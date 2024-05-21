Bu hastalığı geçiren herkes artık emekli! SGK listeyi paylaştı

Erken emeklilik sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını devam ettiremeyen bireyler için sunulan önemli bir sosyal güvenlik mekanizmasıdır. Malulen emeklilik, çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden kişilere yönelik, yaşamlarını sürdürebilmeleri için sunulan bir hak olarak tanımlanır. Bu durum, ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdüremeyen kişilere tanınan ve yaşam kalitelerini korumaları adına büyük önem taşır.