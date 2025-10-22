CHP Tekirdağ İl Kongresi karıştı! Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'dan olay sözler: Kovun beni! Namussuzsunuz

Akay, "31 Mart seçim dönemi partim bana Çerkezköy'de yeniden üçüncü defa adaylık görevi verdi. Evvelini anlatmaya gerek yok, zaten herkesin malumu. Herkes adaylıklarını aldı ve seçim süreci başladığında yeni bir sayfanın açılacağı gün sebepsiz bir mücadele başladı. Çerkezköy'de seçim sürecinde açık, aleni ve organize bir şekilde bir kısmı AK Parti'ye, bir kısmı İYİ Parti'ye, bir kısmı HDP'ye çalışan bir organizasyon kuruldu. Yetmedi, bağımsız adaylar üretildi. Bağımsız adaya oy veren, verdiren, çalışan arkadaşlarımız oldu" iddiasında bulundu.

"BAŞKA PARTİLERE ÇALIŞAN İSİMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ"

Akay, bu kişilerin seçim sonrası ödüllendirildiğini savunarak, "Organize ettirenlerin de, edenlerin de bir kısmı şu an burada bu salonda aramızdalar. Bu arkadaşların tamamı bu başarılı çalışmalarından dolayı seçim sonrası atamalarda ödüllendirildiler. O da yetmezmiş gibi bu arkadaşlara ödül olarak bu kongrelerde ilçe yöneticiliği görevi verdiler. Bunları yapanlar burada, bu salondalar. Yönetici olarak beni dinliyorlar şu anda" ifadelerini kullandı.

CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay (Fotoğraf: İHA)



"DAHA BETER SALDIRMAZSANIZ NAMUSSUZSUNUZ"

Kongre salonunda tansiyonun yükseldiği anlarda Akay, sözlerini daha da sertleştirdi.

"İftiracılara, şu an bu salondaki kuyruklarına sesleniyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Daha beter saldırmazsanız namussuzsunuz" diyen Akay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yüksek Disiplin Kuruluna sesleniyorum. Bu arkadaşları koruyup kollayacaksanız kovun beni bu partiden. Biz kimsenin değil, 102 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız. Burası baba ocağıysa, kimsenin babasının oyuncağı da değildir. Bu örgütün vicdanına inanan birisi olarak söylüyorum. 1.5 yıldır sesimizi duymayan yöneticilere sesleniyorum"





