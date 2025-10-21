PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların

Ülkemizi UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, üçüncü maçında Bodo Glimt'i ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, Liverpool galibiyetinin ardından yine bir zafer elde etmek ve taraftarını sevindirip 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Okan Buruk kararını netleştirdi. İşte Cimbom'un muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi:
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların

Galatasaray, Devler Ligi'nde Frankfurt deplasmanına çıktığı maçtan 5-1 mağlup ayrılıp herkesi şoke etmiş ancak Liverpool'u 1-0 yenerek adını dünyada duyurmuştu. Okan Buruk ve öğrencileri bu kez Bodo Glimt'i yenmek adına sahaya çıkacak.

GALATASARAY SAHASINDA BODO/GLIMT'İ KONUK EDİYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak maç TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayımlanacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA SERÜVENİ

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek kötü bir başlangıç yapmış, ardından sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek moral bulmuştu. Galatasaray, lig aşamasında topladığı 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise Slavia Prag ve Tottenham karşısında aldığı 2-2'lik beraberliklerle 2 puan topladı ve 24. sırada bulunuyor.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK SINGO

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek. Sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi süren Fildişi Sahilli futbolcu, kadroda yer almayacak.

TRİBÜNLER DOLACAK

Galatasaray'ın en büyük kozu, her zamanki gibi taraftarı olacak. RAMS Park'ta ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, dolu tribünler önünde sahaya çıkacak. Liverpool maçında rakibe büyük baskı kuran taraftarların yine aynı atmosferi oluşturması bekleniyor.

RAMS PARK'TA 29 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, RAMS Park'taki son 29 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Son mağlubiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 21 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

HEDEF ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET

Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aradan sonra üst üste 2. galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 2012-2013 sezonunda Fatih Terim yönetiminde CFR Cluj, Manchester United ve Braga'yı mağlup etmişti.

BODO/GLIMT TARİHİNDE BİR İLK YAŞIYOR

Bodo/Glimt, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele ediyor. Norveç temsilcisi, Galatasaray karşısına üçüncü kez bu organizasyonda çıkacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanması halinde rakibine tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi yenilgisini yaşatacak.

NORVEÇ EKİBİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Norveç temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 deplasman maçında galibiyet alamadı. Bu süreçte 6 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan Bodo/Glimt, Avrupa'daki son 9 maçında ise 5 kez mağlup oldu.

BODO/GLIMT LİGDE MORAL BULDU

Bodo/Glimt, Norveç Ligi'ndeki son maçında Sarpsborg 08'i 5-2 yenerek moral buldu. Teknik direktör Kjetil Knutsen'in öğrencileri 55 puanla lider Viking'in bir basamak gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY 7. KEZ NORVEÇLİ RAKİP KARŞISINDA

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde 7. kez bir Norveç takımıyla karşılaşacak. Daha önce Rosenborg, Tromsö ve Molde ile oynayan sarı-kırmızılılar, Bodo/Glimt ile ilk kez karşılaşacak. Norveç ekiplerine karşı oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, evinde ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

BODO/GLIMT'İN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Bodo/Glimt, Türk takımlarına karşı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Norveç temsilcisi, daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş'la karşılaştığı maçlarda 3-1 ve 2-1'lik galibiyetler elde etti.

CİMBOM'UN HEDEFİ SERİYİ SÜRDÜRMEK

Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında galip gelerek hem sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürmek hem de Avrupa arenasında yeniden çıkışa geçmek istiyor. RAMS Park'ta taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak olan sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci galibiyetle grupta avantaj elde etmeyi hedefliyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Osimhen, Barış

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ilk durağı Kuveyt... Es Sabah ile görüştü: Kalıcı barış için iki devletli çözüm şart
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
İdefix
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Trafikte makas atan ihtara uymayan yandı! Yüksek cezalar geliyor: Ne zaman yürürlüğe girecek?
Türk Telekom
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
Asgari ücret için 6 farklı oran masada: İlk adım atıldı kurul toplandı! Brüt ve net maaş ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
İsrailliler 2 yıldır akın akın yurt dışına kaçıyor: Knesset raporu ortaya çıkardı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy canlı yayında hapse girdi! Monte Kristo Kontu'nu yanına aldı: Çakal Carlos da o hapishanede yatmıştı
Balıkesir'de seri dehşet! Mustafa Emlik'in işlediği cinayetlerin perde arkasından kız meselesi çıktı
Oyunculuk anneden oğula... Hakan Ural’ın annesi Yeşilçam’ın gizli yıldızı çıktı! Sibel Can'ın eski kayınvalidesi bakın kim
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü