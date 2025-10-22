PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ’ın Şanlıurfa’da yaşayan ailesini ziyaret ederek annesi Fatma Amilağ’a Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Başkan Erdoğan'ın gönderdiği Terörsüz Türkiye mektubunu verdi. Şehidin annesi Adile Gümüşkan ise Kürtçe olarak, "Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olsun, onu korusun" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. İlk olarak Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret eden Kaya, şeref defterini imzaladı ve kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp başının üstüne koyan anne Amilağ, Ben bu bayrakla gurur duyuyorum dedi. (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp başının üstüne koyan anne Amilağ, Ben bu bayrakla gurur duyuyorum dedi. (DHA)

Programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Kaya, 2028 seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürülmesini istedi. Kaya daha sonra, 1998 yılında Bayburt'ta şehit olan Jandarma Er Nusret Gümüşkan'ın Eyyübiye Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp başının üstüne koyan anne Amilağ, Ben bu bayrakla gurur duyuyorum dedi. (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp başının üstüne koyan anne Amilağ, Ben bu bayrakla gurur duyuyorum dedi. (DHA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE MEKTUP

Şehidin annesi Adile Gümüşkan ve kardeşi Mahmut Gümüşkan ile sohbet eden Kaya, aileye Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Başkan Erdoğan'ın gönderdiği Terörsüz Türkiye mektubunu verdi.

Ziyarette şehidin kız kardeşi Kübra Gümüşkan'ın okula gitmediğini öğrenen Kaya, yanında bulunan parti yetkililerine talimat vererek Kübra'nın eğitime başlaması için girişimde bulunulmasını istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp başının üstüne koyan anne Amilağ, Ben bu bayrakla gurur duyuyorum dedi. (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp başının üstüne koyan anne Amilağ, Ben bu bayrakla gurur duyuyorum dedi. (DHA)

"ALLAH ERDOĞAN'IN YARDIMCISI OLSUN"

Şehidin annesi Adile Gümüşkan ise Kürtçe olarak, "Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olsun, onu korusun" dedi. Kentteki temasları kapsamında Kaya'nın bir diğer ziyareti, İzmir'in Balçova ilçesindeki saldırıda şehit olan polis memuru Ömer Amilağ'ın ailesine oldu.

Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ ve babası Mahmut Amilağ ile bir süre sohbet etti. Aileye Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği Terörsüz Türkiye mektubunu takdim etti. Şehidin kız kardeşi Zekiye Amilağ mektubu sesli olarak okudu.

Kaya burada yaptığı konuşmada, ''Terörsüz Türkiye'yi sizlerin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız inşallah. Her zaman sizin duanıza, desteğinize talibiz. Cumhurbaşkanımız da mektubunda belirttiği gibi, sizleri incitecek en ufak bir durumun yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp başının üstüne koyan anne Amilağ, Ben bu bayrakla gurur duyuyorum dedi. (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp başının üstüne koyan anne Amilağ, Ben bu bayrakla gurur duyuyorum dedi. (DHA)

TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP BAŞINI ÜSTÜNE KOYDU
Ziyaret sırasında anne Fatma Amilağ, kendisine verilen Türk bayrağını öpüp başının üstüne koyarak, "Ben bu bayrakla çok gurur duyuyorum. Acım çok ama yine de gururluyum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğandan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubuBaşkan Erdoğandan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
PKK'dan "İmralı" provokasyonu! Kandil'deki "Ümit"siz vaka... Değişmeyen takoz kafa: Süreç bozulacaksa varsın bozulsun
İdefix
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını cuma günü açıklayacak!
Lütfü Savaş'tan CHP'nin 39. Olağan Kurultayına iptal istemi! Takvim dilekçeye ulaştı... "Zehirli ağacın zehirli meyvesi misali sakat"
Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"
Genç kadının zor anları kamerada! Taksim’de korku evine girdi başına gelmeyen kalmadı
Sarkozy’ye hapishanede ilk gecesinde ölüm tehditleri yağdı: “Her şeyi biliyoruz Sarko”
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün
Can Holding soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Para trafiğini Kenan Tekdağ yönetti
Beşiktaş'ta 244 milyonluk "aşevi" çarkı! CHP'li Rıza Akpolat hangi proje için ne kadar rüşvet aldı?
Başkan Erdoğan'dan 64. Dünya Borsalar Federasyonu Genel Kurulu'na video mesaj... Flaş Kara para uyarısı!
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak | "Varlığını ilk kez Berat Albayrak döneminde öğrendik"
İsrail gazetesi “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı” dedi: F-35’leri tehdit eden drone
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Memur zammı geliyor: Ocak artışı ve enflasyon farkı ile maaş ve yardımlar nasıl değişecek?
Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi