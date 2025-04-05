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Rusya Ukrayna’yı hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya Ukrayna’nın Kriviy Rig kentini hedef aldı. Ukrayna’nın bildirdiğine göre saldırıda 18 kişi hayatını kaybederken 61 kişi ise yaralandı.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 13:02 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 13:07
Rusya Ukrayna’yı hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Rusya Ukrayna'nın Kriviy Rig kentini hedef aldı. Saldırıda 18 kişi hayatını kaybederken 61 kişi ise yaralandı.

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı, EPARusya'dan Ukrayna'ya saldırı, EPA

RUSYA UKRAYNA'YI HEDEF ALDI

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın dün füze saldırısı düzenlediği Kriviy Rig kentindeki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti.

Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı, EPARusya'dan Ukrayna'ya saldırı, EPA

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Saldırıda 18 kişinin öldüğünü, 61 kişinin yaralandığını ifade eden Lisak, çok sayıda apartmanın hasar gördüğünü bildirdi.

Rus ordusunun bu gece kente insansız hava aracıyla (İHA) da saldırı gerçekleştirdiğini kaydeden Lisak, bu saldırıda ise bir kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kriviy Rig kentini balistik füzeyle hedef aldığı saldırıda 14 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Rusya'dan Ukrayna'ya füze yağmuru

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