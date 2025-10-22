Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye hapishanedeki ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı. Dün canlı yayında azılı suçluların yattığı, hamam böcekleri ve fareleriyle ünlü La Sante Hapishanesi’ne giren Sarkozy “Her şeyi biliyoruz Sarko. Kaddafi’nin intikamını alacağız” şeklindeki tehditlerle karşı karşıya.
Dün dünyanın gözü önünde, canlı yayında hapse giren eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kaldığı hücrede ölüm tehditleri alıyor.
Sarkozy dün canlı yayında hapse girdi, Reuters
SARKOZY'YE HÜCRESİNDE ÖLÜM TEHDİTLERİ
Batı basını azılı suçluların yattığı ünlü La Sante Hapishanesi'ne nakledilen Sarkozy'nin hapse girdiği gün diğer mahkumlardan ölüm tehditleri aldığını yazıyor.
Sarkozy'ye tehditler, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır
"2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülen ve 2013'te olayla ilgili açılan soruşturmanın sonunda hapse giren Sarkozy, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
"SARKO TAM ORTADA ISSIZ BİR ALANDA"
Sarkozy hücresine girdikten yaklaşık birkaç saat sonra internette bir mahkumun "Sarko, tam ortada ıssız bir alanda" diye bağırdığı bir video yayımlandı. Videoda "Hücresinde yapayalnız. Daha yeni geldi, Salı günü. Kötü zamanlar geçirecek." sözleri dikkat çekti.
Sarkozy'nin hapishanedeki ilk gününde "Hemen yanında aşağıda hücre var, hemen üstünde", "Her şeyi biliyoruz. Kaddafi'nin intikamını alacağız.", "Her şeyi biliyoruz Sarko… Milyarlarca doları geri ver." şeklinde tehditler aldı.
La Sante Hapishanesi, Reuters
VIP KORUMA SAĞLANDI
Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, bugün yaptığı açıklamada, VIP Koruma Servisi (SDLP) bünyesindeki iki görevliye, "eski cumhurbaşkanının yanındaki hücreyi 24 saat boyunca" tutmaları talimatı verildiğini doğruladı.
Sarkozy'nin muhafazakar partisi Cumhuriyetçiler'in başkanı Éric Ciotti, ölüm tehditleri konusunda ciddi endişeleri olduğunu söyledi. Ciotti, "Bir eski Cumhurbaşkanının güvenliğinin her yerde, her zaman, her yerde sağlanması tamamen meşrudur" dedi.
ÇAKAL CARLOS DA O HAPİSHANEDE YATMIŞTI
Sarkozy, Paris'in 14. bölgesinde, bir okulun hemen yanında yer alan bu ünlü hapishanede tutulan çok sayıda azılı suçlunun arasına katıldı.
Bu cezaevinde daha önce Manuel Noriega, "Çakal Carlos" olarak bilinen Ilich Ramírez Sánchez ve Parisli gangster Jacques Mesrine gibi ünlü isimler de hapis yatmıştı. 1978 yılında Jacques Mesrine'in La Santé hapishanesinden yaptığı kaçış hâlâ hafızalarda. Mesrine, yüksek duvarları aşarak Paris sokaklarında kayıplara karışmıştı.
HAPİSHANENİN ÜNÜ HAMAM BÖCEKLERİ VE FARELERDEN
La Santé hapishanesi yıllar içinde öyle bir ün kazandı ki Fransız cezaevi idaresinin halkla ilişkiler birimi tarafından "hafıza mekânı" olarak tanımlandı.
Ancak hapishanenin saygın sayılabilecek bu imajına rağmen geçmişi pek parlak değil. 2000 yılında hapishanenin eski başhekimlerinden biri tarafından kaleme alınan bir kitap, La Santé'deki tutukluların içinde yaşadığı sefil koşulları gözler önüne serdi.
Kitapta, hücrelerin hamam böcekleri ve farelerle dolu olduğu, mahkûmların aşırı kalabalık nedeniyle üst üste yığıldığı kötü yaşam koşulları ayrıntılarıyla anlatıldı.