Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer

Samandıra’daki oyuncular tarafından çok sevilen ve saygı gören Milan Skriniar, kısa sürede takım içinde lider bir figür hâline geldi. Teknik heyet ve takım arkadaşları, deneyimli stoperin antrenman performansı ve profesyonelliğinden övgüyle söz ediyor.

DUSAN TADIC AYRILACAK MI? Takımda geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Dusan Tadic. Allan Saint-Maximin ile birlikte sol kanat rotasyonunu oluşturan Sırp yıldız, Başakşehir maçı sonrasında geleceği hakkında konuşarak; "Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Kaptanlık yaptım, güzel hatıralar yaşadım. Benim için önemli bir kulüp Ajax, tıpkı Fenerbahçe gibi. Ajax'a imza atmadım, çünkü Fenerbahçe oyuncusuyum. Fenerbahçe için en iyisini yapıyorum. Zaman içinde göreceğiz. Futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bulunduğunuz kulübe saygı duymalısınız. Bizler son ana kadar profesyonelce davranmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

JOSE MOURINHO TARTIŞMALARIN ODAĞINDA Sarı lacivertli ekibin, Başakşehir'i farklı geçmesi tartışmaları bitirmedi. Başta yönetim olmak üzere Jose Mourinho da hedefte. Başkan Ali Koç her ne kadar devam edeceklerini söylese de Portekizli çalıştırıcıyla yolların ayrılma ihtimali bulunuyor.

HEDEFİ TAZMİNAT MI? Başakşehir galibiyeti sonrası ayrılık sorularına "Anlamadım" şeklinde yanıt veren Mourinho, konuyla ilgili net bir açıklamadan kaçınarak dikkatleri üzerine çekti. Kulislerde konuşulanlara göre Mourinho, kovulmadan başka bir takıma imza atmak istemiyor. Böylece sözleşmesinde yer alan yaklaşık 15 milyon euroluk tazminatı garanti altına almak istiyor.