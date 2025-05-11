SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren Fenerbahçe, ezeli rakibine bir şampiyonluk daha kaybetmek üzere. Sarı kırmızılıların Kayserispor karşısında bir puan alması dahi beşinci yıldızın gelmesini sağlayacak. Ancak Kanarya şimdiden gelecek sezona da hazırlanıyor ve listede çok önemli bir isim var. Belki de tüm yaz bu yıldız futbolcu gündemden düşmeyecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 09:56 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 09:58
Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Birbirinden önemli futbolcuları kadrosuna katmaya devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya'da gözler yaz aylarında takıma katılacak isimler şimdiden merak konusu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

BAŞAKŞEHİR'İ YENDİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Jose Mourinho ve öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Karşılaşmada golleri Mert Müldür, Milan Skriniar, Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın kaydetti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Mücadelede sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, 36. haftadaki Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

FENER'İN YABANCI GOLCÜLERİ SORUN YAŞAMIYOR

Trendyol Süper Lig'de son üç sezonda Fenerbahçe'nin forvet hattı dikkat çekici bir gol performansı ortaya koydu. Sarı-lacivertli takımda ileri uçta görev yapan yabancı futbolcular, sezon boyunca düzenli olarak skor katkısı verirken, yerli forvetler ise beklentilerin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

2022-2023 sezonunda Enner Valencia, ligde 31 maçta 29 gol atarak gol krallığına ulaşırken, aynı sezon Michy Batshuayi ise 19 maçta 12 gol kaydetti. Bu performans, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki verimliliğini gözler önüne serdi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

2023-2024 sezonunda bu kez Edin Dzeko ön plana çıktı. Bosna Hersekli forvet, ligde çıktığı 36 maçta 21 gol attı. Michy Batshuayi de bu sezonda 27 maçta 12 gole ulaşarak iki sezonda toplam 24 gol kaydetti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

2024-2025 sezonunda ise En-Nesyri, sezon tamamlanmadan önce 31 lig maçında 17 kez ağları havalandırdı. Edin Dzeko ise 33 maçta 13 gol attı. Dzeko böylece iki sezonda ligde toplam 34 gole ulaştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Buna karşın yerli forvet oyuncuları Serdar Dursun, Umut Nayir ve Cenk Tosun, son üç sezonda beklenen katkıyı veremedi. Bu oyuncular, sınırlı süre almalarına rağmen gol üretimi açısından geride kaldı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

SKRINIAR HAMLESİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekip, kısa sürede hem performansıyla hem de liderlik özellikleriyle takıma önemli katkı veren Slovak stoperin bonservisini almakta kararlı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Başkan Ali Koç'un da büyük beğenisini kazanan Milan Skriniar, takımda kalmaya sıcak bakıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Skriniar hakkında olumlu bir rapor sunduğu ve "kesinlikle kalmalı" yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. 30 yaşındaki deneyimli savunmacının, gelecek sezon takım kaptanlarından biri olması da bekleniyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, Milan Skriniar'ın birinci kaptanlığa kadar yükselebileceği konuşuluyor. Slovakya Milli Takımı'nın da kaptanı olan Skriniar, hem saha içi hem de saha dışındaki duruşuyla bu sorumluluğu taşımaya hazır bir profil çiziyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Fenerbahçe ile PSG arasında bonservis görüşmeleri başladı. Ancak Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi finaline kalması nedeniyle görüşmelerin haziran ayına sarkabileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, PSG'nin beklentilerini karşılayarak transferi bir an önce resmiyete dökmek istiyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer
Samandıra’daki oyuncular tarafından çok sevilen ve saygı gören Milan Skriniar, kısa sürede takım içinde lider bir figür hâline geldi. Teknik heyet ve takım arkadaşları, deneyimli stoperin antrenman performansı ve profesyonelliğinden övgüyle söz ediyor. Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

DUSAN TADIC AYRILACAK MI?

Takımda geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Dusan Tadic. Allan Saint-Maximin ile birlikte sol kanat rotasyonunu oluşturan Sırp yıldız, Başakşehir maçı sonrasında geleceği hakkında konuşarak; "Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Kaptanlık yaptım, güzel hatıralar yaşadım. Benim için önemli bir kulüp Ajax, tıpkı Fenerbahçe gibi. Ajax'a imza atmadım, çünkü Fenerbahçe oyuncusuyum. Fenerbahçe için en iyisini yapıyorum. Zaman içinde göreceğiz. Futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bulunduğunuz kulübe saygı duymalısınız. Bizler son ana kadar profesyonelce davranmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

JOSE MOURINHO TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Sarı lacivertli ekibin, Başakşehir'i farklı geçmesi tartışmaları bitirmedi. Başta yönetim olmak üzere Jose Mourinho da hedefte. Başkan Ali Koç her ne kadar devam edeceklerini söylese de Portekizli çalıştırıcıyla yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

HEDEFİ TAZMİNAT MI?

