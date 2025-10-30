takvim-logo

Hayatını kaybeden Levent Bilir'den geriye gülümsemesi kaldı! Dilara'nın sağlık durumunu dayısı açıkladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında hayatını kaybeden Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, 'Binanın yıkıldığını duyduğumda yeğenimin binası olduğunu bilmiyordum.' dedi. Memoğlu Dilara'nın son sağlık durumunu da açıkladı. Bilir'den geriye, kombi tamirciliği yaparken çekilen görüntüleri kalırken mahallede şarküteri işleten Ekrem Maraz binada yaşayan engelli bir komşularının yıkılan binadan sabah namazına gittiği için kurtulduğunu ifade etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan Bilir ailesinin yakınları ve tanıdıkları, duygularını paylaştı.

Kocaeli'de yürek yakan görüntüler


Enkazda hayatını kaybeden baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, büyük bir acı yaşadıklarını, bu süreçte devletin tüm teşkilatlarıyla kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileyi kurtarma çalışmaları (AA)Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileyi kurtarma çalışmaları (AA)

Binayla alakalı yeğeninin kendisine daha önce herhangi bir bilgi aktarmadığını anlatan Memoğlu, şöyle devam etti:

"Yeğenim bir süre önce buradaki binaya taşındı. Taşındığından bile haberimiz yok. Hiç evine gelemedim. Bu bölgede olduğunu biliyordum. Binanın yıkıldığını duyduğumda yeğenimin binası olduğunu bilmiyordum. Sadece 'Yardımım olur mu?' diye geldim."

Hayatını kaybeden baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, açıklamada bulundu (AA)Hayatını kaybeden baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, açıklamada bulundu (AA)

"DİLARA SÜREKLİ OLAYIN NASIL OLDUĞUNU SORUYOR"

Memoğlu, yeğenlerinin enkazda kaldığını öğrendiğinde içler acısı durumla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Sabah saat 07.30'da haberi duyar duymaz yola çıktım. Yardım etmek için geldim ama olay yerinde içler acısı bir durum vardı. Şaşırdım. Bir an evvel enkazdan çıkarmak için uğraştık." diye konuştu.

Dilara Bilir (İHA)Dilara Bilir (İHA)

Allah'ın, yeğeni Dilara'yı kendilerine bağışladığını dile getiren Memoğlu, "Sağlık durumu gayet iyi, kolunda kırık var. Sürekli olayın nasıl olduğunu soruyor. Yanına gittim, gördüm. 'İyiyim' dedi ama olayı soruyor biz de söylemedik. Deprem olduğunu düşünüyor." dedi.

"HER GÜN BENDEN ALIŞVERİŞ YAPARDI"

Mahallede şarküteri işleten Ekrem Maraz, gazetecilere, arkadaşı merhum Levent Bilir'in her gün kendisinden alışveriş yaptığını dile getirdi.

Mahallede şarküteri işleten Ekrem Maraz (İHA)Mahallede şarküteri işleten Ekrem Maraz (İHA)

Enkaz altından sağ çıkarılan Dilara'ya da acil şifalar ve sabırlar dileyen Maraz, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Bilir'den (44) geriye, kombi tamirciliği yaparken çekilen görüntüleri kaldı. (İHA)Bilir'den (44) geriye, kombi tamirciliği yaparken çekilen görüntüleri kaldı. (İHA)

BİLİR'DEN GERİYE KOMŞUSUNUN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

Maraz, Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğunu aktararak, "Bir sene olmadı, 15 Ocak sabahı benim dükkandan alışveriş yapmıştı. Akşam da benim kombim bozulmuştu. Hatta esprileştik, 'Sabah sen benden alışveriş yaptın, para kazandırdın. Akşam da ben sana para kazandırdım, bak paran dönmüş oldu' diye. Videosunu paylaşmıştım o zaman. O da kendi sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Güzel bir ağabeyimizdi. Hem kendisi hem de ailesi değerli insanlardı. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

SABAH NAMAZINI GİTTİ KURTULDU

Maraz binada yaşayan engelli bir komşularının da sabah namazına gittiği için kurtulduğunu ifade etti. Bölgedeki bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiğini, kendi dükkanının da mühürlendiğini anımsatan Maraz, bir an önce işlemlerin tamamlanıp bölgenin güvenli hale getirilmesini talep etti.

