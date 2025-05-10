2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Demirel, 2010 yılında Volkan Demirel ile dünyaevine girdi.
2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Demirel, 2010 yılında Volkan Demirel ile dünyaevine girdi.
Bu evlilikten Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Zeynep Demirel ile Volkan Demirel, minik bebeklerine Yasmin adını verdi.
Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demirel'den doğum sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi.
Takipçileriyle soru cevap yapan Zeynep Demirel, doğum sonrası kaç kilo verdiğini açıkladı.
Üç çocuk annesi ünlü isim, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2 buçuk ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" ifadelerini kullandı.