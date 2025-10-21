Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların

NORVEÇ EKİBİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR Norveç temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 deplasman maçında galibiyet alamadı. Bu süreçte 6 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan Bodo/Glimt, Avrupa'daki son 9 maçında ise 5 kez mağlup oldu.

BODO/GLIMT LİGDE MORAL BULDU Bodo/Glimt, Norveç Ligi'ndeki son maçında Sarpsborg 08'i 5-2 yenerek moral buldu. Teknik direktör Kjetil Knutsen'in öğrencileri 55 puanla lider Viking'in bir basamak gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY 7. KEZ NORVEÇLİ RAKİP KARŞISINDA Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde 7. kez bir Norveç takımıyla karşılaşacak. Daha önce Rosenborg, Tromsö ve Molde ile oynayan sarı-kırmızılılar, Bodo/Glimt ile ilk kez karşılaşacak. Norveç ekiplerine karşı oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, evinde ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

BODO/GLIMT'İN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ Bodo/Glimt, Türk takımlarına karşı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Norveç temsilcisi, daha önce Trabzonspor ve Beşiktaş'la karşılaştığı maçlarda 3-1 ve 2-1'lik galibiyetler elde etti.