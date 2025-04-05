Pezeşkiyan’dan ABD ile müzakere mesajı! “Tehditle olmaz” dedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere mesajı verdi. Pezeşkiyan İran'ın ABD ile tehdit altında değil, eşit konumdan müzakere etmeye hazır olduğunu belirtti.

PEZEŞKİYAN'DAN EKONOMİ AÇIKLAMASI: HAYIRSEVERLER HALLEDİYOR

Tahran'da katıldığı bir programda İran'ın iç ve dış politikadaki gündemini değerlendiren Pezeşkiyan, hükümetin halkın ekonomik sorunlarını çözmek için çaba gösterdiğini ifade etti ve "Halkın ekonomik durumu iyi değil, verimlilik ve etkinlik alanında geçen yıla göre bu yıl daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin çok sayıda imkanı var. Sorunlara bakış açımızı değiştirirsek sorunları çözebiliriz." dedi.

Pezeşkiyan, "hayırseverlerin yardımı ve halkın katılımıyla İran'da hiç kimsenin aç kalmamasını sağlayacak bir yapı oluşturduklarının" haberini verdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İHA

"BİRLİK OLURSAK DÜŞMAN BİZE GÖZ DİKMEZ"

Ülkedeki kutuplaşmalara da değinen Pezeşkiyan, "Bazıları ülkedeki her şeyi siyasallaştırdı hatta halka hizmet etmeyi bile politik bir şey olarak görüyorlar. Halka hizmet etmek politik bir şey değil. Hepimiz liderliğin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) arkasında el ele verip halkın sorunlarını çözmek için birlikte çalışmalıyız. İç çekişmelerimizi bir kenara bırakıp birlik olursak düşman bize göz dikmez ve halkın sorunlarını çözebiliriz." ifadelerini kullandı.

"İRAN EŞİT BİR KONUMDA DİYALOG İSTİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerini ve müzakere çağrısına işaret eden Pezeşkiyan, "İran eşit bir konumda diyalog istiyor. Bir yandan İran'ı tehdit ediyor diğer yandan da müzakere istiyorlar. Eğer müzakere istiyorsanız tehdit etmenin ne anlamı var? ABD bugün sadece İran'ı değil, dünyayı da küçük düşürüyor ve bu davranış müzakere çağrısıyla çelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İHA

TRUMP'TAN İRAN'A MÜZAKERE TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan bir mektup yazdığını duyurmuştu.

Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

Mektup günler sonra Birleşik Arap Emirlikleri tarafından İran'a teslim edilmiş ve İran da 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba cevabını ilettiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürdüğü müddetçe ABD ile doğrudan görüşme yapmayacaklarını açıklamış ve aracılar üzerinden dolaylı görüşmelere hazır olduklarını söylemişti. Erakçi, müzakereleri de Trump'ın talep ettiğinin aksine yalnızca nükleer konuda yapacaklarını ve ülkesinin savunma kapasitesi konusunun müzakereye kapalı olduğunu belirtmişti.

Trump, 30 Mart'ta ülke medyasına yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacakları" tehdidini savurmuştu.

İran lideri Hamaney de Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini belirtmişti.