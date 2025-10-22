PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco kararını netleştirdi! Fenerbahçe - Stuttgart maçında forma o isimlerin

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde Stuttgart'ı ağırlayacak. Nice'i 2-1 yenerek ilk 3 puanını alan Kanarya, Alman temsilcisini eli boş gönderip taraftarını sevindirmek amacında. Zorlu randevu öncesinde Domenico Tedesco, kadrosunu netleştirdi. İşte Kanarya'nın muhtemel 11'i...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 293. maçına çıkacak.

AVRUPA ARENASINDA DENGELİ TABLO

Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 292 maçta 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. 62 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 151. SINAV

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi (eski adıyla UEFA Kupası) tarihinde bugüne kadar 150 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, rakip ağlara 211 gol atarken kalesinde 191 gol gördü.

YENİ FORMATTA BAŞARILI PERFORMANS

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında oynanmaya başlandığı dönemde Fenerbahçe, 96 karşılaşmada görev yaptı. Bu maçlarda 47 galibiyet, 28 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde eden sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol atıp 100 gol yedi.

STUTTGART MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olurken ikinci haftada sahasında Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek grubunda ilk galibiyetini aldı. Rakip Stuttgart ise ilk maçında Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etmiş ancak ikinci karşılaşmada Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

DÜDÜK KEHLET'TE

Fenerbahçe ile Stuttgart arasındaki mücadele 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertlilerde Stuttgart karşılaşması öncesinde dört eksik bulunuyor. Sakatlığı süren kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara yeni başlayan ancak hazır durumda olmayan Jhon Duran'ın maçta forma giymesi beklenmiyor. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da takımlarını yalnız bırakacak.

KALEDE KARAR ZAMANI

Teknik direktör Domenico Tedesco, Stuttgart maçı öncesinde kalede kime görev vereceğine henüz karar vermedi. Sakatlığını atlatan İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra Fatih Karagümrük karşısında başarılı bir performans sergileyen Tarık Çetin de forma için aday durumda.

KARAGÜMRÜK MAÇI MORAL VERDİ

Trendyol Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Stuttgart karşılaşmasına moralli çıkıyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galip gelerek hem Avrupa'da çıkışını sürdürmek hem de gruptaki puan durumunda avantaj elde etmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Asensio, Kerem, Nene, Talisca (En-Nesyri)

