At yarışlarının derbisi olarak Gazi Mustafa kemal Atatürk anısına düzenlenen Gazi Koşusu bugün 98'inci kez yapıldı. 22 safkanın bitiş çizgisini ilk sırada görebilmek adına vereceği mücadele sonrasında hangisinin kazandığı da merak konusu.
At yarışlarının derbisi olarak Gazi Mustafa kemal Atatürk anısına düzenlenen Gazi Koşusu bugün 98'inci kez yapıldı. 22 safkanın bitiş çizgisini ilk sırada görebilmek adına vereceği mücadele sonrasında hangisinin kazandığı da merak konusu.
98. GAZİ KOŞUSU'NDA YARIŞAN ATLAR VE SAHİPLERİ
1 - Blue Sunset - Gökhan Kocakaya
2 - Borrego - Hayrullah Doğan
3 - Cesur Ali - Ali Yıldız
4 - Countach - Ferit Yardımcı
5 - Dragon Flame - Akın Sözen
6 - Festival Fever - Mustafa Çiçek
7 - Iron Sky - Görkem Özçelik
8 - King Davut - Erhan Aktuğ
9 - Madras - Özcan Yıldırım
10 - Mr Baybars - Halis Karataş
11 - Ride the Lightning - Mehmet Kaya
12 - Severus Snape - Ayhan Kurşun
13 - Son of Cooger - Ahmet Çelik
14 - Tor Gold - Mehmet Akyavuz
15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya
16 - Zizka - Selim Kaya
17 - Bosetti - Muhammed Mir Bilgin
18 - Giz - Müslüm Çelik
19 - Look at the Star - Nevzat Avci
20 - Mangusta - Vedat Abiş
21 - Ohrid İncisi - Mertcan Çelik
22 - Canotay - Hışman Çizik
MİLYONLARCA LİRA ÖDÜL VAR
Pistteki heyecanın adeta festivale dönüştüğü Gazi Koşusu'nda milyonlarca lira ödül verilecek. 2024 yılının birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.
Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20.967.000 TL 'lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24.848.250 TL'ye ulaşacak.
KAZANAN DRAGON FLAME
30 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nu Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.
At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.
Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.
Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde, 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.
İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.
İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.
Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.