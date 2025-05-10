2 ay önce anne olan Neslihan Atagül’den oğlu Aziz ile yeni fotoğraf!

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Fatih Harbiye dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine girdi.
Ünlü çift, 6 Mart tarihinde Aziz adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Bebeğini gözlerden uzak büyüten Neslihan Atagül'den beklenen paylaşım geldi. Kahkül kestirmek için kuaföre giden Atagül, işlem sırasında aynadan çektiği fotoğrafı sosyal medyada yayınladı.
Kucağında oğluyla poz veren Atagül, paylaşımına "Kahkül sevdiğimi söylemiştim değil mi?" notunu ekledi.