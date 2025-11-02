PODCAST CANLI YAYIN

Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını gösterecek 6 enflasyon verisinden 4’üncüsü için gözler yarına çevrildi. Anketlerdeki yıl sonu TÜFE tahminleri ise emeklilerin maaş artışı için yüzde 12.94 ile yüzde 13.13 aralığına işaret etti...

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak ayında, 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Ayrıca bu 6 aylık enflasyon verisinin halen 16 bin 881 lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması bekleniyor. Artışa ilişkin ipuçları da birbiri ardına geliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden yarısı belli olmuş, emeklilere 3 ayda yüzde 7.5 artış oluşmuştu. Ekim enflasyonu da yarın açıklanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Emeklilerin zam oranına ilişkin anketler de ipucu veriyor. 3 anketteki enflasyon tahminleri 3 farklı zam oranına işaret ediyor:

Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon tahmini 2.34 olarak yer aldı. Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 31.77 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.94'e ulaşacak. En düşük emekli aylığı ödemesi de bu oran taban aylığa yansıtılırsa 19 bin 65 lirayı bulacak.

AA Finans'ın 28 ekonomistin katılımıyla yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi'nde de Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.69 yer aldı. Ankette 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31.93 oldu. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.08 beklenirken, bu oranın taban aylığa yansıtılması halinde en düşük ödeme 19 bin 89 liraya çıkacak.

Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği son FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ise Ekim enflasyonu tahminlerinin ortalaması yüzde 2.5 oldu.

Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 31.99 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.13 olacak. Tahmin gerçekleşir ve taban aylığa yansıtılırsa, en düşük ödeme 19 bin 97 liraya ulaşacak.

