Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün

NATO eski Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ittifaka başkanlık ettiği süreçle ve Suriye, Rusya ve İsveç'le ilgili anlaşmazlıkları kaleme aldığı kitabında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anıları gündeme damga vurdu. Başkan Erdoğan ve Stoltenberg, Takvim Fotoğraf Arşivi "ERDOĞAN'LA ESKİ TANIDIKLARDIK" Başkan Erdoğan'ı "eski bir tanıdık" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Erdoğan'la eski tanıdıklardık; başbakan olduğum yıllarda az çok düzenli olarak görüşürdük. Erdoğan kararlı, bilgili ve konuların ayrıntılarına hakim bir lider. Ulaşılması kolay. Toplantılara genellikle bir iPad getirir; üzerinde kendi görüşlerini destekleyen rakamlar, tablolar ve videolar gösterir. NATO Genel Sekreteri olduğumda, ilişkimizi önceden kurduğumuz bu temelin üzerine inşa ettim." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'in kitabı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü BARIŞ PINARI KRİZİ Stoltenberg'in 2014-2024 yıllarını kapsayan anı kitabı On My Watch: Leading NATO in a Time of War, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye yönelik Barış Pınarı Operasyonu'nunda NATO ile Türkiye arasında kriz çıktığını belirten Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın hem NATO hem de kendisi için bir zorluk haline geldiğini yazıyor. "2019 yılının ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar ziyaret ettiğimde, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri operasyon hakkında daha önce dile getirdiğim endişelerimi tekrarladım." ifadelerini kullanan Stoltenbeg, Başkan Erdoğan'ın ise "Biz Kürtlere karşı değiliz. Türkiye'de milyonlarca Kürt yaşıyor. Suriyeli sığınmacılar arasında da yüz binlerce Kürt var, onlara da karşı değiliz. Bizim karşımızda olan bu silahlı grup, YPG. Onlar teröristtir. Türkiye içinde halkımıza ölümcül saldırılar düzenliyorlar." şeklinde karşılık verdiğini belirtiyor. Başkan Erdoğan ve Stoltenberg, Takvim Fotoğraf Arşivi "ERDOĞAN SON DERECE NETTİ" Başkan Erdoğan'ın son derece net olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Başkan'ın ayrıca "YPG teröristtir. Sen de bunu daha önce söyledin. Peki neden artık söylemiyorsun? Evet, onlara DEAŞ'la savaşmak için ihtiyacınız var ama bu onları daha az terörist yapmıyor." şeklindeki sözlerine de dikkat çekti. Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın "siz" ifadesini sıklıkla "Batı" anlamında kullandığına dikkat çekerken "Ona göre 'Batı' hiçbir zaman kendi ölümcül hatalarından ders çıkarmaz." dedi ve Başkan Erdoğan'ın "Bir terör örgütünü diğerine karşı kullanabileceğinizi sanmayın. 1980'lerde Sovyet işgaline karşı Afganistan'daki mücadelede ne olduğunu gördünüz. Mücahitleri desteklediniz ve sonunda Taliban ile El Kaide'ye sahip oldunuz. Aynı hatayı bir daha yapmayın." dediğini belirtti.