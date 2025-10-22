Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret eden Kaya, şeref defterini imzaladı ve kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kaya, 2028 seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürülmesini istedi. Kaya daha sonra, 1998 yılında Bayburt'ta şehit olan Jandarma Er Nusret Gümüşkan'ın Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE MEKTUP
Şehidin annesi Adile Gümüşkan ve kardeşi Mahmut Gümüşkan ile sohbet eden Kaya, aileye Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Başkan Erdoğan'ın gönderdiği Terörsüz Türkiye mektubunu verdi.
Ziyarette şehidin kız kardeşi Kübra Gümüşkan'ın okula gitmediğini öğrenen Kaya, yanında bulunan parti yetkililerine talimat vererek Kübra'nın eğitime başlaması için girişimde bulunulmasını istedi.