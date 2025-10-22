Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”

Sarkozy dün canlı yayında hapse girdi, Reuters

"SARKO TAM ORTADA ISSIZ BİR ALANDA"

Sarkozy hücresine girdikten yaklaşık birkaç saat sonra internette bir mahkumun "Sarko, tam ortada ıssız bir alanda" diye bağırdığı bir video yayımlandı. Videoda "Hücresinde yapayalnız. Daha yeni geldi, Salı günü. Kötü zamanlar geçirecek." sözleri dikkat çekti.

Sarkozy'nin hapishanedeki ilk gününde "Hemen yanında aşağıda hücre var, hemen üstünde", "Her şeyi biliyoruz. Kaddafi'nin intikamını alacağız.", "Her şeyi biliyoruz Sarko… Milyarlarca doları geri ver." şeklinde tehditler aldı.