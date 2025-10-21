Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların

Galatasaray, Devler Ligi'nde Frankfurt deplasmanına çıktığı maçtan 5-1 mağlup ayrılıp herkesi şoke etmiş ancak Liverpool'u 1-0 yenerek adını dünyada duyurmuştu. Okan Buruk ve öğrencileri bu kez Bodo Glimt'i yenmek adına sahaya çıkacak.
GALATASARAY SAHASINDA BODO/GLIMT'İ KONUK EDİYOR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak maç TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayımlanacak.
GALATASARAY'IN AVRUPA SERÜVENİ
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek kötü bir başlangıç yapmış, ardından sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek moral bulmuştu. Galatasaray, lig aşamasında topladığı 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise Slavia Prag ve Tottenham karşısında aldığı 2-2'lik beraberliklerle 2 puan topladı ve 24. sırada bulunuyor.