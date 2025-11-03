İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok

Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişle elde ettiği diploma iptal edildi



NOT ORTALAMASI ŞARTLARIN ALTINDA



Yatay geçiş öğrencilerinin alt sınıflarda başarısız derslerinin olmaması gerektiğini belirten Prof. Zülfikar, iptal edilen diploma sahiplerinde bu kriterin de bulunmadığını aktardı.



Zülfikar "Öğrenciler arasında bu kriteri karşılamayanlar bulundu. KKTC'den öğrencilerin ağırlıklı olarak geldiği kurumun 'University College of Northern Cyprus' olduğunu gördük. Bu kurumda Batı'daki sisteme benzer bir kredi yapısı vardı, alınan krediye göre 'yüksekokul mezunu' veya 'üniversite öğrencisi' statüsü belirleniyordu" diye konuştu.



Rektör, adı geçen kurumun o dönemdeki mütevelli heyeti başkanının "Bizim Türkiye'de denkliğimiz yok, gelenlere bunu açıkça söyledik" sözlerini hatırlattı.