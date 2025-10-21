Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, istediği sonuçları almayı başaramadı. Siyah beyazlılar, son olarak evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilirken sırada erteleme mücadelesi var. Kartal, Konya'da Konyaspor ile karşılaşacak ve 3 puan için sahada olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın da kararını netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
Beşiktaş ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın 49. kez karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Cengiz Ünder (İHA)
HEDEF YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, ligde geride kalan 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 13 puana sahip siyah-beyazlılar, averajla 7. sırada yer alıyor.
Geçen hafta Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik yenilgi moralleri bozdu. Taraftarların bazı futbolculara gösterdiği tepki ve zirvedeki Galatasaray ile açılan puan farkı takımda moral kaybına neden oldu. Siyah-beyazlılar, Konya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Tahmmy Abraham (İHA)
KONYASPOR'DA HEDEF EVİNDE PUAN
Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 11 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş'ın iki basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor.
Beşiktaş son maçında Gençlerbirliği'ne yenildi (AA)
7 EKSİK VAR
Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde 7 oyuncu forma giyemeyecek. Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva da maçta oynayamayacak.
Cengiz Ünder (AA)
GEÇEN SEZON 9 KİŞİLİK KONYASPOR KAZANMIŞTI
İki takım arasında geçen sezon oynanan son lig maçında gülen taraf Konyaspor oldu. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, uzun süre 9 kişi oynayan rakibine 1-0 mağlup olmuş ve büyük eleştiriler almıştı. Konyaspor'da 25. dakikada Melih Bostan, 64. dakikada ise Alassane Ndao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
Mustafa Erhan Hekimoğlu (AA)
KONYA DEPLASMANINDA ÜSTÜN
Beşiktaş, Konya deplasmanlarında rakibine karşı üstün bir istatistik sergiliyor. Siyah-beyazlılar, Konya'da oynanan 24 maçta 9 galibiyet aldı. 10 mücadele beraberlikle sonuçlanırken Konyaspor 5 kez kazandı. Beşiktaş bu maçlarda 35 gol atarken kalesinde 28 gol gördü.
Tiago Djalo (AA)
TARİHİ GALİBİYET 1992-93 SEZONUNDA
Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini 1992-93 sezonunda Konyaspor karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan maçta rakibini 7-0 mağlup etmeyi başardı.
Konyaspor ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 2020-21 sezonunda aldı. Yeşil-beyazlı ekip, o mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmıştı.