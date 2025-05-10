Can Borcu dizisi nerede çekiliyor? ATV Can Borcu yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Başarılı yapımın yeni bölümleri her hafta ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte diziye dair merak edilenler...
ATV'nin sevilen dizisi Can Borcu sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Başarılı yapımın yeni bölümleri her hafta ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte diziye dair merak edilenler...
Can Borcu dizisi nerede çekiliyor?
Can Borcu dizisi İstanbul'da çekiliyor. Can Borcu dizisinin çekim yerleri arasında Levent, Maslak ve Sarıyer semtleri ön planda yer alıyor.
ATV Can Borcu yeni bölüm ne zaman?
Can Borcu dizisi 21 Aralık Cumartesi günü ilk bölümüyle ekrana geldi.
Dizi her Cumartesi saat 20:00'da yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.
Can Borcu Oyuncuları Kim?
Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, etkileyici oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.
Can Borcu yönetmeni ve senaristi kim?
Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Semih Bağcı otururken, senaryosunu Onur Uğraş kaleme alıyor.
Can Borcu Dizisinin Konusu Nedir?
Dizi, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını merkezine alıyor. Bu zorlu süreçte, yıllardır gizlenen sırlar birer birer ortaya çıkarken aile dengeleri altüst olur. Celal'in gizli ilişkisi aileyi derinden sarsarken, eşi Handan çözülmenin farkına varmadan aileyi bir arada tutmaya çalışır.