Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...

Ayrıca bu 6 aylık enflasyon verisinin halen 16 bin 881 lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması bekleniyor. Artışa ilişkin ipuçları da birbiri ardına geliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden yarısı belli olmuş, emeklilere 3 ayda yüzde 7.5 artış oluşmuştu. Ekim enflasyonu da yarın açıklanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Emeklilerin zam oranına ilişkin anketler de ipucu veriyor. 3 anketteki enflasyon tahminleri 3 farklı zam oranına işaret ediyor:



Emekli zammı için 3 anket 3 tahmin (AA)