Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...

Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak ayında, 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Ayrıca bu 6 aylık enflasyon verisinin halen 16 bin 881 lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması bekleniyor. Artışa ilişkin ipuçları da birbiri ardına geliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranını gösterecek 6 aylık enflasyon verisinden yarısı belli olmuş, emeklilere 3 ayda yüzde 7.5 artış oluşmuştu. Ekim enflasyonu da yarın açıklanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Emeklilerin zam oranına ilişkin anketler de ipucu veriyor. 3 anketteki enflasyon tahminleri 3 farklı zam oranına işaret ediyor:
Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon tahmini 2.34 olarak yer aldı. Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 31.77 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.94'e ulaşacak. En düşük emekli aylığı ödemesi de bu oran taban aylığa yansıtılırsa 19 bin 65 lirayı bulacak.