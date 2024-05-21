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Bu hastalığı geçiren herkes artık emekli! SGK listeyi paylaştı

Çalışma hayatı beklenmedik sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrayabiliyor. Bu durum, çalışanların yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebiliyor. İş gücü piyasasında yer alan bireyler, sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında işlerini sürdürmekte zorlanabiliyorlar. Bu noktada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malul durumda olan bireylere erken emeklilik imkanı sunarak onlara destek oluyor.

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Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 08:59 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 08:59
Bu hastalığı geçiren herkes artık emekli! SGK listeyi paylaştı

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Erken emeklilik sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını devam ettiremeyen bireyler için sunulan önemli bir sosyal güvenlik mekanizmasıdır. Malulen emeklilik, çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden kişilere yönelik, yaşamlarını sürdürebilmeleri için sunulan bir hak olarak tanımlanır. Bu durum, ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdüremeyen kişilere tanınan ve yaşam kalitelerini korumaları adına büyük önem taşır.

SGK TARAFINDAN BELİRLENEN HASTALIK LİSTESİ

SGK, erken emeklilik için bazı hastalıkları öncelikli olarak tanımlamıştır.

Malulen emekliliğe esas teşkil edebilecek sağlık sorunları arasında kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, organ nakli, AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans ve görme kaybı gibi durumlar bulunmaktadır.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Malulen emeklilik hakkından faydalanmak için yerine getirilmesi gereken bazı kritik şartlar bulunmaktadır:

- Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması,
- En az 1800 gün prim ödemiş olması,

- Maluliyet durumunun sigortalı olarak işe başladıktan sonra meydana gelmiş olması,
- Maluliyetin, maluliyet raporu ile resmi olarak belgelenmesi,
- Emeklilik başvurusu için en az %60 oranında iş gücü kaybının olması.

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