Başakşehir galibiyeti sonrası ayrılık sorularına "Anlamadım" şeklinde yanıt veren Mourinho, konuyla ilgili net bir açıklamadan kaçınarak dikkatleri üzerine çekti. Kulislerde konuşulanlara göre Mourinho, kovulmadan başka bir takıma imza atmak istemiyor. Böylece sözleşmesinde yer alan yaklaşık 15 milyon euroluk tazminatı garanti altına almak istiyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç istikrar vurgusu yapsa da ayrılık için açık kapı bıraktı. Bu sözler, kulüp içinde Mourinho'nun geleceğine dair stratejik bir güç mücadelesinin sürdüğünü ortaya koydu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

KALIRSA TRANSFERLER ONA AİT

Jose Mourinho her şeye rağmen takımın başında kalırsa yine transferlerle kendisi ilgilenecek. İstediği oyuncular için yönetime raporunu iletecek.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

SANCHO SÜRPRİZİ!

İngiliz basınına göre Portekizli çalıştırıcının gündemindeki isimlerin başında Jadon Sancho geliyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Jadon Sancho'yu radarına aldı. Chelsea'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için Manchester United'ın kapısı çalınacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

İngiliz futbolcunun 2025-26 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymesi için Manchester United ile resmi temasların başlatılması bekleniyor. Sancho'nun güncel sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Sancho, sol ve sağ kanatta olduğu kadar forvet arkasında da etkili performans gösterebilen çok yönlü bir oyuncu. Teknik kapasitesi, dripling yeteneği ve oyun görüşüyle dikkat çeken İngiliz yıldız, Mourinho'nun sisteminde kilit rol oynayabilir.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Bu sezon Chelsea formasıyla 38 resmi maça çıkan Sancho, 4 gol atıp 10 asist yaptı. Toplamda 2.320 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, İngiliz basınına göre Fenerbahçe'nin yakın takibinde.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

İngiltere kaynaklı haberlerde, Fenerbahçe'nin Sancho'yu ciddi şekilde değerlendirdiği ve transfer girişiminde bulunabileceği belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Avrupa futbolunda büyük ses getirecek bir hamleye imza atmış olacak. Ayrıca ezeli rakibi Galatasaray'ın şampiyonluğu ile birlikte oluşacak kara bulutları da camia özelinde dağıtacak.

Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | PKK’nın selası okundu, feshin eli kulağında! İki ayrı kongre iddiası... Dakika dakika tüm detaylar
Barış masası İstanbul’da kuruluyor! Putin Başkan Erdoğan’la görüşeceğim diyerek duyurdu: Türkiye barış için çok çabaladı
Anneye destek yağıyor! İzinler artıyor: İsteğe bağlı sigorta geliyor
Başkan Erdoğan Anneyle güçlü aile, aileyle güçlü Türkiye programında terörsüz Türkiye mesajı: Her an müjdeleri alabilirsiniz!
Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer
Evlilik kredisine başvuranlar dikkat! Çocuk düzenlemesi: Borçlar silinecek
İBB’nin ihale skandalı! Teknik şartnameyi ihale alacak şirket hazırlamış!
Beylikdüzü’nde iki metrobüs çarpıştı: Acı haber geldi!
Trabzonspor - Galatasaray derbisi sonrası şok sözler! Hangi matematik arkadaş? Şampiyon Cimbom
Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek! Bakan Murat Kurum duyurdu: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarları teslim edeceğiz
Beşiktaş’ta seçim günü! Başkan Serdal Adalı mı olacak Gürkan Aksoy mu?
5. yıldıza 1 kala! Trabzonspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
CANLI TAKİP | Güney Asya’da sıcak saatler! Bünyanün Mersus harekatının şifresi | Trump duyurdu: Hindistan-Pakistan arasında ateşkes ilan edildi
Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu
Kuruluş Osmanın Begüm Hatun’u hayalini açıkladı: At binmede profesyonel olmak istiyorum
Özgür Özel Van’da beklediğini bulamada! CHP mitingine düşük katılım | Terörsüz Türkiye için ne dedi? Skandal Ahmet Özer sözleri
Nobel’e aday gösterilecek hamle: Terörsüz Türkiye! | Başkan Erdoğan ve Bahçeli ilmek ilmek ördü... PKK bitiyor!
ABD ve Çin masaya Cenevre’de masaya oturdu! Trump Yüzde 80 demişti: Tarife savaşı bitiyor mu?
Trump Suudi Arabistan ziyaretinde Filistin’i mi tanıyacak? ABD ve İsrail basınından flaş iddia
Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!