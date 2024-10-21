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Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "İhanet gecesi"

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından özellikle teknik direktör Jose Mourinho eleştiri oklarının hedefi oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken birbirinden çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:38 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:38
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! İhanet gecesi

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FORMA ADALETİ SORGULANIR - İLKER YAĞCIOĞLU

Kağıt üzerinde çok zor görülen Samsunspor deplasmanından Fenerbahçe alnının akıyla çıkmayı başaramadı.
Son derece akıllı bir oyun oynanan mücadelede 3 puana ulaşılamadı. Oyunun genelinde Mourinho'nun öğrencileri rakibe pozisyon vermemeyi ele aldı.
Bununla da başarılı oldular. Çok fazla sayıda hücum üretemedi maçta Fenerbahçe. Oyunla ilgili eleştiriler gelebilir. Bunu yapanlar haksız diyemem. Burada bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Fenerbahçe üzerine düşeni yapmayı denedi maçta. Mourinho'nun Szymanski ısrarına anlam veremiyorum. Bir oyuncu sırf baskı yapıyor diye 10 numara pozisyonda oynatılamaz. O bölgede oynayan futbolcunun gol ve asist katkısı yapması gerek.
İrfan Can Kahveci'nin yedek beklemesi olumlu bir karar olarak göze çarpmıyor.
Bu olay forma adaleti bakımından doğru değil. Amrabat iyi oynadı bugün. Fred'deki düşüş sürüyor. Maç 2-1'e geldikten sonra Fenerbahçe geriye çekildi. Bunun sebebi skoru korumaktı. Ama böyle oynarsanız rakibe davetiye çıkarırsınız.

Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. (AA)Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. (AA)

MOURINHO'NUN OYUNU! - EMRE BOL

Maça iki takım da çok istekli başladı. İki takım oyuncuları da özellikle ilk yarıda o kadar çok pas hatası yaptılar ki; bu anlamda rekor kırmış olabilirler! Son zamanlarda şöyle bir anlayış var. Artık dünyada klasik 10 numarayla oynayan takım kalmadı deniyor. Belki bu sistem dünyada geçerliliğini kaybetmiş olabilir ancak bizim ligimizde iş yapıyor. Bak Galatasaray'a; iki sezondur Mertens'le şampiyon oluyor. Szymanski'ye sürekli adam kovalatan Mourinho onun daha etkili olabileceği pozisyonu es geçiyor. Aslında haklı olduğu bir taraf var. Tadiç'in, Dzeko'nun adam kovalamaması Szymanski'nin daha çok koşmasına neden oluyor. 21 günlük arada Mourinho'nun bu işlere kafa yorması gerekirdi. Yeni transfer Kostiç'i ilk kez ilk 11'de izledik.

Gayet dengeli, takıma çabuk uyum sağlamış. Her maça Kostiç'le başlayıp, skoru bulunca Maximen'i oyuna atmak işin doğrusu sanki. Fred çok top kaybı yaptı. Geçen sezonun uzağında bir performans sergiliyor. Sarı kartı dolayısıyla oyundan alınınca Amrabat orta sahada yalnız başına mücadele etmek zorunda kaldı. Bu durum zaten fizik olarak iyi durumda gördüğüm Samsun ekibinin orta saha üstünlüğünü ele geçirmesine neden oldu. Mourinho hala bizim ligin gerçeklerini farketmediğini düşünüyorum. Böyle her iyi takıma puan dağıtmaya devam ederse erkenden havlu atmak zorunda kalabilir. Hala ortada aklıbaşında bir oyun yok. Neymiş Mourinho'nun takımlarının oyunu böyleymiş. Bu takım Fenerbahçe. Ona göre bir oyun bulmak zorunda. Samsunspor takımını tebrik ediyorum. Eğer her takıma bu istekle ve bu mücadeleyle oynarlarsa ligin belirleyici ekiplerinden biri olurlar.

Saint Maximin ligdeki ikinci golünü attı. (AA)Saint Maximin ligdeki ikinci golünü attı. (AA)
KORKMUYORLAR - GÜRCAN BİLGİÇ

Eskiler, ''Bile bile lades'' derler. Fenerbahçe, rakibin korkması gereken takım olmaktan çıktı, skor koruyan, rakipten çekinen bir hale geldi. Bunun adı ''Doğru oyun'' da değil. Geçen sene 3 maçta öne geçtiği halde berabere kalarak puan kaybetmişlerdi. Bu sene daha 10. haftaya gelmeden bu sayı Göztepe ile beraber 2 oldu. Ne ön tarafın topu ayağına aldığında geliştireceği bir kurgu var, ne de arkası topu kaptığında güçlüce ileri vurmaktan başka çözüme sahip olmayan bir takımın şampiyonluk hesapları yaparken kaderinin bu kadar ''Kaosa'' bırakması affedilmez. Samsunspor'un oyun planı, pas rotaları, kenar bindirmeleri; her şey çalışılmış ve plan dahilinde. Ve Mourinho'nun takımı bu planı, arzuyu engellemek adına 11 kişi defans yaptı.

Takım çaresizlik yaşadığında el koyması gerekenler tecrübeli oyunculardır. Dzeko, arkadaşlarını ileri çıkmak için zorladı durdu. Kimse o baskıya katılmadı. Bu tavır Samsun'u cesaretlendirdi, ikinci yarıdaki agresif oyunu getirdi. Öne geçmesine rağmen F.Bahçe hücum aksiyonlarında 3 pası bir araya getiremedi. Beraberlikten de kötüsü bu başıbozukluk ve her oyuncunun kendi sistemini yönetmeye çalışması…Bunları çözmesi gereken ve bu ligin büyük takımlar için ruhunu anlamasını beklediğimiz kişi Mourinho. Premier Lig'de zor deplasmanda beraberlik kötü sonuç değil. Ama elindeki kadro da oradaki rakiplerle denk değil. Belki de İtalyan yardımcılarının Serie A'dan gelen ''Tedbir dozu yüksek'' bakış açıları böylesine düşük tempoyu ve kısıtlı coşkuyu getiriyor. Sonuçta her maçı ayrı bir final olarak takımın önüne getirecek, baskıyı artıracak ve sürekli bir öz güven testine girmek zorunda kalacaklar.

Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! İhanet gecesi

Dusan Tadic gollerine devam etti. (AA)Dusan Tadic gollerine devam etti. (AA)
DENEYİMSİZ HAKEMLE FUTBOL BÖYLE - MUSTAFA ÇULCU

Çaresiz MHK bir önceki müsabakasında ciddi hatalar yapar acemi Muhammet Ali Medoğlu'nu bu maça atadı. Kostic'e gösterdiği kart skandaldı. Pozisyonda faul bile yok. Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt, yok gol temiz ancak yardımcı bu pozisyona ofsayt kaldırdı bu daha büyük skandaldı. Hakem VAR'la iletişime geçip golü verdi. Samsun'un penaltı beklediği Amrabat'ın pozisyonunda oyuncu küçülüyor, kolu kapalı. Penaltı olmaz. Hakem VAR'la iletişime geçti, devam kararı doğruydu. Hakemin maçta gösterdiği, göstermediği kartlar, verdiği vermediği fauller çok tartışılır. Deneyimsiz hakemle futbol böyle oluyor. Samsun'un beraberlik golü öncesi Fenerbahçeli oyuncuya arkadan bir itme söz konusu ancak ekrana görüntü çok net gelmiyor. Bu gol çok tartışılır. Hakemin deneyim kazanması ve toparlanması lazım. Ancak önce hakemliği toparlayacak olanların toparlanması gerekiyor.

Samsunspor oyuna çok hızlı girdi ön bölgede baskılıydı. Fenerbahçe pozisyona girmeden golü buldu. İlerleyen dakikalarda kontrol Fenerbahçe'nindi. İkinci yarıya Samsun yine aynı hızla girince beraberliği yakaladı. Mourinho inadını kırıp İrfan Can'ı oyuna alınca oyun kontrolünü ele aldı önce geçti. Ancak istekli, coşkulu Samsun oyunu bırakmayıp puanı aldı.

Beşiktaş, Rafa Silva merkezli oynamaya devam ediyor. Rakip önlem alınca ikinci bir oyuncunun sahne alamaması düşündürücü! 3. bölgede oyun kalitesi yükselmeli. Konyaspor ikinci yarı daha etkiliydi. Çok adamla ileriye çıktığı anlarda Beşiktaş kontratakla pozisyonlar buldu. Muçi içeriye kat edişleri ile rakip savunmanın dengesini bozuyor. İmmobile, Muçi ve Gedson son vuruşlarda başarılı olabilseler fark artardı. Oh be haftalar sonra iyi bir hakemlik performansı seyrettim, kutlarım. Ülke hakemliği bir köşeye sinmiş korku iklimi içinde tutunmaya çalışırken Kadir Sağlam umut oldu. Öyle ki 1 nolu yardımcının 20'de erken kaldırdığı hatalı ofsayt bayrağını düzeltecek kadar oyuna hakimdi. Beşiktaş lehine 28'de verdiği penaltıda çok iyi yere zamanında gelince anında refleks gösterdi ve doğru kararla VAR a bırakmadan penaltıyı verdi. Eşleşen oyuncular arasında 3 ayrı zamanda farklı oyuncular arasında topsuz alanlarda basit temaslı didişmeler yaşandı bence hepsini kartsız yönetici kimliği ile çözebilirdi. Bu performansı onu 2 hafta sonra oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçının favori ismi yaptı.

Fenerbahçe maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 8 puan arkasına düştü. (AA)Fenerbahçe maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 8 puan arkasına düştü. (AA)

MOURİNHO'NUN YAPTIĞI HER ŞEY YANLIŞ - AHMET ÇAKAR

Mourinho'nun Samsun'daki ihanet gecesini izledik. Yaptığı her şey yanlış olan bir Portekizli. Sözüm ona dünyanın en iyi teknik direktörü. İlk 11 yanlış… Maximin gibi bir adamı Sırp oyuncuların baskısıyla 11'den kesmiş. Son haftaların formda ismi İrfan Can kadroya girmek için daha ne yapsın. Fenerbahçe, Tadic'le öne geçti ama gol Samsunsporlu iki oyuncunun hediyesi. İkinci yarı 4 Fenerbahçeli defans oyuncusu ceza alanı içindeyken golü yediler. Ardından pabucun pahalı olduğunu gören Mourinho, hem Maximin'i hem de İrfan Can'ı oyuna aldı. Maximin kişisel gayretiyle golü yaptı. O golü ancak Maximin tipindeki oyuncular atar. Ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Tıpkı Göztepe'de kaybedilen puan gibi son 15 dakika Fenerbahçe teslim oldu. Bütün dönen toplar Samsun'undu ki bitime dakikalar kala Samsun beraberliği buldu. İddia ediyorum 5-10 dakika daha maç uzasaydı belki de Samsunspor 3 puanı alan taraftı. Hakem için söylenecek önemli şeyler var. Belki oyunun genelinde iyiydi ama birkaç sarı kart hatası yaptı. Ayrıca plaj futbolundaki hakemlerin yapmayacağı hatayı yaparak Fenerbahçeli futbolcuların ofsaytı rakip yarı alandan kullanmalarına izin verdi. Fenerbahçeli oyuncular, Samsunsporlu oyuncuların attığı gol sonrası faul itirazı yaptı ama faul filan yok.

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