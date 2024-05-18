1992 1997 1999 2008 2019 girişlilere özel çizelge! SGK başlangıç gün prim tarihinize göre erken emeklilik yaş tablonuz

Günümüzde çalışanlar arasında erken emeklilik büyük bir hayal olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek isteyenlere esnek emeklilik şartları sunarak destek oluyor. Ancak bu olanaklardan yararlanabilmek için belirli kriterlerin sağlanması gerekiyor. İşte, erkekler ve kadınlar için belirlenen emeklilik şartlarına dair bilinmesi gerekenler!