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Zeynep Demirel doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı!

2010’da nikah masasına oturduğu Volkan Demirel ile mutlu bir evlilik sürdüren Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Hem hamilelik sürecinde hem de doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demirel, son olarak takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan ünlü isim, kaç kilo verdiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 17:20
Zeynep Demirel doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı!

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2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Demirel, 2010 yılında Volkan Demirel ile dünyaevine girdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu evlilikten Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, minik bebeklerine Yasmin adını verdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demirel'den doğum sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Takipçileriyle soru cevap yapan Zeynep Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Üç çocuk annesi ünlü isim, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2 buçuk ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" ifadelerini kullandı.

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