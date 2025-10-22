Başkan Erdoğan’ın Stoltenberg’i şaşkına çeviren mısır sorusu! Eski sekreter anılarını yazdı: Taliban’la pazarlık yapmak mümkün

NATO eski Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ittifaka başkanlık ettiği süreçle ve Suriye, Rusya ve İsveç'le ilgili anlaşmazlıkları kaleme aldığı kitabında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili anıları gündeme damga vurdu.
"ERDOĞAN'LA ESKİ TANIDIKLARDIK"
Başkan Erdoğan'ı "eski bir tanıdık" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Erdoğan'la eski tanıdıklardık; başbakan olduğum yıllarda az çok düzenli olarak görüşürdük. Erdoğan kararlı, bilgili ve konuların ayrıntılarına hakim bir lider. Ulaşılması kolay. Toplantılara genellikle bir iPad getirir; üzerinde kendi görüşlerini destekleyen rakamlar, tablolar ve videolar gösterir. NATO Genel Sekreteri olduğumda, ilişkimizi önceden kurduğumuz bu temelin üzerine inşa ettim." ifadelerini kullandı.
BARIŞ PINARI KRİZİ
Stoltenberg'in 2014-2024 yıllarını kapsayan anı kitabı On My Watch: Leading NATO in a Time of War, Türkiye'nin 2019'da Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye yönelik Barış Pınarı Operasyonu'nunda NATO ile Türkiye arasında kriz çıktığını belirten Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın hem NATO hem de kendisi için bir zorluk haline geldiğini yazıyor.
"2019 yılının ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar ziyaret ettiğimde, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri operasyon hakkında daha önce dile getirdiğim endişelerimi tekrarladım." ifadelerini kullanan Stoltenbeg, Başkan Erdoğan'ın ise "Biz Kürtlere karşı değiliz. Türkiye'de milyonlarca Kürt yaşıyor. Suriyeli sığınmacılar arasında da yüz binlerce Kürt var, onlara da karşı değiliz. Bizim karşımızda olan bu silahlı grup, YPG. Onlar teröristtir. Türkiye içinde halkımıza ölümcül saldırılar düzenliyorlar." şeklinde karşılık verdiğini belirtiyor.
"ERDOĞAN SON DERECE NETTİ"
Başkan Erdoğan'ın son derece net olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Başkan'ın ayrıca "YPG teröristtir. Sen de bunu daha önce söyledin. Peki neden artık söylemiyorsun? Evet, onlara DEAŞ'la savaşmak için ihtiyacınız var ama bu onları daha az terörist yapmıyor." şeklindeki sözlerine de dikkat çekti.
Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın "siz" ifadesini sıklıkla "Batı" anlamında kullandığına dikkat çekerken "Ona göre 'Batı' hiçbir zaman kendi ölümcül hatalarından ders çıkarmaz." dedi ve Başkan Erdoğan'ın "Bir terör örgütünü diğerine karşı kullanabileceğinizi sanmayın. 1980'lerde Sovyet işgaline karşı Afganistan'daki mücadelede ne olduğunu gördünüz. Mücahitleri desteklediniz ve sonunda Taliban ile El Kaide'ye sahip oldunuz. Aynı hatayı bir daha yapmayın." dediğini belirtti.
STOLTENBERG'İ ŞAŞKINA ÇEVİREN MISIR SORUSU
Stoltenberg'in anılarında en çok dikkat çeken ise mısır detayı. Başkan Erdoğan'ın tam Suriye konusunun ortasında "Genel Sekreter, mısır sever misin?" diye sorduğunu yazan Stoltenberg, o anları şöyle anlattı:
"Yüzümdeki şaşkın ifadeyi fark etmiş olmalı ki soruyu tekrarladı: 'Mısır sever misin? Şu an tam mısır mevsimindeyiz.'
'Mısır severim.' dedim.
'O zaman mısır yiyeceğiz.' dedi Erdoğan ve kapının yanındaki bir görevlisine işaret etti.
Birkaç dakika sonra, önümüze altın sarısı koçan mısırlarla dolu büyük bir tepsi getirdiler. Hepimiz, yaklaşık sekiz, on kişiydik, çıplak ellerimizle alıp yemeye başladık. Ardından nefis kavrulmuş kestaneler geldi.
'Protokol dairesi bu tip şeylerden nefret eder' dedi Erdoğan bir termos daha kaparken.
"TALİBAN'LA PROTOKOL DAİRESİ ARASINDAKİ FARKI BİLİYOR MUSUN?"
'Taliban'la protokol dairesi arasındaki farkı biliyor musun?' diye sordu, bana bakarak mısır taneleri ve tuz yere dökülürken.
Başımı salladım. Erdoğan gülümsedi: 'Taliban'la pazarlık yapmak mümkün.'
'Dikkatli olmanız gerekiyor. Türkiye'nin askeri eylemleri orantılı olmalı ve sivilleri hedef almamalısınız.' dedim.
'Biz teröristleri öldürüyoruz. Sivilleri vuran sizsiniz; Rakka ve Musul'da IŞİD'i bombalarken kimse buna ses çıkarmıyor.' diye yanıtladı Erdoğan.