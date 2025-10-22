PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'de Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. İkili toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplarken bir gazetecinin Gazze'de Türk gücü olup olmayacağına ilişkin sorusu üzerine Netanyahu'nun yüzünün şeklinin değiştiği ve kekelemeye başladığı dikkat çekti.

JD Vance ve Netanyahu, ReutersJD Vance ve Netanyahu, Reuters

NETANYAHU "KÖLE DEĞİLİZ" DEDİ

JD Vance Netanyahu ile İsrail Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Karşılamanın ardından ikili yemek yedi ve ikili görüşmeye geçti. JD Vance ile toplantının ardından Netanyahu, İsrail'in ABD'nin kölesi olduğuna dair fikirleri reddetti ve şöyle konuştu:

Bunu çok net söylemek istiyorum. Bir hafta İsrail'in ABD'yi kontrol ettiği söyleniyor. Ertesi hafta ise ABD'nin İsrail'i kontrol ettiği. Bu tamamen saçmalık. Ortak değerleri ve ortak hedefleri paylaşan bir ortaklık, bir müttefiklik ilişkimiz var. Tartışmalarımız olabilir, bazı konularda anlaşmazlıklar yaşanabilir ama genel olarak geçen yıl sadece hedefler üzerinde değil, bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda da anlaşma sağladığımızı söylemeliyim.

Gazze'de ateşkes anlaşması hakkında konuşan Netanyahu, "İsrail'in amacı Hamas'ı Arap ve Müslüman dünyasından izole etmektir. Bunu, ABD başkanının ekibiyle birlikte mükemmel şekilde yaptığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

JD Vance ve Netanyahu, ReutersJD Vance ve Netanyahu, Reuters

Netanyahu ayrıca, "Bu ortaklık Orta Doğu'yu ve dünyayı değiştiriyor. Bu yalnızca güvenlik açısından değil, barışın yayılması için de fırsatlar oluşturuyor. Biz de bunun üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Netanyahu JD Vance'e "Sizin netliğiniz, keskinliğiniz, ortak davamıza olan desteğiniz ve hem konferans görüşmelerinde hem de özel toplantılarda gördüğüm samimi dostluğunuz beni etkiledi. Yepyeni bir vizyonla inanılmaz bir gelecek inşa ediyoruz. Kolay olmayacak ama bence mümkün" dedi.

İsrail Başbakanı ayrıca, Gazze'yi kimin yöneteceğine ilişkin "Çok ama çok iyi fikirler ortaya çıktı" diye konuştu.

Netanyahu ve JD Vance, ReutersNetanyahu ve JD Vance, Reuters

TÜRK GÜCÜ SORUSUNDEN SONRA YÜZÜNÜ BURUŞTURDU

Basın mensupları ise Netanyahu'ya Gazze'de Türk gücünün olup olmayacağını sordu. Bu soru üzerine Netanyahu'nun yüzünün şeklinin değiştiği, kekelediği fark edildi. Netanyahu soruya "Bu konuda karar elbette İsrail ile birlikte verilecek. Bu konuyla ilgili çok net görüşlerim var. Neler olduğunu biliyorsunuz değil mi?" diye cevap verdi.

JD Vance ise "Biz köle devlet istemiyoruz, İsrail de böyle bir devlet değil. Biz bir ortaklık istiyoruz. Burada bir müttefik arıyoruz. Başkan, İsrail'in Körfez Arap müttefiklerimizle birlikte bu bölgede çok olumlu bir liderlik rolü oynayabileceğine inanıyor. Böylelikle ABD Orta Doğu ile daha az ilgilenebilir, çünkü bölgedeki müttefiklerimiz devreye giriyor, kontrolü ele alıyor ve kendi bölgelerinin sahipliğini üstleniyorlar" şeklinde konuştu.

İsrail gazetesi Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı dedi: F-35’leri tehdit eden droneİsrail gazetesi Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı dedi: F-35’leri tehdit eden drone

