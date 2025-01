MİLYONLAR AĞLADI!

Biz onu "Prangalar", "Bana Sor", "Emmioğlu", "Hatıran Yeter", "Sevda Yelleri" ve "Sabahçı Kahvesi" gibi unutulmayacak onlarca şarkısı ve bestesi ile tanıdık. Kendine has sesi, kendine has geçişleri ve kendine has yaşam tarzı ile milyonlarca insanın gönlüne taht kuran bir isim oldu. Geçtiğimiz gün ise maalesef Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti. Ben onu sanatçıların söylediği sözler ile anmak istiyorum.

Ebru Gündeş: Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, izledim. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var... Çıktı bir tek lafını söyledi, geri kalan hiçbir sözü söyleyemedi. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından biridir.

Merhum Oya Aydoğan: Yıllar önce Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur gibi birçok ünlü isimle çalıştım. Ama hep demişimdir ki: Ben Ferdi Tayfur'daki şöhreti hiçbirinde yaşamadım. İnsanlar gelip kendini ayaklarının altına atıyordu 'abi seni seviyoruz' diye.

Yeşilçam yıldızlarından Coşkun Göğen: Ne evi az daha memleketi değiştirecektim. 3 ay Beyoğlu'na çıkamadım. Arka yollardan Yeşilçam kahvesine gittim. Bütün Adanalılar beni arıyordu: 'Ferdi'yi yaktın' diye. Ferdi Tayfur'un anlamı büyüktür benim için. Çünkü annem ve babam çok büyük hayranıydı. Ve bebekliğimden itibaren ninni ile değil Ferdi Tayfur şarkıları ile büyüdüm diyebilirim. Gri bir kaset çalarımız vardı. Annem ve babam Ferdi Tayfur kasetlerini çalar, bitti mi arkasını çevirir tekrar dinlerlerdi. Ben böyle büyüdüm. Ve benim gibi belki de milyonlarca çocuk böyle büyüdü. Çok büyük ustaydı. Öyle de uğurladı. Mekanı cennet olsun…