UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak.
AVRUPA ARENASINDA DENGELİ TABLO
Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 292 maçta 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. 62 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 151. SINAV
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (eski adıyla UEFA Kupası) tarihinde bugüne kadar 150 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, rakip ağlara 211 gol atarken kalesinde 191 gol gördü.