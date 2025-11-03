CANLI | Başkan Erdoğan'dan 41. İSEDAK Toplantısı açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 41. İSEDAK Toplantısı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye ve İstanbul'a hoş geldiniz. Toplantı kapsamında yapacağımız istişarelerin ülkemiz İslam Dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Tüm bu çalışmaların aramızdaki muhabbeti güçlendirmesini temenni ediyorum

Son toplantımızdan bu yana Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünyada tarihi gelişmelere şahitlik ettik.

Yaklaşık 14 yıldır Suriyeli kardeşimiz çok ağır bedeller ödedi. Bu süreçte Suriyeli muhacirlere Ensar bilinciyle ev sahipliği yaptık. Allah'a hamdolsun sonunda zafere ulaşan Suriyeli mazlumlar oldu.

Türkiye olarak Suriye halkına destek vermeye devam ediyoruz. Ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması noktasında teşkilatımızın ve İslam dünyasının desteği çok çok önemlidir.

Bugün ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimizde aramızda. Kendilerine tüm kalbimle hoş geldiniz diyorum. Kıbrıs Türk Halkı İslam dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz baskılara boyun eğmediler. Egemen eşitliklerini tartışma konusu yapmadılar. Bölgemizde oynan emperyalist oyunda Kıbrıs adasının da menüye eklendiğine dair güçlü sinyaller alıyoruz. Teşkilatımızın Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını daha da artırmasını bu bakımdan önemli görüyorum.

Biliyorsunuz Gazze geçtiğimiz iki yıl boyunca son asrın en vahşi en barbar soykırımlarından birine sahne oldu. Çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Filistinli İsrail işgal güçlerinin katliamına maruz kaldı.

Bizim de katkı sağladığımız Mısır'ın ev sahipliğindeki Hamas İsrail görüşmeleri ateşkesle sonuçlandı. Katar ve Mısır başta olmak üzere sürece destek veren bölge ülkelerinin tamamına bir kez daha şükranlarımız sunuyorum.