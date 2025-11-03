TÜİK 2025 ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. AHaber CANLI YAYIN Buna göre, aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,55 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,63 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,87 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,15 artış olarak gerçekleşti.

Tablo (Ekran görüntüsü) TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %34,87 ARTTI En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %34,87 artış, ulaştırmada %27,33 artış ve konutta %50,96 artış olarak gerçekleşti.