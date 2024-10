Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "İhanet gecesi"

Kağıt üzerinde çok zor görülen Samsunspor deplasmanından Fenerbahçe alnının akıyla çıkmayı başaramadı. Son derece akıllı bir oyun oynanan mücadelede 3 puana ulaşılamadı. Oyunun genelinde Mourinho'nun öğrencileri rakibe pozisyon vermemeyi ele aldı. Bununla da başarılı oldular. Çok fazla sayıda hücum üretemedi maçta Fenerbahçe. Oyunla ilgili eleştiriler gelebilir. Bunu yapanlar haksız diyemem. Burada bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Fenerbahçe üzerine düşeni yapmayı denedi maçta. Mourinho'nun Szymanski ısrarına anlam veremiyorum. Bir oyuncu sırf baskı yapıyor diye 10 numara pozisyonda oynatılamaz. O bölgede oynayan futbolcunun gol ve asist katkısı yapması gerek. İrfan Can Kahveci'nin yedek beklemesi olumlu bir karar olarak göze çarpmıyor. Bu olay forma adaleti bakımından doğru değil. Amrabat iyi oynadı bugün. Fred'deki düşüş sürüyor. Maç 2-1'e geldikten sonra Fenerbahçe geriye çekildi. Bunun sebebi skoru korumaktı. Ama böyle oynarsanız rakibe davetiye çıkarırsınız.

Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. (AA)



MOURINHO'NUN OYUNU! - EMRE BOL

Maça iki takım da çok istekli başladı. İki takım oyuncuları da özellikle ilk yarıda o kadar çok pas hatası yaptılar ki; bu anlamda rekor kırmış olabilirler! Son zamanlarda şöyle bir anlayış var. Artık dünyada klasik 10 numarayla oynayan takım kalmadı deniyor. Belki bu sistem dünyada geçerliliğini kaybetmiş olabilir ancak bizim ligimizde iş yapıyor. Bak Galatasaray'a; iki sezondur Mertens'le şampiyon oluyor. Szymanski'ye sürekli adam kovalatan Mourinho onun daha etkili olabileceği pozisyonu es geçiyor. Aslında haklı olduğu bir taraf var. Tadiç'in, Dzeko'nun adam kovalamaması Szymanski'nin daha çok koşmasına neden oluyor. 21 günlük arada Mourinho'nun bu işlere kafa yorması gerekirdi. Yeni transfer Kostiç'i ilk kez ilk 11'de izledik.



Gayet dengeli, takıma çabuk uyum sağlamış. Her maça Kostiç'le başlayıp, skoru bulunca Maximen'i oyuna atmak işin doğrusu sanki. Fred çok top kaybı yaptı. Geçen sezonun uzağında bir performans sergiliyor. Sarı kartı dolayısıyla oyundan alınınca Amrabat orta sahada yalnız başına mücadele etmek zorunda kaldı. Bu durum zaten fizik olarak iyi durumda gördüğüm Samsun ekibinin orta saha üstünlüğünü ele geçirmesine neden oldu. Mourinho hala bizim ligin gerçeklerini farketmediğini düşünüyorum. Böyle her iyi takıma puan dağıtmaya devam ederse erkenden havlu atmak zorunda kalabilir. Hala ortada aklıbaşında bir oyun yok. Neymiş Mourinho'nun takımlarının oyunu böyleymiş. Bu takım Fenerbahçe. Ona göre bir oyun bulmak zorunda. Samsunspor takımını tebrik ediyorum. Eğer her takıma bu istekle ve bu mücadeleyle oynarlarsa ligin belirleyici ekiplerinden biri olurlar.