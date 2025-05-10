SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 ay önce anne olan Neslihan Atagül’den oğlu Aziz ile yeni fotoğraf!

Meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 senesinde dünyaevine giren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, iki ay önce oğlu Aziz'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Bebeğini gözlerden uzak büyüten Neslihan Atagül'den beklenen paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, minik bebeğiyle verdiği pozu yayınladı. İşte Atagül'ün anne-oğul paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 16:09 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 16:09
2 ay önce anne olan Neslihan Atagül’den oğlu Aziz ile yeni fotoğraf!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Fatih Harbiye dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine girdi.

2 ay önce anne olan Neslihan Atagül’den oğlu Aziz ile yeni fotoğraf!

Ünlü çift, 6 Mart tarihinde Aziz adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

2 ay önce anne olan Neslihan Atagül’den oğlu Aziz ile yeni fotoğraf!

Bebeğini gözlerden uzak büyüten Neslihan Atagül'den beklenen paylaşım geldi. Kahkül kestirmek için kuaföre giden Atagül, işlem sırasında aynadan çektiği fotoğrafı sosyal medyada yayınladı.

2 ay önce anne olan Neslihan Atagül’den oğlu Aziz ile yeni fotoğraf!

Kucağında oğluyla poz veren Atagül, paylaşımına "Kahkül sevdiğimi söylemiştim değil mi?" notunu ekledi.

2 ay önce anne olan Neslihan Atagül’den oğlu Aziz ile yeni fotoğraf!

Ünlü oyuncunun anne-oğul pozu kısa sürede büyük ilgi gördü. Daha önce de bebeği ve eşiyle bir pozunu yayınlayan Atagül, bir kez daha oğlunun yüzünü göstermekten kaçındı.

2 ay önce anne olan Neslihan Atagül’den oğlu Aziz ile yeni fotoğraf!

İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...