunu söyledi." sözlerini sarf etti.

"Mourinho ne zaman gelecek?" sorusu yöneltilen Ovchinnikov, "Ben aradığımda. Artık dünyada istikrarın sağlanması kaldı." dedi.

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

TEMİZLİK BAŞLIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde takımdan birçok ismi gönderme kararı aldığı öğrenildi.

İşte Fenerbahçe'de devam etmeyecek o isimler;

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

LIVAKOVIC

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

DIEGO CARLOS

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

DJIKU

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

BECAO

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

SERDAR AZİZ

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

OSAYI-SAMUEL

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

MERT MÜLDÜR

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

SOFYAN AMRABAT

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

FİLİP KOSTIC

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

LEVENT MERCAN

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

SZYMANSKI

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

SAINT-MAXIMIN

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

DUSAN TADIC

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

BURAK KAPACAK

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

EN-NESYRI

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

CENK TOSUN

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

EDIN DZEKO

Fenerbahçe’de bahar temizliği! Hepsi gidiyor

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