Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Necati Özkan'ın, "casusluk" suçundan tutuklanan şüpheli MI6 ajanı Hüseyin Gün ile beş defa bir araya geldiği ortaya çıktı.
Gün ve Özkan arasındaki ilk görüşme 11 Haziran 2019 tarihinde İstanbul seçimlerinden 12 gün önce gerçekleşti. Görüşme Necati Özkan'ın İstanbul Etiler'deki ofisinde gerçekleştirilirken, şüpheli MI6 ajanı Gün, görüşmede seçim kampanyası hakkında konuştuklarını belirtti.
İkinci görüşme ise Gün'ün seçim sonrası sunum için 23 Temmuz 2019'da Özkan'la yüz yüze buluştuğu öğrenildi. Gün'ün İBB'nin üst düzey kadrolarınında aralarında bulunduğu Kasımpaşa Ek Hizmet Binasında sunum gerçekleştirdiği tespit edildi.
Gün ve "manevi annem" diye bahsettiği Seher Alaçam ile birlikte 26 Ağustos 2019 tarihinde eski İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü belirlendi. Görüşme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleştirilirken, ziyareti Necati Özkan'ın organize ettiği tespit edildi.
Şüpheli MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün sahibi olduğu PİİQ MEDİA'nın ortakları eski CIA ajanı Aaron Barr ve Darren Miller'ın 3 Eylül 2019 tarihinde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Şengül Altan Arslan ve Necati Özkan'la internet üzerinden görüntülü olarak görüştüğü tespit edildi.
İŞTE O GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, MI6 ajanı Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki ilk görüşme 11 Haziran 2019'da gerçekleşti. Bu tarih, 23 Haziran'da yapılan İstanbul seçimlerinden yalnızca 12 gün öncesine denk geliyor. Görüşme, Özkan'ın Etiler'deki ofisinde yapıldı. Hüseyin Gün, verilerin işlenmesinin ilk bu görüşmede ortaya çıktığını belirtti.
Gün, ifadesinde, "Necati Özkan'la Etiler'de bulunan ofisinde görüştüm. Bu görüşmede beraberimde manevi annem de (Seher Erçili Alaçam) vardı. Bu görüşmede benim kendisine ne konularda yardım edebileceğim, sosyal medya analizinin hangi kapsamda olabileceği gibi sorular sordu. Verilerin ne şekilde işleneceği konularını ilk olarak burada konuşmuştuk. Zaten akabinde bu veriler üzerinden analiz işlemlerine başladık. Kendisine günlük olarak rapor sundum" dedi.