HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir

1 Zaman zaman çevremizden duyduğumuz "Emekliliğim iptal edildi", "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi sözlerin sebebi aslında tek. O da sahte sigorta. Kimimiz bilerek kimimiz farkında olmadan dolandırıcıların tuzağına düşerek bu yanlışı yapıyoruz.

2 Sahte sigorta tespitlerini Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde görev yapan Sosyal Güvenlik Denetmenleri gerçekleştiriyor. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin'in verdiği bilgiye göre 2023 yılında Sosyal Güvenlik Denetmenleri 1533 sahte işyeri ve 88.455 sahte sigortalı tespit ettiler. Mustafa Şahin denetimin bir sistem dahilinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: