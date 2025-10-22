Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Basın mensupları Netanyahu'ya Gazze 'de Türk varlığı olup olmayacağını sorarken İsrail başbakanının yüz ifadesi ve kekelemesi gündem oldu.

JD Vance ve Netanyahu, Reuters

NETANYAHU "KÖLE DEĞİLİZ" DEDİ

JD Vance Netanyahu ile İsrail Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Karşılamanın ardından ikili yemek yedi ve ikili görüşmeye geçti. JD Vance ile toplantının ardından Netanyahu, İsrail'in ABD'nin kölesi olduğuna dair fikirleri reddetti ve şöyle konuştu:

Bunu çok net söylemek istiyorum. Bir hafta İsrail'in ABD'yi kontrol ettiği söyleniyor. Ertesi hafta ise ABD'nin İsrail'i kontrol ettiği. Bu tamamen saçmalık. Ortak değerleri ve ortak hedefleri paylaşan bir ortaklık, bir müttefiklik ilişkimiz var. Tartışmalarımız olabilir, bazı konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir ama genel olarak geçen yıl sadece hedefler üzerinde değil, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda da anlaşma sağladığımızı söylemeliyim.

Gazze'de ateşkes anlaşması hakkında konuşan Netanyahu, "İsrail'in amacı Hamas'ı Arap ve Müslüman dünyasından izole etmektir. Bunu, ABD başkanının ekibiyle birlikte mükemmel şekilde yaptığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.