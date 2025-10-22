Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak

NTE (AA)



Tabii anlayana...



Peki neden NTE'ye muhalefet ediyorlar? Milli İstihbarat Akademisi bu konuda iyi bir çalışma yapmış. Malumunuz, bu cevherlerde üretimin yüzde 61'i Çin'de. Bütün dünya ithalatı onlardan yapıyor. ABD'de ithalatın yüzde 70'i Çin'den. ABD-Ukrayna Mineral Anlaşması da bu nedenle. Bir nevi jeopolitik bir satranç oyunu yaşanıyor. Grönland'da da disprosyum ve terbiyum açısından zengin cevher sahaları var. Eskişehir- Beylikova'da ise 694 milyon tonluk rezerv ile NTE'de Türkiye Çin'den sonra ikinci sırada. Türkiye'nin hedefi yıllık 570 bin tonluk pilot tesisin faaliyete geçmesi... Ondan sonra da yıllık 570 bin tonluk saflaştırma kapasitesine ulaşarak bu alanda Avrupa başta olmak üzere yakın bölgenin başat aktörü haline gelmek. Eskişehir dışında da Sivas, Burdur, Malatya gibi alanlarda yeni rezerv alanları tespit edilmiş. Türkiye NTE üretmekle sadece ekonomik kazanç sağlamayacak aynı zamanda küresel enerji ve teknoloji piyasalarında daha güçlü bir konuma gelecek. Çin'in hakimiyeti diğer ülkeleri yeni tedarikçi aramaya zorladığı için Türkiye uzun vadede NTE piyasasında stratejik aktör olacak.



Akademi raporunda NTE'nin geleceğin petrolü olacağını belirtiyor. Türkiye açısından "çıkar, sat" modelinden ziyade "rafineri, geri dönüşüm, çevre" üçlüsünün aynı hizada yürütülmesinin daha kazançlı olacağı vurgulanıyor.