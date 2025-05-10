Ceyda Ateş’ten yıllar sonra gelen itiraf! Meğer yapımcı istedi diye...

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Youtube kanalına konuk olan Ateş, şunları söyledi: "Feriha'da sarı saçı istemiyordum. Benim de saçlarım açık kumraldı Hazal'ın da. O zaman yapımcımız senin saçlarını biraz sarı yapalım dedi. Ben bir anda sapsarı bir saça sahip oldum"