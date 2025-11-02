MI6 ajanı Hüseyin Gün'den ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemede, Necati Özkan ile gerçekleştirilen WhatsApp yazışmaları tespit edildi.

10 Haziran 2019 tarihli mesajlaşmada Necati Özkan, Hüseyin Gün'e "Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok Kat 6 Etiler" adresini gönderdi. Hüseyin Gün ise bu mesaja "Aldım, teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Yapılan açık kaynak araştırmalarında söz konusu adresin "Kapital Medya Hizmetleri A.Ş." adına kayıtlı olduğu, şirketin ise Necati Özkan'a ait veya ortaklığı bulunduğu tespit edildi.

HTS incelemesine göre iki isim arasında aynı gün 16.02 ile 17.06 saatleri arasında ortak baz istasyonu kaydı bulundu. İnceleme raporunda, söz konusu baz kayıtlarının mesajda belirtilen adrese yakın bir konumda olduğu da yer aldı.



SEÇİMDEN SONRA İKİNCİ GÖRÜŞME

Görüşmelerin ikinci ayağı, seçimlerden yaklaşık bir ay sonra, 23 Temmuz 2019'da Beşiktaş Ulus'taki bir restoranda gerçekleşti. Hüseyin Gün, bu görüşmeyi "sunumlarla alakalı" olarak nitelendirdi. Gün'ün ifadesinde, "Burada yemek yeme amaçlı görüşmüştük. Seçim süreciyle alakalı değildir. Seçim süreci sonrası gerçekleştirilen sunumlarla alakalı bir görüşmedir. sözleri yer aldı.



MI6 ajanı Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın mesajlaşmaları (Takvim.com.tr)

