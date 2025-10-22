Anderson Talisca (AA) YENİ FORMATTA BAŞARILI PERFORMANS UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında oynanmaya başlandığı dönemde Fenerbahçe, 96 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 47 galibiyet, 28 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol atıp 100 gol yedi.

Marco Asensio (AA) STUTTGART MAÇI ÖNCESİ SON DURUM Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olurken ikinci haftada sahasında Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek grubunda ilk galibiyetini aldı. Rakip Stuttgart ise ilk maçında Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etmiş ancak ikinci karşılaşmada Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

Dorgeles Nene (AA) DÜDÜK KEHLET'TE Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki mücadele 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.

Fenerbahçe son maçında Karagümrük'ü 2-1 yendi (AA) FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR Sarı-lacivertlilerde Stuttgart karşılaşması öncesinde dört eksik bulunuyor. Sakatlığı süren kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara yeni başlayan ancak hazır durumda olmayan Jhon Duran'ın maçta forma giymesi beklenmiyor. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.