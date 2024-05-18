SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

1992 1997 1999 2008 2019 girişlilere özel çizelge! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Günümüzde çalışanlar arasında erken emeklilik büyük bir hayal olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek isteyenlere esnek emeklilik şartları sunarak destek oluyor. Ancak bu olanaklardan yararlanabilmek için belirli kriterlerin sağlanması gerekiyor. İşte, erkekler ve kadınlar için belirlenen emeklilik şartlarına dair bilinmesi gerekenler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 13:17 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 13:17
1992 1997 1999 2008 2019 girişlilere özel çizelge! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz 1

Erken emeklilik birçok çalışanın hayalini süslemekte ve emeklilik planlamalarının temel odak noktasını oluşturuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan esnek emeklilik koşulları, bu hedefe daha kolay ulaşabilmeniz için çeşitli avantajlar sunuyor. Ancak, bu fırsatlardan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

1992 1997 1999 2008 2019 girişlilere özel çizelge! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz 2

Kadınlar için Emeklilik Koşulları

31.12.2008 ve sonrası: 7100 gün prim ödemesi, 58 yaşında emeklilik.
09.09.1999 - 31.12.2008: 7000 gün prim ödemesi, 58 yaşında emeklilik.
24.05.1999 - 08.09.1999: 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim, 56 yaşında emeklilik.
24.05.1998 - 23.05.1999: 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim, 55 yaşında emeklilik.

1992 1997 1999 2008 2019 girişlilere özel çizelge! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz 3

24.05.1997 - 23.05.1998: 20 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim, 54 yaşında emeklilik.
24.05.1996 - 23.05.1997: 20 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim, 53 yaşında emeklilik.
24.05.1995 - 23.05.1996: 20 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim, 52 yaşında emeklilik.
24.05.1994 - 23.05.1995: 20 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim, 51 yaşında emeklilik.

SON DAKİKA