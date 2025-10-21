Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi

Beşiktaş ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig 'in 9. haftasında yarın 49. kez karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Cengiz Ünder (İHA)

HEDEF YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde geride kalan 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 13 puana sahip siyah-beyazlılar, averajla 7. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik yenilgi moralleri bozdu. Taraftarların bazı futbolculara gösterdiği tepki ve zirvedeki Galatasaray ile açılan puan farkı takımda moral kaybına neden oldu. Siyah-beyazlılar, Konya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.