İÜ Rektörü "üniversitenin onurunu koruduk" deyip anlattı! Diplomayı iptal ettiren 5 hata: İmamoğlu'nun not ve İngilizce yeterliliği yok

İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyeti ve diploması da "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle iptal edildi.
Gerekçeli kararda usulsüz yatay geçişlerdeki "kontenjan dışı kayıt" ve "evrakta sahtecilik" olduğu vurgulandı.
REKTÖR İPTAL SÜRECİNİ ANLATTI: ÜNİVERSİTENİN ONURUNU KORUDUK
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, yürütülen tüm işlemlerin hukuki zemin içinde gerçekleştirildiğini belirterek 'diplomanın iptal' sürecini anlattı.
AKŞAM'da yer alan habere göre; Rektör Zülfikar, 600'üncü yılına yaklaşan bir üniversitenin hem geçmiş mezunlarının hem bugünkü ve gelecekteki öğrencilerinin onurunu koruması gerektiğini belirtti.
1988–1993 yılları incelediklerini ve yaklaşık 230 kişinin İÜ'ye geçiş yaptığını gördüklerini aktaran Zülfikar, "İncelemelerimiz kişi bazlı değil, dönemsel ve sistemsel bir şekilde ilerledi. O dönemde Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere pek çok fakültemize yatay geçiş ile belirli sayıda dışarıdan öğrenciler gelmiş. İşletme Fakültesi'nde 3'ü yurtdışından geçen öğrenciler için 10 kişilik kontenjan ululsüz bir şekilde 52 kişiye kadar çıkarılmış ve kabul edilmiş. Bu durum 1990 yılında yaşanmış. 1988, 1989 ve 1991 yıllarında da benzer şekilde orantısız ve usulsüz artışlar olmuş" dedi.
NOT ORTALAMASI ŞARTLARIN ALTINDA
Yatay geçiş öğrencilerinin alt sınıflarda başarısız derslerinin olmaması gerektiğini belirten Prof. Zülfikar, iptal edilen diploma sahiplerinde bu kriterin de bulunmadığını aktardı.
Zülfikar "Öğrenciler arasında bu kriteri karşılamayanlar bulundu. KKTC'den öğrencilerin ağırlıklı olarak geldiği kurumun 'University College of Northern Cyprus' olduğunu gördük. Bu kurumda Batı'daki sisteme benzer bir kredi yapısı vardı, alınan krediye göre 'yüksekokul mezunu' veya 'üniversite öğrencisi' statüsü belirleniyordu" diye konuştu.
Rektör, adı geçen kurumun o dönemdeki mütevelli heyeti başkanının "Bizim Türkiye'de denkliğimiz yok, gelenlere bunu açıkça söyledik" sözlerini hatırlattı.