Ziyaretlerin ana gündem maddesi Gazze olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gitti.
Erdoğan, "TRK" uçağıyla sabah saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Kuveyt'e hareket etti.
Havalimanından Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kuveyt'e gitti.
Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.
KÖRFEZ ÇIKARMASINDA ANA GÜNDEM GAZZE
Ziyaretin ilk durağı, Kuveyt olurken Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah bir araya gelecek. İki lider görüşmede iki ülke lişkilerinin yanı sıra Gazze'deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konularını değerlendirecek. Ayrıca, Türkiye ve Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak.
GAZZE MASADA
Başkan Erdoğan, Kuveyt'te gerçekleştireceği temaslarının ardından Katar'a geçecek. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Bugüne kadar Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de kurulması planlanan uluslararası Görev Gücü konusunda yakın bir işbirliği yürüten iki ülkenin gündeminde yine Gazze meselesi olacak.
SON DURAK UMMAN
Körfez turunun son durağı Umman olacak. Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik işbirliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.
Ziyaretin detaylarını sosyal medya hesabından İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.
Duran yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.
Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır.
Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.
Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."