Ahmet Özer'in yargılandığı dava 23 Ocak'a ertelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.
Ahmet Özer'in yargılandığı davada duruşma 23 Ocak'a ertelendi
3. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken duruşma salonunun yetersiz kalması nedeniyle, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki 2 numaralı duruşma salonunda 10.40 sıralarında başladı.
15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ahmet Özer'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
DAVA ERTELENDİ
Özer'in yargılandığı davada duruşma, 23 Ocak'a 2026'ya ertelendi.