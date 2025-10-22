Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?

Kaçak yapı olmasına rağmen Kuruçeşme'de bulunan Mandarin Hotel'e işletme ruhsatı verilmesi için Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz koordinesinde 750 bin dolar Akpolat'a aktarıldı. ASTAŞ Grup tarafından Etiler'deki Polis Okulu inşaat sahasında kalan tali yolun alımı için de 300 bin dolar elden alınarak Akpolat'a iletildi.

CHP'li Rıza Akpolat (AA)

BELEDİYE BAŞKANLIĞINI HAKSIZ KAZANÇ KAPISINA ÇEVİRDİ

İddianameye göre Rıza Akpolat, tespit edilen bazı mal varlıklarından anlaşılacağı üzere, belediye başkanlığı görevini haksız kazanç kapısına çevirdi. Bu sayede zenginleşti. Belediyenin yetki ve imkanlarını kullanarak elde ettiği haksız kazancı kendisi ve akrabalarının zenginleşmesi için kullanması dışında siyasi emelleri kapsamında da kullandı.

RÜŞVET HAVUZUNDAN BESLENEN CHP'LİLER İFŞA OLDU

Akpolat, bu kapsamda hem CHP'li medyatik isimlere PR'ını yaptırdı hem de CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Parti Meclisi Üyeleri Sinem Kırçiçek, Emin Umut Dikili, Beşiktaş Belediye Meclis Üyeleri Esra Yenidünya, İlker Uluer, Ataman Doğa Kıroğlu, Fahrettin Çırak gibi kişilere bazı belediye çalışanları ya da şoförlerle düzenli para gönderdi.