Hayatını kaybeden Levent Bilir'den geriye gülümsemesi kaldı! Dilara'nın sağlık durumunu dayısı açıkladı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında hayatını kaybeden Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, 'Binanın yıkıldığını duyduğumda yeğenimin binası olduğunu bilmiyordum.' dedi. Memoğlu Dilara'nın son sağlık durumunu da açıkladı. Bilir'den geriye, kombi tamirciliği yaparken çekilen görüntüleri kalırken mahallede şarküteri işleten Ekrem Maraz binada yaşayan engelli bir komşularının yıkılan binadan sabah namazına gittiği için kurtulduğunu ifade etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan Bilir ailesinin yakınları ve tanıdıkları, duygularını paylaştı.
Enkazda hayatını kaybeden baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, büyük bir acı yaşadıklarını, bu süreçte devletin tüm teşkilatlarıyla kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.
Binayla alakalı yeğeninin kendisine daha önce herhangi bir bilgi aktarmadığını anlatan Memoğlu, şöyle devam etti:
"Yeğenim bir süre önce buradaki binaya taşındı. Taşındığından bile haberimiz yok. Hiç evine gelemedim. Bu bölgede olduğunu biliyordum. Binanın yıkıldığını duyduğumda yeğenimin binası olduğunu bilmiyordum. Sadece 'Yardımım olur mu?' diye geldim."
"DİLARA SÜREKLİ OLAYIN NASIL OLDUĞUNU SORUYOR"
Memoğlu, yeğenlerinin enkazda kaldığını öğrendiğinde içler acısı durumla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Sabah saat 07.30'da haberi duyar duymaz yola çıktım. Yardım etmek için geldim ama olay yerinde içler acısı bir durum vardı. Şaşırdım. Bir an evvel enkazdan çıkarmak için uğraştık." diye konuştu.