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Üç çocuk annesi ünlü isim, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2 buçuk ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" ifadelerini kullandı.