Eskişehir'deki rezervlere 3 il daha katıldı! NTE geleceğin petrolü olacak

Türkiye, nadir toprak elementlerinde Çin'den sonra ikinci büyük rezerve sahip ülke konumunda yer alıyor. Özellikle Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan ciddi araştırmalar sonrası Türkiye'nin NTE alanında küresel üretimde ilk 5 ülke arasına girmeyi amaçlarken, bu hedefe ulaşmada uluslararası teknoloji ve yatırım işbirliklerinin belirleyici rol oynayacağı değerlendiriliyor.
NTE GELECEĞİN PETROLÜ OLACAK
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Eskişehir dışında 3 ilde daha yeni rezerv alanları tespit edildiğini bildirerek, Milli İstihbarat Akademisi'nin çalışmasının detaylarını paylaştı. Güngör, "Akademi raporunda NTE'nin geleceğin petrolü olacağını belirtiyor. Türkiye açısından "çıkar, sat" modelinden ziyade "rafineri, geri dönüşüm, çevre" üçlüsünün aynı hizada yürütülmesinin daha kazançlı olacağı vurgulanıyor." ifadelerini kullandı.
İşte Güngör'ün 22 Ekim tarihli yazısı:
Her milli meselede olduğu gibi bir kesim yine koro halinde ortaya çıktı. Yüksek teknoloji sanayileri, savunma kabiliyetleri, yeşil enerji dönüşümü ve dijital altyapıların stratejik dayanağı nadir toprak elementi mevzusuna daldılar.
Neymiş efendim...
Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahası ABD'ye devredilecekmiş!
Bunu söyleyenler de nadir toprak elementi yatırımını engellemek için ellerini ardına koymayanlar... Gerçi geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, onların ipliğini pazara çıkardı. Eskişehir'de Çin'den sonra en büyük sahanın bulunduğu alanda yatırımın nasıl belediye tarafından engellenmek istendiğini anlattı.