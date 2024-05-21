Bu hastalığı geçiren herkes artık emekli! SGK listeyi paylaştı

Erken emeklilik sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını devam ettiremeyen bireyler için sunulan önemli bir sosyal güvenlik mekanizmasıdır. Malulen emeklilik, çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden kişilere yönelik, yaşamlarını sürdürebilmeleri için sunulan bir hak olarak tanımlanır. Bu durum, ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdüremeyen kişilere tanınan ve yaşam kalitelerini korumaları adına büyük önem taşır.
SGK TARAFINDAN BELİRLENEN HASTALIK LİSTESİ
SGK, erken emeklilik için bazı hastalıkları öncelikli olarak tanımlamıştır.
Malulen emekliliğe esas teşkil edebilecek sağlık sorunları arasında kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, organ nakli, AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans ve görme kaybı gibi durumlar bulunmaktadır.