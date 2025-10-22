Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti

Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulundu. Ticari işlemler ile suç gelirleri birbirine karıştırılarak yasal sistem içine entegre edildi.
MASON SANVER ÖRGÜT LİDERLERİYLE HAREKET ETTİ
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Üstadı Remzi Sanver'in örgütün amacı doğrultusunda örgüt liderleri veya yöneticileri ile amaç ve fikir birliği içerisinde hareket ettiği belirlendi.
MEDYA SORUMLUSU KENAN TEKDAĞ
Mehmet Kenan Tekdağ ise örgütün medya kanadından sorumluydu ve Can Ailesi ile irtibat ve iltisakları bulunuyordu. Kenan Tekdağ, Park Holding bünyesinde üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık yaptı.
İSİMLERİNİ TEMİZE ÇIKARMAK İÇİN CİNER MEDYA'YI SATIN ALDILAR
Park Holding bünyesinde bulunan Show TV, Habertürk TV gibi yayın kuruluşlarının Can Yayın Holding'e satılması ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etti. Örgüt yöneticilerine bağlı olarak şirketleri fiilen yöneten bir isim olan Kenan Tekdağ, şüpheliler Kenan Can, Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın kamuoyunca olumsuz birçok bilgi ve belgeler yer aldığına dikkat çekilen kararda, bu nedenle şüphelilerin etkinliğinin artırılması ve kendilerini PR çalışması (halkla ilişkiler ve tanıtım) yapmaya çalışması nedeniyle Ciner Medya olarak bilinen yayın grubunu satın almaya yöneldiklerine dikkat çekildi.