98. GAZİ KOŞUSU'NDA YARIŞAN ATLAR VE SAHİPLERİ

1 - Blue Sunset - Gökhan Kocakaya

2 - Borrego - Hayrullah Doğan

3 - Cesur Ali - Ali Yıldız

4 - Countach - Ferit Yardımcı

5 - Dragon Flame - Akın Sözen

6 - Festival Fever - Mustafa Çiçek

7 - Iron Sky - Görkem Özçelik

8 - King Davut - Erhan Aktuğ

9 - Madras - Özcan Yıldırım

10 - Mr Baybars - Halis Karataş

11 - Ride the Lightning - Mehmet Kaya

12 - Severus Snape - Ayhan Kurşun

13 - Son of Cooger - Ahmet Çelik

14 - Tor Gold - Mehmet Akyavuz

15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya

16 - Zizka - Selim Kaya

17 - Bosetti - Muhammed Mir Bilgin

18 - Giz - Müslüm Çelik

19 - Look at the Star - Nevzat Avci

20 - Mangusta - Vedat Abiş

21 - Ohrid İncisi - Mertcan Çelik

22 - Canotay - Hışman Çizik