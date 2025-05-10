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Ceyda Ateş'ten yıllar sonra gelen itiraf! Meğer yapımcı istedi diye...

Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Hande karakteriyle hafızalara kazınan Ceyda Ateş, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ateş, Adını Feriha Koydum dizisinin çekildiği dönemlerde rahatsızlık duyduğu bir konuyu ilk kez açıkladı.

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Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 16:49
Ceyda Ateş’ten yıllar sonra gelen itiraf! Meğer yapımcı istedi diye...

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Adını Feriha Koydum dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlendi ve Amerika'ya yerleşti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Bu evlilikten Talia adında bir kızı olan Ceyda Ateş, dizi setlerine ara verdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman magazin manşetlerinde yer alan ünlü oyuncu, son olarak açıklamalarıyla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

2011 yılında ekrana gelen Adını Feriha Koydum dizisinde Hande karakterini canlandıran ünlü oyuncu, o dönemlerde rahatsızlık duyduğu bir konuyu ilk kez açıkladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Youtube kanalına konuk olan Ateş, şunları söyledi: "Feriha'da sarı saçı istemiyordum. Benim de saçlarım açık kumraldı Hazal'ın da. O zaman yapımcımız senin saçlarını biraz sarı yapalım dedi. Ben bir anda sapsarı bir saça sahip oldum"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

ESTETİK AÇIKLAMASI

Burnu kırıldığı için sadece burnunda estetik olduğunu belirten Ceyda Ateş, "En son dişim yapıldı, onun dışında yok. Botoksu bir kere yaptırdım" ifadelerini kullandı.

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