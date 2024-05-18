Günümüzde çalışanlar arasında erken emeklilik büyük bir hayal olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek isteyenlere esnek emeklilik şartları sunarak destek oluyor. Ancak bu olanaklardan yararlanabilmek için belirli kriterlerin sağlanması gerekiyor. İşte, erkekler ve kadınlar için belirlenen emeklilik şartlarına dair bilinmesi gerekenler!
Erken emeklilik birçok çalışanın hayalini süslemekte ve emeklilik planlamalarının temel odak noktasını oluşturuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan esnek emeklilik koşulları, bu hedefe daha kolay ulaşabilmeniz için çeşitli avantajlar sunuyor. Ancak, bu fırsatlardan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Kadınlar için Emeklilik Koşulları
31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödemesi, 58 yaşında emeklilik.
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim ödemesi, 58 yaşında emeklilik.
24.05.1999 - 08.09.1999: 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim, 56 yaşında emeklilik.
24.05.1998 - 23.05.1999: 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim, 55 yaşında emeklilik.
24.05.1997 - 23.05.1998: 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim, 54 yaşında emeklilik.
24.05.1996 - 23.05.1997: 20 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim, 53 yaşında emeklilik.
24.05.1995 - 23.05.1996: 20 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim, 52 yaşında emeklilik.
24.05.1994 - 23.05.1995: 20 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim, 51 yaşında emeklilik.