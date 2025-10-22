Başkan Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye mektubu şehit ailesine ulaştı! "Gurur duyuyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ'a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öpüp başının üstüne koyan anne Amilağ, Ben bu bayrakla gurur duyuyorum dedi. (DHA)

"ALLAH ERDOĞAN'IN YARDIMCISI OLSUN"

Şehidin annesi Adile Gümüşkan ise Kürtçe olarak, "Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olsun, onu korusun" dedi. Kentteki temasları kapsamında Kaya'nın bir diğer ziyareti, İzmir'in Balçova ilçesindeki saldırıda şehit olan polis memuru Ömer Amilağ'ın ailesine oldu.

Kaya, şehidin annesi Fatma Amilağ ve babası Mahmut Amilağ ile bir süre sohbet etti. Aileye Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği Terörsüz Türkiye mektubunu takdim etti. Şehidin kız kardeşi Zekiye Amilağ mektubu sesli olarak okudu.

Kaya burada yaptığı konuşmada, ''Terörsüz Türkiye'yi sizlerin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız inşallah. Her zaman sizin duanıza, desteğinize talibiz. Cumhurbaşkanımız da mektubunda belirttiği gibi, sizleri incitecek en ufak bir durumun yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.