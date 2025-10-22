PODCAST CANLI YAYIN

Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak

Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan ciddi araştırmalar sonrası Türkiye NTE alanında küresel üretimde ilk 5 ülke arasına girmeyi hedefliyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 694 milyon tonluk kaynak tespit edilirken 3 ilde daha yeni rezervler keşfedildiği bildirildi. CHP'nin başını çektiği muhalefetin NTE rezervlerinin ABD'ye satılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarken konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Milli İstihbarat Akademisi'nin çalışmasının detaylarını paylaştı. Güngör, "Akademi raporunda NTE'nin geleceğin petrolü olacağını belirtiyor." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak

Türkiye, nadir toprak elementlerinde Çin'den sonra ikinci büyük rezerve sahip ülke konumunda yer alıyor. Özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan ciddi araştırmalar sonrası Türkiye'nin NTE alanında küresel üretimde ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçlarken, bu hedefe ulaşmada uluslararası teknoloji ve yatırım işbirliklerinin belirleyici rol oynayacağı değerlendiriliyor.

NTE GELECEĞİN PETROLÜ OLACAK

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Eskişehir dışında 3 ilde daha yeni rezerv alanları tespit edildiğini bildirerek, Milli İstihbarat Akademisi'nin çalışmasının detaylarını paylaştı. Güngör, "Akademi raporunda NTE'nin geleceğin petrolü olacağını belirtiyor. Türkiye açısından "çıkar, sat" modelinden ziyade "rafineri, geri dönüşüm, çevre" üçlüsünün aynı hizada yürütülmesinin daha kazançlı olacağı vurgulanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Nadir Toprak Elementleri (AA)Türkiye'de Nadir Toprak Elementleri (AA)

İşte Güngör'ün 22 Ekim tarihli yazısı:

Her milli meselede olduğu gibi bir kesim yine koro halinde ortaya çıktı. Yüksek teknoloji sanayileri, savunma kabiliyetleri, yeşil enerji dönüşümü ve dijital altyapıların stratejik dayanağı nadir toprak elementi mevzusuna daldılar.

Neymiş efendim...

Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahası ABD'ye devredilecekmiş!

NTE'nin çeşitli kullanım alanları (Milli İstihbarat Akademisi)NTE'nin çeşitli kullanım alanları (Milli İstihbarat Akademisi)

Bunu söyleyenler de nadir toprak elementi yatırımını engellemek için ellerini ardına koymayanlar... Gerçi geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, onların ipliğini pazara çıkardı. Eskişehir'de Çin'den sonra en büyük sahanın bulunduğu alanda yatırımın nasıl belediye tarafından engellenmek istendiğini anlattı.

NTE (AA)NTE (AA)

Tabii anlayana...

Peki neden NTE'ye muhalefet ediyorlar? Milli İstihbarat Akademisi bu konuda iyi bir çalışma yapmış. Malumunuz, bu cevherlerde üretimin yüzde 61'i Çin'de. Bütün dünya ithalatı onlardan yapıyor. ABD'de ithalatın yüzde 70'i Çin'den. ABD-Ukrayna Mineral Anlaşması da bu nedenle. Bir nevi jeopolitik bir satranç oyunu yaşanıyor. Grönland'da da disprosyum ve terbiyum açısından zengin cevher sahaları var. Eskişehir- Beylikova'da ise 694 milyon tonluk rezerv ile NTE'de Türkiye Çin'den sonra ikinci sırada. Türkiye'nin hedefi yıllık 570 bin tonluk pilot tesisin faaliyete geçmesi... Ondan sonra da yıllık 570 bin tonluk saflaştırma kapasitesine ulaşarak bu alanda Avrupa başta olmak üzere yakın bölgenin başat aktörü haline gelmek. Eskişehir dışında da Sivas, Burdur, Malatya gibi alanlarda yeni rezerv alanları tespit edilmiş. Türkiye NTE üretmekle sadece ekonomik kazanç sağlamayacak aynı zamanda küresel enerji ve teknoloji piyasalarında daha güçlü bir konuma gelecek. Çin'in hakimiyeti diğer ülkeleri yeni tedarikçi aramaya zorladığı için Türkiye uzun vadede NTE piyasasında stratejik aktör olacak.

Akademi raporunda NTE'nin geleceğin petrolü olacağını belirtiyor. Türkiye açısından "çıkar, sat" modelinden ziyade "rafineri, geri dönüşüm, çevre" üçlüsünün aynı hizada yürütülmesinin daha kazançlı olacağı vurgulanıyor.

Berat Albayrak (AA)Berat Albayrak (AA)

Gelelim karşı çıkanlara...

NTE rezervlerinin varlığını Türkiye'nin ilk kez maden haritasını çıkartan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde öğrendik. Ondan sonra Eti Maden üzerinden adımlar atıldı. O dönemde hatırlayın, Karadeniz'de tarihin en büyük doğal gaz keşfini yapan gemilere de karşı çıkıyorlardı. Şimdi Türkiye kendi gazını kendi filosuyla çıkaran hatta deniz aşırı ülkelerde sondaj faaliyeti gösteren bir ülke haline geldi. O yüzden 'koro' ne derse desin Türkiye 2035'e kadar he bölgesel hem de küresel olarak nadir toprak tedarik zincirinde güçlü bir yer edinecektir.

Türkiyenin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikovada bir ilkTürkiyenin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikovada bir ilk
Türkiye'nin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikova'da bir ilk

Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldıTürkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son Dakika: TSK’nın Lübnan Suriye ve Irak'taki görev süresi uzatıldı!
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze ikinci durağı Katar
İdefix
İddianame çıktı, Özgür Özel zıvanadan çıktı! Rüşvet konuşulmasın diye sağa sola saldırdı: Başkan Erdoğan'a küstah tehdide AK Parti'den tepki
Trump-Putin zirvesi olacak mı? Kremlin tarih veremedi Beyaz Saray'dan net açıklama geldi
Gündem Gazze | MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Hamas üyeleri ile bir arada!
Asrın Felaketi'nin yaraları sarılıyor! Bakan Kurum paylaştı... İşte Adıyaman'da son durum...
Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet
Galatasaray'a Fransa'dan 4 transfer! PSG'nin yıldızları listede
"Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza | Anne Yasemin Minguzzi fenalaştı | Savcılıktan itiraz
Okan Buruk Bodo Glimt 11'ini netleştirdi! Galatasaray'da forma o yıldızların
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Beşiktaş yeni sayfa açmak istiyor! Konyaspor maçının 11'i belirlendi
Haddini aşmıştı! Başkan Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
İsrail Türkiye’nin rolünü kabul etmek zorunda kaldı! Başkan Erdoğan’ın hamlelerini hem siyonistler hem İngilizler yazdı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
Asgari ücret için 6 farklı oran masada: İlk adım atıldı kurul toplandı! Brüt ve net maaş ne kadar olacak? İşte masadaki rakam
Emekliye %10.16 kök zam hesabı: SSK-BAĞ-KUR'luya refah payı ve seyyanen artış masada! En düşük 18 bin 593 TL maaş...
İBB'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor! Koç'un Divan'ından sonra AKFEN ve ASTAŞ... Hamdi Akın ve Vedat Aşçı ifadeye çağırıldı
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü