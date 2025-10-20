KÖRFEZ ÇIKARMASINDA ANA GÜNDEM GAZZE

Başkan Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah (AA)

Ziyaretin ilk durağı, Kuveyt olurken Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah bir araya gelecek. İki lider görüşmede iki ülke lişkilerinin yanı sıra Gazze'deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konularını değerlendirecek. Ayrıca, Türkiye ve Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak.

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (AA)

GAZZE MASADA



Başkan Erdoğan, Kuveyt'te gerçekleştireceği temaslarının ardından Katar'a geçecek. Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Bugüne kadar Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de kurulması planlanan uluslararası Görev Gücü konusunda yakın bir işbirliği yürüten iki ülkenin gündeminde yine Gazze meselesi olacak.

Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said (AA)

SON DURAK UMMAN

Körfez turunun son durağı Umman olacak. Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik işbirliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

İletişim Başkanı Duran'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)





Ziyaretin detaylarını sosyal medya hesabından İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.



Duran yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.

Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır."