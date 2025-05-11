Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Birbirinden önemli futbolcuları kadrosuna katmaya devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya'da gözler yaz aylarında takıma katılacak isimler şimdiden merak konusu.
Birbirinden önemli futbolcuları kadrosuna katmaya devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya'da gözler yaz aylarında takıma katılacak isimler şimdiden merak konusu.
BAŞAKŞEHİR'İ YENDİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Jose Mourinho ve öğrencileri sahadan 4-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmada golleri Mert Müldür, Milan Skriniar, Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın kaydetti.
Mücadelede sarı kart gören Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, 36. haftadaki Eyüpspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
FENER'İN YABANCI GOLCÜLERİ SORUN YAŞAMIYOR
Trendyol Süper Lig'de son üç sezonda Fenerbahçe'nin forvet hattı dikkat çekici bir gol performansı ortaya koydu. Sarı-lacivertli takımda ileri uçta görev yapan yabancı futbolcular, sezon boyunca düzenli olarak skor katkısı verirken, yerli forvetler ise beklentilerin gerisinde kaldı.
2022-2023 sezonunda Enner Valencia, ligde 31 maçta 29 gol atarak gol krallığına ulaşırken, aynı sezon Michy Batshuayi ise 19 maçta 12 gol kaydetti. Bu performans, Fenerbahçe'nin hücum hattındaki verimliliğini gözler önüne serdi.
2023-2024 sezonunda bu kez Edin Dzeko ön plana çıktı. Bosna Hersekli forvet, ligde çıktığı 36 maçta 21 gol attı. Michy Batshuayi de bu sezonda 27 maçta 12 gole ulaşarak iki sezonda toplam 24 gol kaydetti.
2024-2025 sezonunda ise En-Nesyri, sezon tamamlanmadan önce 31 lig maçında 17 kez ağları havalandırdı. Edin Dzeko ise 33 maçta 13 gol attı. Dzeko böylece iki sezonda ligde toplam 34 gole ulaştı.
Buna karşın yerli forvet oyuncuları Serdar Dursun, Umut Nayir ve Cenk Tosun, son üç sezonda beklenen katkıyı veremedi. Bu oyuncular, sınırlı süre almalarına rağmen gol üretimi açısından geride kaldı.
SKRINIAR HAMLESİ
Fenerbahçe, ara transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekip, kısa sürede hem performansıyla hem de liderlik özellikleriyle takıma önemli katkı veren Slovak stoperin bonservisini almakta kararlı.
Başkan Ali Koç'un da büyük beğenisini kazanan Milan Skriniar, takımda kalmaya sıcak bakıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Skriniar hakkında olumlu bir rapor sunduğu ve "kesinlikle kalmalı" yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. 30 yaşındaki deneyimli savunmacının, gelecek sezon takım kaptanlarından biri olması da bekleniyor.
Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, Milan Skriniar'ın birinci kaptanlığa kadar yükselebileceği konuşuluyor. Slovakya Milli Takımı'nın da kaptanı olan Skriniar, hem saha içi hem de saha dışındaki duruşuyla bu sorumluluğu taşımaya hazır bir profil çiziyor.
Fenerbahçe ile PSG arasında bonservis görüşmeleri başladı. Ancak Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi finaline kalması nedeniyle görüşmelerin haziran ayına sarkabileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, PSG'nin beklentilerini karşılayarak transferi bir an önce resmiyete dökmek istiyor.
DUSAN TADIC AYRILACAK MI?
Takımda geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Dusan Tadic. Allan Saint-Maximin ile birlikte sol kanat rotasyonunu oluşturan Sırp yıldız, Başakşehir maçı sonrasında geleceği hakkında konuşarak; "Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Kaptanlık yaptım, güzel hatıralar yaşadım. Benim için önemli bir kulüp Ajax, tıpkı Fenerbahçe gibi. Ajax'a imza atmadım, çünkü Fenerbahçe oyuncusuyum. Fenerbahçe için en iyisini yapıyorum. Zaman içinde göreceğiz. Futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bulunduğunuz kulübe saygı duymalısınız. Bizler son ana kadar profesyonelce davranmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
JOSE MOURINHO TARTIŞMALARIN ODAĞINDA
Sarı lacivertli ekibin, Başakşehir'i farklı geçmesi tartışmaları bitirmedi. Başta yönetim olmak üzere Jose Mourinho da hedefte. Başkan Ali Koç her ne kadar devam edeceklerini söylese de Portekizli çalıştırıcıyla yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.
HEDEFİ TAZMİNAT MI?
Başakşehir galibiyeti sonrası ayrılık sorularına "Anlamadım" şeklinde yanıt veren Mourinho, konuyla ilgili net bir açıklamadan kaçınarak dikkatleri üzerine çekti. Kulislerde konuşulanlara göre Mourinho, kovulmadan başka bir takıma imza atmak istemiyor. Böylece sözleşmesinde yer alan yaklaşık 15 milyon euroluk tazminatı garanti altına almak istiyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç istikrar vurgusu yapsa da ayrılık için açık kapı bıraktı. Bu sözler, kulüp içinde Mourinho'nun geleceğine dair stratejik bir güç mücadelesinin sürdüğünü ortaya koydu.
KALIRSA TRANSFERLER ONA AİT
Jose Mourinho her şeye rağmen takımın başında kalırsa yine transferlerle kendisi ilgilenecek. İstediği oyuncular için yönetime raporunu iletecek.
SANCHO SÜRPRİZİ!
İngiliz basınına göre Portekizli çalıştırıcının gündemindeki isimlerin başında Jadon Sancho geliyor.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, dünya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Jadon Sancho'yu radarına aldı. Chelsea'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki futbolcu için Manchester United'ın kapısı çalınacak.
İngiliz futbolcunun 2025-26 sezonunda sarı-lacivertli formayı giymesi için Manchester United ile resmi temasların başlatılması bekleniyor. Sancho'nun güncel sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.
Sancho, sol ve sağ kanatta olduğu kadar forvet arkasında da etkili performans gösterebilen çok yönlü bir oyuncu. Teknik kapasitesi, dripling yeteneği ve oyun görüşüyle dikkat çeken İngiliz yıldız, Mourinho'nun sisteminde kilit rol oynayabilir.
Bu sezon Chelsea formasıyla 38 resmi maça çıkan Sancho, 4 gol atıp 10 asist yaptı. Toplamda 2.320 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, İngiliz basınına göre Fenerbahçe'nin yakın takibinde.
İngiltere kaynaklı haberlerde, Fenerbahçe'nin Sancho'yu ciddi şekilde değerlendirdiği ve transfer girişiminde bulunabileceği belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Avrupa futbolunda büyük ses getirecek bir hamleye imza atmış olacak. Ayrıca ezeli rakibi Galatasaray'ın şampiyonluğu ile birlikte oluşacak kara bulutları da camia özelinde dağıtacak.