Bursa’da yangın faciası! Biri bebek iki kardeş hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 08:03

Bursa'nın Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 3 katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye,112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.