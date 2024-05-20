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HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir

EMEKLİLİĞİNİZİ YAKACAK HARFLER | Emeklilik için gerekli primler ödenirken fiili çalışma gerekiyor. 'hatır sigortası' başınızı yakabilir. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin'in verdiği bilgiye göre sadece geçen yıl 88.455 sahte sigortalı tespit edildi. SSK hizmet dökümünüzdeki harflere bakın ve durumunuzu kontrol edin.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 15:51 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 15:51
HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir 1

Zaman zaman çevremizden duyduğumuz "Emekliliğim iptal edildi", "Sigorta günlerim geçersiz sayıldı" gibi sözlerin sebebi aslında tek. O da sahte sigorta. Kimimiz bilerek kimimiz farkında olmadan dolandırıcıların tuzağına düşerek bu yanlışı yapıyoruz.

HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir 2

Sahte sigorta tespitlerini Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde görev yapan Sosyal Güvenlik Denetmenleri gerçekleştiriyor. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin'in verdiği bilgiye göre 2023 yılında Sosyal Güvenlik Denetmenleri 1533 sahte işyeri ve 88.455 sahte sigortalı tespit ettiler. Mustafa Şahin denetimin bir sistem dahilinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

HEMEN SGK HİZMET DÖKÜMÜNE BAKIN! SSK hizmet dökümünde S, Ş ve K varsa dikkat! Emekliliğiniz iptal edilebilir 3

"Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından elde edilen bilgi ve bulgular kapsamında ve ihbar şikayetlere istinaden Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından yapılan inceleme, soruşturma, teftiş ve denetimler neticesinde sahte sigortalılık iptalleri ve sahte işyeri tespitleri yapılmaktadır."

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