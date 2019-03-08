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Fluminense yolcusu

2.2 milyon ’luk maaşı nedeniyle sezon sonunda gönderilmesi düşünülen lı sağ bekin menajeri, Fluminense ile görüşüyor.

Mariano Fluminense yolcusu
Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ülkesine dönüyor!.. 2.2 milyon 'luk maaşı nedeniyle takımdan gönderilmesi düşünülen lı sağ bekin menajeri, Fluminense ile masaya oturdu. Brezilya basınına da yansıyan haberlere göre Mariano, 2009-2012 yılları arasında formasını giydiği Fluminense'ye geri dönmeye çok sıcak bakıyor. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Sevilla'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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