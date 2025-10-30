Hayatını kaybeden Levent Bilir’den geriye gülümsemesi kaldı! Dilara’nın sağlık durumunu dayısı açıkladı

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 16:27

Enkazda hayatını kaybeden baba Levent Bilir 'in dayısı Nurettin Memoğlu, büyük bir acı yaşadıklarını, bu süreçte devletin tüm teşkilatlarıyla kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileyi kurtarma çalışmaları (AA)

Binayla alakalı yeğeninin kendisine daha önce herhangi bir bilgi aktarmadığını anlatan Memoğlu, şöyle devam etti:

"Yeğenim bir süre önce buradaki binaya taşındı. Taşındığından bile haberimiz yok. Hiç evine gelemedim. Bu bölgede olduğunu biliyordum. Binanın yıkıldığını duyduğumda yeğenimin binası olduğunu bilmiyordum. Sadece 'Yardımım olur mu?' diye geldim."