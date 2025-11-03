PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de gelinen son aşama | Gazze, Suriye, Eurofighter...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini topluyor. Beştepe'deki kritik toplantının ana gündem başlığı Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olacak. Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti ile yaptığı görüşme sonrası "İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" demişti. Öte yandan kritik toplantıda SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu, Türkiye'nin Gazze Görev Gücü için yürüttüğü diplomatik temaslar, Eurofighter savaş uçaklarının alım süreci gibi meseleler değerlendirilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanıyor.

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor

KRİTİK KONULAR MASADA

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama, Gazze Görev Gücü, Eurofighter savaş uçaklarının alım süreci, Suriye'deki son durum ve futbolda bahis skandalının ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bilindiği üzere Terörsüz Türkiye Komisyonu, rapor safhasına geldi. Başkan Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, "DEM Parti ile son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Kabinede SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu da masada olacak.

GAZZE GÖREV GÜCÜ

Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nün inşasına ilişkin diplomatik temasları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı "Her daim hazır" olunduğunu vurguladı. Bir yandan da Gazze'de ihlal edilen bir ateşkes ortamı mevcut. Kabinede Gazze'deki durumun kapsamlıca gündeme gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması imzaladı (AA)Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması imzaladı (AA)


EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞI ALIMI

Başkan Erdoğan geride bıraktığımız hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması imzaladı. Almanya Başbakanı Merz'i Külliye'de ağırladı.

Eurofighter'ların envantere giriş sürecine ilişkin değerlendirmeler kabinenin gündeminde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

İÇ GÜNDEMDEKİ BAŞLIKLAR DA MASADA

Toplantıda terör operasyonları, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluklar, futbolda bahis soruşturması, sosyal konut hamlesi, ekim ayı enflasyon rakamları gibi iç politikaya dair sıcak başlıklar da konuşulacak.

