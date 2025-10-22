PODCAST CANLI YAYIN

PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun

Kandil'deki terör baronları Terörsüz Türkiye sürecini dinamitleye dönük eylem ve söylemler geliştirmekten geri durmuyor. PKK elebaşı Helin Ümit, Terörsüz Türkiye Komisyonu'nu hedef aldı. "Komisyon Öcalan'la görüşsün" şartı koşup, "Apo ile görüşmeyen bir komisyonun ciddiyeti olmaz" ifadelerini kullandı. Ümit, "Eğer Apo’nun fiziki özgürlüğü isteniyor diye süreç bozulacaksa varsın bozulsun" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda tarihi adımlar attığı süreçte, Kandil'den provokatif sesler yükselmeye devam ediyor.

Geride bıraktığımız ay PKK'nın silah bırakmadığını, Öcalan'ın telkini üzerine sadece Türkiye'ye karşı silah kullanmayacağını söyleyerek süreci sabote etmeye kalkan elebaşı Helin Ümit yine sahneye çıktı.




"SÜREÇ BOZULACAKSA VARSIN BOZULSUN"

TBMM çatısı altındaki Terörsüz Türkiye Komisyonu'nu hedef alan Ümit, İmralı üzerinden provokasyona kalkıştı. "Süreç bozulacaksa varsın bozulsun" diyecek kadar ileri gitti.

"Komisyon Öcalan'la görüşsün" şartı koşmaya kalkan PKK'lı Ümit, "Apo ile görüşmeyen bir komisyonun ciddiyeti olmaz" dedi.

Şu ifadeleri kullandı:

Eğer Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü isteniyor diye süreç bozulacaksa varsın bozulsun. Neden? Çünkü her sürecin, her olgunun bir karakteri var. Önder Apo'da, devlette şunu vurguladılar, denildi ki bu süreç 'bir al-ver süreci' değil. Evet, bu süreç bir al-ver süreci değil. Bunu daha önceki programlarda da biraz değerlendirdik. Bu süreç bir al-ver süreci değil ama olgunun bir karakteri, bir ontolojisi, fıtratı var. Varlığı var kılan bir ilkesi var. Bu sürecinde özü, içermesi gereken şey bu. Bu sürecin karakterinin bir parçası. Böyle görmeli. Hem halkımız böyle görmeli hem muhataplarımız böyle anlamalılar. Bu al-ver süreci değil, bu olması gereken, olmazsa olmaz bir şey. Böyle anlaşılmalı. Bu temelde de kadınlar, özelde de yurtsever gençler örgütlenmeye ve eylemde olmaya devam etmeliler."

BAHÇELİ: ÖCALAN SDG'YE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPMALI

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısını hatırlatarak Suriye kolu SDG'ye "silah bırakma" çağrısı yapması gerektiğini söylemişti.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, tereddütsüz Türkiye'dir" sözleriyle sürecin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulamıştı.




KANDİL ŞAM'DAKİ ENTEGRASYON SÜRECİNDEN RAHATSIZ: YPJ VARLIĞINI SÜRDÜRMELİ

Daha önce "Türkiye Suriye'de YPG'ye operasyon yaparsa bunun sonuçları ne olur? Türkiye'ye nasıl döner? Bunu kestirmek zordur" diye tehditler savuran Helin Ümit bu kez de "Suriye'de YPJ'nin varlığını sürdürmesi gerekiyor" diyerek Şam'daki entegrasyon sürecini hedef aldı.

Bugün Helin Ümit'in "Süreç bozulacaksa varsın bozulsun" diyerek niyet beyan etmesi, PKK elebaşlarının Terörsüz Türkiye sürecini bozguna uğratma emellerini de açık etti.



Bu durumu daha iyi anlamak için peşi sıra elebaşlarından gelen açıklamalara bakmakta fayda var:

KARAYILAN: APO ÖZGÜR OLMAZSA SİLAH BIRAKMAYIZ

PKK'lı Murat Karayılan, İmralı üzerinden pazarlığa girişti. Karayılan, "Eğer Apo özgür olmazsa hiçbir şey gerçekleşmez. Bunu herkes bilmeli. Apo özgür olmazsa ve zindanlar dolu olursa gerilla nasıl silah bırakacak?" dedi.



KALKAN: KENDİMİZİ ZOR TUTUYORUZ

Elebaşı Duran Kalkan, "Kendimizi zor tutuyoruz, sabır gösteriyoruz. Dağda eve koşmaya hazır çocuk falan yok. Özgürleşmiş Önder Apo dışında hiç kimse savaşçıdan silahını alamaz" şeklinde küstah tehditler savurdu.

